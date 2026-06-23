Polska staje się centrum inwestycji PE i VC w Europie Środkowo-Wschodniej

W 2025 r. fundusze private equity i venture capital zainwestowały w polskie spółki 994 mln euro, czyli 39 proc. całej wartości inwestycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) – wynika z raportu „2025 Central & Eastern Europe Private Equity Statistics” przygotowanego przez Invest Europe.

Jak podano, finansowanie od funduszy PE i VC pozyskało 100 polskich firm wobec 83 rok wcześniej.

„Inwestycje venture capital w Polsce wzrosły do 310 mln euro, czyli ponad trzykrotnie wobec 2024 r. To rekordowy wynik i 46 proc. całej wartości inwestycji VC w Europie Środkowo-Wschodniej. Finansowanie venture capital trafiło do 57 polskich spółek, wobec 42 rok wcześniej. Finansowanie spółek na etapie wzrostu w Polsce niemal się podwoiło – z ok. 145 mln euro do 287 mln euro” - podano w komunikacie poświęconym raportowi.

Polska jest też liderem wyjść z inwestycji

Wartość wyjść z inwestycji, mierzona według wartości początkowej inwestycji, w Polsce wyniosła 537 mln euro. Polska miała najwyższą w regionie liczbę takich wyjść – 20 spółek.

„W całym regionie CEE wartość inwestycji private equity i venture capital wyniosła 2,57 mld euro, a finansowanie otrzymało 341 spółek. Wartość wyjść z inwestycji w CEE wzrosła o 26 proc., do 1,71 mld euro, najwyższego poziomu od 2020 r. Fundusze działające w regionie pozyskały 1,87 mld euro nowego kapitału, czyli o 21 proc. więcej niż średnia z poprzednich pięciu lat” - dodano.

Zmiana struktury rynku

Jak podano w informacji, łączna wartość inwestycji w Polsce w 2025 r. była niższa niż w 2024 r., a struktura rynku wyraźnie się zmieniła. Spadek wynikał przede wszystkim z mniejszej liczby dużych transakcji w segmencie buy-out.

Jednocześnie finansowanie trafiło do większej liczby firm, a szczególnie mocno wzrosły segmenty venture capital i growth capital, czyli kapitału finansującego innowacje, skalowanie biznesu i szybką ekspansję przedsiębiorstw. Niższa łączna wartość inwestycji przełożyła się na spadek ich udziału w relacji do dynamicznie rosnącego PKB Polski z poziomu 0,14 do 0,11 proc.

„Ta zmiana oznacza, że wzrost gospodarczy wyprzedza rozwój rynku private capital, zamiast być przez niego w coraz większym stopniu stymulowany. Uważamy, że skala prywatnego kapitału angażowanego w rozwój firm może być istotnie większa. Polska pozostaje jedną z najszybciej rosnących gospodarek w Europie, ma przedsiębiorców, ambicje i rosnącą liczbę firm zdolnych do ekspansji, dlatego rynek private equity i venture capital powinien w większym stopniu wspierać długoterminowy rozwój przedsiębiorstw” - poinformował cytowany w komunikacie Andrzej Bartos, prezes Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

W ciągu dekady 10 mld euro inwestycji

Dodał, że w ostatnich 10 latach fundusze PE i VC zainwestowały w polskie spółki niemal 10 mld euro, ale według niego przy obecnej skali polskiej gospodarki ten kapitał może odgrywać jeszcze większą rolę.

„Potrzebujemy większej mobilizacji kapitału prywatnego, w tym krajowych oszczędności i inwestorów długoterminowych, aby dalszy wzrost PKB był silniej wspierany ekspansją polskich firm technologicznych i przemysłowych zdobywających rynki zagraniczne” - wskazał Bartos.

Jak podano, dane za 2025 r. potwierdzają aktywność polskiego rynku private equity i venture capital zarówno w obszarze nowych inwestycji, jak i wyjść z dojrzałych projektów. Jednocześnie pierwsze miesiące 2026 r. pokazują kontynuację tej dobrej passy – wśród już zrealizowanych transakcji znalazły się m.in. sprzedaż IAI przez MCI do Montagu, sprzedaż udziałów w OSHEE przez Innova Capital do MidEuropy, inwestycja Value4Capital w Elocity, czy niedawno ogłoszone wyjście Enterprise Investors z Anwimu, a także inwestycja Avallon w Inglot.

Według danych Invest Europe firmy wspierane przez fundusze private equity i venture capital zatrudniały w Polsce w 2024 r. 122,6 tys. osób w 420 przedsiębiorstwach. W latach 2023–2024 stworzyły netto 9,1 tys. nowych miejsc pracy, czyli średnio ok. 25 dziennie, a zatrudnienie w tych firmach wzrosło o 11,1 proc.

Raport „2025 Central & Eastern Europe Private Equity Statistics” został przygotowany przez Invest Europe we współpracy z Gide Loyrette Nouel. Obejmuje dane dotyczące fundraisingu, inwestycji i wyjść z inwestycji private equity i venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej w 2025 r.

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych zrzesza fundusze private equity i venture capital działające w Polsce oraz podmioty wspierające rozwój rynku kapitału prywatnego.