Będzie można za darmo podlewać trawnik i umyć auto na podjeździe. Nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości

Warto gromadzić "deszczówkę", bo ma wiele zastosowań zarówno w domu, jak i w ogrodzie

Szczególnie dobrze sprawdza się jako alternatywa dla wody wodociągowej na działce lub w ogrodzie, ponieważ dzięki swoim właściwościom doskonale nadaje się np. do podlewania trawnika.

Deszczówka jest wodą miękką - bez problemu można ją wykorzystywać w sprzętach AGD, ponieważ nie powoduje osadzania się kamienia. Zgromadzoną wodę deszczową można również wykorzystać do spłukiwania toalet, mycia tarasu czy samochodu.1 W przeciwieństwie do wody z kranu, deszczówka nie zawiera chloru, a jej lekko kwaśny odczyn (PH 5-5-6) jest korzystny dla większości roślin.2

Najlepszym sposobem na jej zbieranie jest wykorzystywanie dużych podziemnych zbiorników (takich o pojemności co najmniej 2000–3000 litrów). Pozwalają one nie tylko na zgromadzenie znacznych ilości wody, ale są też szczególnie przydatne tam, gdzie działka nie jest podłączona do kanalizacji deszczowej i występuje problem z nadmiarem wody.

Najbardziej popularnym rozwiązaniem wciąż jednak pozostają naziemne pojemniki. To praktyczny i niedrogi sposób na gromadzenie deszczówki, który nie wymaga ingerencji w strukturę ogrodu – w przeciwieństwie do zbiorników podziemnych. Taki pojemnik warto ustawić pod rynną, ponieważ w ten sposób będzie można wykorzystać dach jako naturalny „zbieracz” wody.

Aby zacząć gromadzić deszczówkę, nie jest potrzebne pozwolenie na budowę – wystarczy samo zgłoszenie

Wszystko zależy od wielkości zbiornika na deszczówkę. Graniczną pojemnością jest 15 m³. W przypadku zbiornika o większej pojemności może być wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Od 7 stycznia 2026 r. budowa bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o łącznej pojemności większej niż 5 m³ i nie większej niż 15 m³ nie wymaga pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia. W konsekwencji można uznać, że podziemny zbiornik na deszczówkę o pojemności poniżej 5 m³ nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

Ile można zaoszczędzić dzięki gromadzeniu deszczówki? Okazuje się, że sporo

Zbieranie deszczówki może przynieść realne korzyści finansowe. W zależności od intensywności opadów, przeciętny właściciel domu jednorodzinnego jest w stanie zebrać nawet 180 litrów wody podczas jednej ulewy, co w skali roku może dać aż 30 tysięcy litrów – i to całkowicie za darmo.

Przy obecnych stawkach – około 5,70 zł za 1 m³ wody oraz 11,30 zł za 1 m³ ścieków3 – roczna oszczędność może wynieść nawet 510 zł. Kwota ta będzie jeszcze większa, jeśli zdecydujemy się na instalację dużych podziemnych zbiorników na deszczówkę. Warto też pamiętać, że ceny wody systematycznie rosną i nic nie wskazuje na to, by ten trend miał się odwrócić. Tym bardziej opłaca się „inwestować” w deszczówkę.

Zbiornik na deszczówkę na własnej działce – retencja w mikroskali

Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne – po długich okresach suszy przychodzą gwałtowne i intensywne opady deszczu. W tej sytuacji kluczową rolę odgrywa retencja, czyli zdolność środowiska do zatrzymywania wody. Poprawia ona bilans wodny, ponieważ ogranicza szybki spływ powierzchniowy, zastępując go powolnym odpływem gruntowym.

W Polsce susze mogą rozpoczynać się już w marcu i trwać aż do września. Temperatury rosną, a opady i wilgotność powietrza nie wzrastają. Wysuszona gleba nie jest w stanie wchłonąć nagłych ulew, co sprzyja podtopieniom, a nawet powodziom.

W Polsce udaje się zatrzymać jedynie 6,5% wód odpływowych, podczas gdy średnia dla Europy wynosi około 20%. Z największymi niedoborami wody zmagają się obszary o kluczowym znaczeniu dla rolnictwa – od zachodnich granic kraju, przez centrum, aż po wschód.4

Z tego względu w Polsce powstaje coraz więcej zbiorników retencyjnych. Za „mały” zbiornik retencyjny uznaje się zbiornik o pojemności 5 mln m³. Zbiorniki powyżej tego pułapu zaliczane są do dużej retencji.5 Oddzielną kategorią jest mikroretencja, która polega na zagospodarowaniu wód pochodzenia atmosferycznego i wód powierzchniowych, bezpośrednio w miejscu wystąpienia opadu. Oznacza to, że nawet proste działania, takie jak zbieranie deszczówki, mają realny wpływ na poprawę sytuacji hydrologicznej w Polsce.

