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Bank nie wypłaci gotówki, choć pieniądze są na koncie. Chcesz zapłacić za auto albo remont, a odejdziesz z niczym

Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybakredaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
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dzisiaj, 11:06
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Bank nie wypłaci gotówki, choć pieniądze są na koncie. Chcesz zapłacić za auto albo remont, a odejdziesz z niczym/Materiały prasowe
Wielu klientów zakłada, że pieniądze znajdujące się na koncie można w każdej chwili wypłacić w oddziale banku albo z bankomatu. Nie zawsze jednak tak jest. Bank może wymagać wcześniejszego zgłoszenia wypłaty, czyli awizacji gotówki, a bankomat ma własne limity jednorazowe i dzienne. W praktyce klient może więc odejść od okienka bez gotówki, mimo że środki znajdują się na jego rachunku.

Masz pieniądze na koncie, ale gotówki możesz nie dostać od ręki

Wyobraź sobie, że chcesz kupić samochód, przekazać większą kwotę rodzinie, zapłacić za remont albo wypłacić oszczędności przed wyjazdem. Idziesz do banku i zakładasz, że skoro pieniądze znajdują się na rachunku, ich wypłata będzie tylko zwykłą formalnością.

Dopiero przy okienku możesz usłyszeć, że tak dużej kwoty nie da się wypłacić natychmiast. Taka sytuacja wcale nie musi być wyjątkowa. Bank może nie mieć przygotowanej gotówki w danej placówce albo wymagać wcześniejszego zamówienia wypłaty. Dla niejednego klienta banku zabrzmi to zaskakująco: pieniądze są jego, saldo się zgadza, a mimo to z oddziału może wyjść bez gotówki.

Bank może wymagać awizacji. Gotówka musi być wcześniej zamówiona

Awizacja gotówki to wcześniejsze zgłoszenie bankowi, że klient chce odebrać określoną kwotę w konkretnym miejscu i terminie. Bank musi przygotować pieniądze, zabezpieczyć obsługę kasową i upewnić się, że w danej placówce wypłata będzie możliwa.

Limity nie są jednakowe. Każdy bank ustala własne zasady, a różnice mogą dotyczyć nie tylko kwoty, lecz także waluty, terminu zgłoszenia, godziny złożenia dyspozycji oraz rodzaju placówki. Dlatego przed większą wypłatą nie wystarczy sprawdzić salda. Trzeba jeszcze ustalić, od jakiej kwoty bank wymaga awizacji i z jakim wyprzedzeniem należy ją zgłosić.

Limity w największych bankach. W jednym wypłacisz 20 tys. zł, w innym 50 tys. zł

Nie ma jednego limitu obowiązującego na całym rynku. W jednym banku problem zacznie się przy 20 tys. zł, w innym dopiero przy 50 tys. zł, a w części placówek dostępność gotówki może zależeć od tego, czy dana placówka w ogóle prowadzi obsługę kasową. Różnice między bankami są duże.

W PKO BP dostępność gotówki zależy od rodzaju placówki i formy obsługi. Bank wskazuje między innymi limity wypłat gotówkowych w agencjach, dlatego przed większą wypłatą trzeba sprawdzić aktualne zasady obowiązujące w konkretnym miejscu.

W mBanku bez wcześniejszego zamówienia można wypłacić w oddziale maksymalnie 20 tys. zł, 500 euro albo 500 dolarów. Wypłata wyższej kwoty wymaga wcześniejszego zgłoszenia. ING Bank Śląski wskazuje wyższy próg. Bez awizacji w placówce prowadzącej obsługę kasową można wypłacić do 50 tys. zł, 5 tys. euro, 5 tys. dolarów albo 1 tys. funtów.

W BNP Paribas wcześniejszego zamówienia wymaga wypłata kwoty przekraczającej 20 tys. zł albo równowartość 1000 jednostek w wybranych walutach obcych. W Erste przy wypłatach z bankomatów znaczenie ma dzienny limit ustawiony dla karty oraz urządzenia. Przy większych wypłatach w placówce również trzeba przed wizytą sprawdzić zasady obsługi gotówkowej.

To nie blokada gotówki, lecz procedura

Awizacja gotówki nie oznacza, że bank blokuje pieniądze albo odmawia klientowi dostepu do jego własnych środków. Oznacza jedynie, że większa wypłata gotówkowa musi zostać wcześniej przygotowana.

Problem pojawia się wtedy, gdy pieniądze są potrzebne jeszcze tego samego dnia. Może mieć to szczególne znaczenie przy rozliczaniu większej umowy kiedy jeden lub dwa dni robocze mogą mieć znaczenie.

Dlatego przed większą wypłatą warto sprawdzić nie tylko obowiązujący limit, lecz także termin zgłoszenia oraz godzinę, do której bank przyjmuje dyspozycje.

Zamówiłeś gotówkę i jej nie odebrałeś? Może pojawić się opłata

Awizacja działa w dwie strony. Skoro bank przygotowuje większą kwotę, część instytucji przewiduje pobranie opłaty, jeżeli klient zamówi pieniądze, ale nie zgłosi się po nie w ustalonym terminie.

Nie w każdym banku taka opłata będzie dotyczyć klienta indywidualnego i nie zawsze jej konstrukcja jest taka sama. Czasami opłaty pojawiają się wyraźnie w przypadku rachunków firmowych albo w mniejszych bankach i bankach spółdzielczych. Zdarzają się taryfy, w których nieodebranie zamówionej gotówki oznacza naliczenie opłaty stałej albo określonego procentu od niepodjętej kwoty. Przed dokonaniem awizacji warto więc sprawdzić nie tylko termin odbioru, lecz także koszt zmiany dyspozycji, jej odwołania albo nieodebrania pieniędzy.

