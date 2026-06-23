Nowa rola Polski w NATO?
Przed rozpoczęciem wtorkowego posiedzeniem rządu premier poinformował, że w poniedziałek spotkał się z przedstawicielami amerykańskiej firmy Shield AI. - Właściciele i szefowie tej firmy w rozmowie ze mną potwierdzili jednoznacznie, że Polska jest w centrum ich zainteresowania i to tu w Polsce będą mieli zamiar zainwestować swoje pieniądze i technologie - powiedział.
Zaznaczył, że Shield AI produkuje m.in. bezzałogowe samoloty, a mowa jest „o takim równoważniku samolotów F-35, tylko że bezzałogowym”. - Oczywiście wyraziłem zainteresowanie, aby wspierać tego typu inicjatywy - powiedział szef rządu.
Shield AI chce współpracować z Polską przy programie X-BAT
Już w ubiegłym tygodniu premier informował, że Shield AI chce współpracować z Polską przy programie X-BAT, czyli projekcie pierwszego na świecie myśliwca o pionowym starcie i lądowaniu (VTOL) sterowanego przez sztuczną inteligencję, który ma wykorzystywać silnik typu GE Aerospace F110 stosowany w myśliwcach F-16.
Wtedy w kontekście współpracy Amerykanów z Polską Tusk wymienił też m.in. projekt budowy regionalnego centrum obsługi silników myśliwców F-16 dla całego NATO w Europie. We wtorek premier zaznaczył, że szczegóły współpracy będą należały do m.in. wiceszefa MON Cezarego Tomczyka, który brał udział w rozmowach z Shield AI.
Polska stała się hubem dla silników do F-16
- Ta współpraca wydaje się niezwykle interesująca pod względem bezpieczeństwa, nowoczesności naszej armii, ale też biznesu i technologii. Mówimy o tysiącach miejsc pracy, o miliardach zainwestowanych dolarów - podkreślił premier.
Jak mówił, w intencji amerykańskich partnerów jest to, aby Polska stała się hubem m.in. remontu silników do myśliwców F-16. - Polska byłaby miejscem wyjątkowym na mapie Europy w tej dziedzinie - ocenił.
W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.