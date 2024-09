W ciągu najbliższych 6 miesięcy około 400 000 osób niepełnosprawnych otrzyma przedłużone orzeczenie o niepełnosprawności. Ustawodawca przewidział, że w okresie między złożeniem wnioski o nowe orzeczenie a jego otrzymaniem, osoba niepełnosprawna będzie załatwiała różne sprawy np. MOPS albo innych urzędach (wykaz takich spraw w dalszej części artykułu)

Przedłużenie orzeczenia o niepełnosprawności i zaświadczenie dla osoby niepełnosprawnej

Po złożeniu wniosku o to orzeczenie, otrzymują zaświadczenie, z którym będą mogły pójść do gminy i załatwić sprawy różnych świadczeń nie czekając na otrzymanie nowego orzeczenia. Co dalej z tym zaświadczeniem?

Przykład 1 Przykład dla zasiłku pielęgnacyjnego 11 września 2024 r. Anna Zając złożyła w powiatowym zespole ds orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Na czas rozpatrzenia tego wniosku otrzymała zaświadczenie wydane przez przewodniczącego zespołu orzekającego. Dokument zawiera informację, że 31 marca 2025 r. to nowy termin ważności dotychczasowego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (nie dłuższy niż do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia). W listopadzie 2024 r. Pani Anna złożyła wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego. Okazała tam zaświadczenie. Urzędnik chciał zatrzymać oryginał dokumentu. Pani Anna nie zgodziła się na to. Zażądała, aby urzędnik wykonał poświadczoną kopię dokumentu, a oryginał pozostał w jej rękach.

Jaka jest podstawa prawna żądania Pani Anny Zając? Wynika z art. 76a § 2b kodeksu postępowania administracyjnego.

Ważne Art. 76a § 2b Kpa Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu.

Jakie świadczenia dla osób niepełnosprawnych obejmuje zaświadczenie dla osób niepełnosprawnych?

Komunikat dotyczy świadczeń rodzinnych. Są to:

zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,

zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.

świadczenie rodzicielskie.

Komunikat obejmuje także:

zasiłek dla opiekuna oraz

świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Opisane zasady postępowania mają odpowiednio zastosowanie również do spraw tzw. starego świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna (zgodnie z przepisem przejściowym art. 63 ust. 1 ustawy o świadczeniu wspierającym).

MRPiPS: W urzędzie nie zostawiaj oryginału zaświadczenia. Jest kpa i EKSMOoN

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje nie tylko na art. 76a § 2b Kpa. Urzędy mają dostęp do EKSMOoN. Co to jest? To Elektroniczny Krajowy System Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności. Według informacji na stronie Empatii "Służy gromadzeniu danych dotyczących procesu orzekania o niepełnosprawności. Wspomaga rejestrację i proces wydawania orzeczeń o niepełnosprawności przez wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wykorzystywany jest również do kontroli wniosków i odwołań oraz orzeczeń wydawanych na obszarze całego kraju, a także do prowadzenia bieżących analiz przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych."

Dlatego MRPiP nie widzi problemu zostawiania oryginału ww. zaświadczenia w MOPS. W komunikacie rządowym czytamy:

"W związku z powyższym, niezasadne jest aby organ właściwy odbierał i pozostawiał w aktach sprawy tylko i wyłącznie oryginał ww. zaświadczenia, które dla osoby z niepełnosprawnością może być niezbędne także do innych postępowań i spraw. Ponadto organ właściwy może potwierdzić fakt wydłużenia ważności orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności dokonanego na podstawie ww. art. 6bb ust. 1-2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych także przy wykorzystaniu systemu EKSMOoN - poprzez funkcjonującą usługę w ramach Emp@tii (dla danego orzeczenia powinna być widoczna data ważności przedłużona o 6 miesięcy, czyli np. dla orzeczenia którego termin ważności upływał 30 września 2024 r. będzie to data 31 marca 2025 r.)."

Podstawy prawne dla zaświadczenia dla osób niepełnosprawnych

1) ustawa z dnia 24 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie zakłada przedłużania z urzędu, przez gminne organy właściwe (i odpowiednio wojewodów) prawa do uzależnionych od niepełnosprawności: świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2) Dlatego osoba niepełnosprawna występują po 30 września 2024 r. o świadczenia uzależnionych od niepełnosprawności składa:

a) wniosek z nowym orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) wniosek z zaświadczeniem, o którym mowa w 6bb ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, określającym termin ważności dotychczasowego orzeczenia.