Przykład

Zgodnie z aktualną „Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim S.A. dla małych i średnich przedsiębiorstw” opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki w terminie wynosi 0,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 50 zł.

Bankomat też nie zawsze pomoże. Limity zatrzymają wypłatę wcześniej

Klient, który nie wypłaci pieniędzy w oddziale, często próbuje rozwiązać problem za pomocą bankomatu. Tutaj również pojawiają się ograniczenia. Liczy się limit ustawiony na karcie albo w aplikacji, dzienny limit wypłat, limit pojedynczej transakcji, zasady operatora bankomatu oraz ilość gotówki znajdującej się w urządzeniu.

Przykład

Przykładowo ING informuje, że jednego dnia w bankomacie można wypłacić łącznie 20 tys. zł: 10 tys. zł kartą i 10 tys. zł BLIKIEM, pod warunkiem ustawienia odpowiednich limitów. Planet Cash podaje z kolei, że w bankomatach tej sieci można jednorazowo podjąć do 4 tys. zł w przypadku transakcji kartą płatniczą.

Oznacza to, że bankomat nie zawsze jest prostym sposobem na obejście awizacji. Można mieć pieniądze na koncie i nadal nie być w stanie wypłacić większej kwoty w ramach jednej transakcji.

Limit BLIK 200 zł. Kod w telefonie nie zawsze wystarczy do większej wypłaty

Osobnym problemem są wypłaty BLIKIEM. Wielu klientów traktuje kod BLIK jako szybki sposób na uzyskanie dostępu do gotówki bez użycia karty. Przy większej kwocie może się jednak okazać, że jedna transakcja nie wystarczy.

Euronet Polska poinformował, że od 19 lutego 2026 r. wprowadza limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki kodem BLIK w bankomatach i recyklerach należących do tej sieci. Limit ma obowiązywać do odwołania i nie obejmuje urządzeń banków obsługiwanych przez Euronet, jeżeli są one oznaczone logo tych banków. Jeżeli zatem klient trafi na taki bankomat i będzie potrzebował większej ilości gotówki, kod BLIK nie rozwiąże problemu od razu.

Zastrzeżony PESEL może opóźnić wypłatę gotówki

Przed wypłatą większej kwoty w oddziale warto sprawdzić, czy PESEL nie jest zastrzeżony. Bank kontroluje jego status, gdy jednorazowa wypłata lub łączna -suma wypłat tego samego dnia przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. W 2026 roku jest to 14 418 zł.

Ważne

Jeśli PESEL jest zastrzeżony, bank może wstrzymać wypłatę na 12 godzin.

Cofnięcie zastrzeżenia już po złożeniu dyspozycji nie skróci tego czasu, dlatego najlepiej zrobić to wcześniej.

Dlaczego bank pyta o gotówkę? Awizacja to jedno, AML to drugie

Awizacji nie należy mylić z procedurami AML. Awizacja dotyczy przygotowania gotówki w placówce. AML, czyli przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, odnosi się natomiast do bezpieczeństwa systemu finansowego oraz obowiązków banków jako instytucji obowiązanych.

Bank może pytać o cel transakcji, źródło środków albo dokumenty, jeżeli wymaga tego charakter operacji. Sama większa wypłata nie oznacza jednak niczego nielegalnego. Oznacza jedynie, że bank musi stosować procedury przewidziane dla instytucji finansowych. W określonych sytuacjach, gdy bank nie może zastosować wymaganych środków bezpieczeństwa finansowego, może odmówić przeprowadzenia transakcji. Jest to jednak inna sytuacja niż zwykły brak wcześniejszej awizacji.

Dlatego pytanie pracownika banku nie musi oznaczać, że klient jest o coś podejrzewany. Może być ono elementem standardowej procedury, zwłaszcza gdy transakcja jest duża, nietypowa albo wymaga dodatkowego wyjaśnienia.

Gotówka w firmie to osobny limit. 15 tys. zł nie dotyczy wypłaty z banku

Osobną kwestią są limity płatności gotówkowych w działalności gospodarczej. Nie należy ich mylić z limitem wypłaty gotówki z rachunku. Klient indywidualny wypłaca gotówkę zgodnie z zasadami obowiązującymi w jego banku. Przedsiębiorca musi dodatkowo pamiętać o ograniczeniach dotyczących rozliczania transakcji firmowych.

W obrocie między przedsiębiorcami obowiązuje limit 15 tys. zł brutto dla jednorazowej transakcji. Jeżeli wartość transakcji przekracza tę kwotę, płatność powinna zostać zrealizowana za pośrednictwem rachunku płatniczego. Limit dotyczy wartości całej transakcji, a nie pojedynczej raty ani liczby dokonanych płatności.

To ważne rozróżnienie. Przedsiębiorca może wypłacić gotówkę z banku, ale nie każdą firmową transakcję może legalnie rozliczyć w gotówce.

Źródła:

Informacje o limitach i opłatach pochodzą bezpośrednio ze stron internetowych oraz regulaminów banków.

Stan na 12 lipca 2026 r. Limity mogą zależeć od placówki, rodzaju rachunku i waluty.

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Źródło: forsal.pl
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak

Krzysztof Rybak – prawnik, redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuję się tematyką podatków, nieruchomości oraz prawa cywilnego i gospodarczego. W swoich tekstach wyjaśniam zmiany w przepisach i ich praktyczne skutki. Przez lata byłem związany z branżą naukową i rolniczą. Zostałem wyróżniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w obszarze rynku konopnego. 

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Tematy: wypłatagotówkalimitbank
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