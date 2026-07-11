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Co stało się z alkoholem z sejmowego bufetu? Urzędnicy znaleźli sprytny sposób

oprac. Aleksandra Gruszczyńska
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dzisiaj, 18:14
Restauracja Hawełka
Od końca listopada 2025 roku w Sejmowej restauracji nie można już kupić alkoholu. Wiadomo, co stało się z zapasem trunków/PAP
Pół tysiąca litrów alkoholu „zalega” w sejmowej restauracji. Nie może zostać odsprzedany ani oddany. Po tym, jak pod koniec listopada 2025 roku marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wprowadził zakaz spożywania trunków z procentami, nie wypiją go też parlamentarzyści. Wiadomo, jak Kancelaria Sejmu postanowiła rozwiązać ten „problem”.

Decyzja marszałka Sejmu o zakazie spożywania trunków z procentami wywołała spore zdziwienie, a nawet oburzenie części posłów. Włodzimierz Czarzasty był jednak nieugięty i tłumaczył swoje zarządzenie tym, że w miejscu pracy się nie pije. Dodatkowo motywował swoją decyzję tym, że posłowie urządzali awantury w Domu Poselskim właśnie przez to, że byli po kilku głębszych.

Jak informuje „Fakt” do burd co prawda już nie dochodzi, ale pojawił się problem, jak wykorzystać napoje wyskokowe, których nie udało się wypić przed wprowadzeniem prohibicji, skoro nie można ich ani odsprzedać, ani oddać. A jest, czym dysponować, bo jak przekazała „Faktowi” Kancelaria Sejmu na stanie wciąż zalega ok. 500 litrów różnego rodzaju alkoholu: wina, wódki i piwa.

Co stanie się z niewykorzystanym alkoholem po wprowadzeniu w Sejmie prohibicji?

Biuro Obsługi Medialnej poinformowało, że alkohol został zmagazynowany w Kancelarii Sejmu.

- Podjęto decyzję, że alkohol będzie sukcesywnie wykorzystywany podczas wydarzeń dyplomatycznych organizowanych przez Kancelarię Sejmu w przypadkach uzasadnionych względami protokolarnymi - napisano w odpowiedzi.

Sejmowi urzędnicy znaleźli jeszcze jeden, nieoczywisty sposób, by wykorzystać zapasy piwa. Jak informuje Kancelaria Sejmu zostaną one wykorzystane w sejmowej kuchni podczas gotowania. Na terenie Sejmu znajduje się bowiem nie tylko bufet, ale też restauracja, w której stołują się przede wszystkim parlamentarzyści.

Wiadomo też, że alkohol nie będzie już dokupywany. Na chwilę obecną żadna część zinwentaryzowanego alkoholu nie została przeznaczona do utylizacji - poinformowała Kancelaria Sejmu.

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Źródło: forsal.pl
oprac. Aleksandra Gruszczyńska

Wydawca/redaktor

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Tematy: alkoholsejmWłodzimierz Czarzasty
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