Zbierając deszczówkę można uniknąć dodatkowych opłat, a także wysokich kar finansowych

Nadmiar wody deszczowej to częsty problem w gospodarstwach domowych, zwłaszcza po intensywnych ulewach lub roztopach. Jednym ze sposobów jego rozwiązania jest odprowadzanie wody do systemu kanalizacji deszczowej lub zbiorczej (co często stanowi „luksus”), skąd trafia ona do cieków wodnych lub tzw. urządzeń wodnych. Na takie rozwiązanie mogą sobie pozwolić głównie mieszkańcy miast, ponieważ na terenach wiejskich systemy kanalizacji deszczowej często w ogóle nie występują.

Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji deszczowej lub zbiorczej, skąd trafiają one dalej do wód powierzchniowych, traktowane jest przez prawo wodne (art. 35 ust. 3 pkt 7 u.p.w.) jako usługa wodna. To wiąże się z konkretnymi obowiązkami właściciela nieruchomości:

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 389 pkt 1 u.p.w.).

Uiszczanie opłat za usługi wodne (art. 268 ust. 1 pkt 3 lit. a u.p.w.), których wysokość zależy m.in. od:

powierzchni utwardzonej na działce, średniej rocznej sumy opadów, kosztu usług i sposobu odprowadzania wody.



Ważne Jeśli na działce znajduje się zbiornik retencyjny, opłata za usługi wodne może zostać odpowiednio zmniejszona – w zależności od pojemności tego zbiornika.

Za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub zbiorczej bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego grozi administracyjna kara pieniężna – nawet do 500% zmiennej części opłaty za usługi wodne (art. 472aa ust. 3 pkt 3 u.p.w.).

Z kolei bezpośrednie odprowadzanie zanieczyszczonej deszczówki do wód podziemnych lub urządzeń wodnych, jeżeli zawiera substancje szkodliwe dla środowiska, zagrożone jest grzywną do 5 tys. zł (art. 478 pkt 5a u.p.w.).

Nie należy mylić kanalizacji deszczowej z kanalizacją ściekową (tzw. sanitarną). Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione. Naruszenie tego zakazu może skutkować karą ograniczenia wolności albo grzywną do 10 tys. zł (art. 28 ust. 4a tej samej ustawy).

Zbiornik na deszczówkę – koszt zakupu oraz montażu

Koszt zakupu oraz montażu zbiornika na deszczówkę zależy od jego pojemności i rodzaju wykonania. Na przykładzie jednej z popularnych firm oferujących usługi koszty prezentują się następująco. Najmniejsze zbiorniki naziemne o pojemności 1100 l kosztują 2599 zł, natomiast za największy, o pojemności 13 000 l, należy zapłacić 14 999 zł. Dostępne są również zbiorniki dekoracyjne w postaci beczki stylizowanej na drewnianą, wyposażone w kranik do pobierania wody. Taki zbiornik o pojemności 1100 l kosztuje 1249 zł.

Z kolei zbiorniki podziemne mogą magazynować większe ilości wody, ale wymagają bardziej skomplikowanego montażu. Ze względu na to, że są umieszczane pod ziemią, nie zajmują miejsca na działce. Najmniejszy zbiornik podziemny o pojemności 2000 l kosztuje 3399 zł, a za największy, o pojemności 30 000 l, należy zapłacić 38 439 zł.

Dostępne są także specjalne systemy ułatwiające odzysk wody deszczowej. Koszt central deszczowych różni się w zależności od wyposażenia urządzenia. Najtańszy system kosztuje 4999 zł, a najdroższy - 6399 zł. Centrale deszczowe umożliwiają zaopatrzenie w wodę urządzeń takich jak spłuczki toaletowe, pralki czy systemy nawadniania ogrodu.

