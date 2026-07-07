Szkolenia z AI, cyberbezpieczeństwa i walki z dezinformacją dla służb mundurowych

Rozwój kompetencji w obliczu nowych zagrożeń

Rozpoczynające się dziś szkolenia są odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, w którym zagrożenia coraz częściej mają charakter informacyjny i kognitywny. Wzmacnianie kompetencji w zakresie rozpoznawania dezinformacji i przeciwdziałania manipulacji to inwestycja w bezpieczeństwo obywateli, instytucji i państwa - podkreślił na inauguracji wydarzenia wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

Dynamiczny rozwój technologii, w tym narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, zmienia sposób funkcjonowania instytucji i wpływa na środowisko bezpieczeństwa. Rosnące znaczenie dezinformacji oraz zagrożeń cybernetycznych wymaga nie tylko odpowiednich narzędzi, ale także systematycznego rozwijania kompetencji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Program szkoleń

Szkolenia będą realizowane w formule stacjonarnej, łączącej część konferencyjną i warsztatową. Program skoncentrowany jest na rozwijaniu praktycznych umiejętności związanych z bezpieczeństwem cyfrowym, w tym:

wykorzystaniem sztucznej inteligencji,

rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem dezinformacji,

cyberbezpieczeństwem i cyberhigieną,

identyfikowaniem technik manipulacyjnych,

krytyczną analizą informacji i źródeł.

Uczestnicy szkoleń są zgłaszani do NASK - Państwowego Instytutu Badawczego przez Policję, Państwową Straż Pożarną oraz Straż Graniczną.

1750 osób objętych szkoleniami

W 2026 roku zaplanowano przeszkolenie minimum 1750 osób, w tym:

minimum 500 pracowników i funkcjonariuszy Policji,

minimum 500 pracowników i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,

minimum 750 pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dodatkowe wsparcie dla ochrony systemów

W ramach realizacji zadania przewidziano również zakup urządzeń do uwierzytelniania dwuskładnikowego. Instytucjom uczestniczącym w projekcie przekazanych zostanie co najmniej 982 zestawów urządzeń wspierających bezpieczeństwo dostępu do systemów i ochronę danych.