NFOŚGW ogłasza nabór na dofinansowanie inwestycji związanych z gromadzeniem deszczówki – nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości

W ubiegłym roku Polacy nie mieli możliwości skorzystania z dofinansowania, ponieważ program „Moja Woda” nie był kontynuowany. W 2026 r. sytuacja ulega jednak zmianie. Już wkrótce ruszy nowy ogólnopolski program wsparcia inwestycji związanych z mikroretencją, w szczególności z gromadzeniem i wykorzystywaniem deszczówki.

Niedawno zakończył się nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dofinansowanie przydomowych systemów zatrzymywania wód opadowych. Ostatecznie to właśnie gospodarstwa domowe będą beneficjentami środków przeznaczonych na rozwój mikroretencji. Jego budżet wyniósł 173 mln zł.

– Program Mikroretencja to kolejny element działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz adaptacji do zmian klimatu, która jest jednym z priorytetów Strategii działania Funduszu na lata 2025–2028. Dzięki Funduszom Europejskim możemy zwiększyć retencję przy budynkach jednorodzinnych, chronić zasoby wodne i w konsekwencji przyczynić się do łagodzenia skutków suszy oraz przeciwdziałać podtopieniom – powiedział Robert Gajda, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

W ramach Mikroretencji będzie można skorzystać ze świadczenia w formie dotacji na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji do:

zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych, takich jak dachy, chodniki czy podjazdy,

magazynowania deszczówki w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności co najmniej 2 m³,

retencjonowania wód opadowych – w tym roztopowych – w gruncie (np. poprzez rozszczelnienie powierzchni, budowę studni chłonnych, drenaży, skrzynek rozsączających czy zbiorników otwartych),

wykorzystywania zgromadzonej wody, np. przy użyciu pomp, zraszaczy czy central dystrybucji wody.

Mikroretencja w domach i ogrodach – nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości. Jaka wysokość dofinansowania?

Instalacje powinny zapewniać zbieranie wody z powierzchni nieprzepuszczalnych oraz jej wykorzystanie w taki sposób, aby nie było konieczności odprowadzania jej poza teren nieruchomości, w tym do kanalizacji deszczowej (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych).

Ponadto instalacje muszą stanowić trwały element systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości oraz/lub wykorzystanie magazynowanej wody na potrzeby gospodarstwa domowego i retencji przyrodniczej, w tym do nawadniania przydomowych ogrodów (z wyłączeniem działalności gospodarczej i rolniczej).

Ważne Dotacja dla osób fizycznych wynosi 90% kosztów kwalifikowanych instalacji. Maksymalna wysokość dotacji to 8 000 zł.

Nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości – kto może ubiegać się o świadczenie?

O świadczenie w formie dofinansowania, będą mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek przeznaczony na cele mieszkalne (stałe lub czasowe). Należy jednak zwrócić uwagę, że program mikroretencji dotyczy inwestycji zakończonych – umowa z grantobiorcą stanowi jednocześnie rozliczenie inwestycji. Dotacja obejmuje koszty kwalifikowane poniesione od dnia 1 lipca 2024 r.

Ważne Dofinansowanie nie przysługuje na przedsięwzięcia ani ich elementy, które były już finansowane ze środków WFOŚiGW lub NFOŚiGW, np. w ramach programu „Moja Woda”.

Nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości – gdzie składać wniosek o dofinansowanie?

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, po podpisaniu umów z NFOŚiGW, przygotują i ogłoszą nabory dla mieszkańców poszczególnych województw (wnioski o dofinansowanie będą składane przez grantobiorców do właściwego regionalnego WFOŚiGW). Ogłoszenie naborów wraz z informacjami na temat oferowanego wsparcia w danym województwie zaplanowano na drugi kwartał 2026 r. Poniżej znajduje się lista podmiotów uprawnionych do przyjmowania wniosków. Suma dostępnych środków, zależna jest od regionu kraju:

Lp. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Całkowita kwota projektu 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa śląskiego 20 600 000,00 2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa podkarpackiego 19 100 000,00 3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa lubuskiego 5 100 000,00 4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa zachodniopomorskiego 5 100 000,00 5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa dolnośląskiego 10 600 000,00 6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa opolskiego 4 700 000,00 7 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 9 400 000,00 8 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa małopolskiego 17 800 000,00 9 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa łódzkiego 5 700 000,00 10 Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 5 700 000,00 11 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa podlaskiego 6 300 000,00 12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa świętokrzyskiego 9 200 000,00 13 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa lubelskiego 10 200 000,00 14 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa wielkopolskiego 18 100 000,00 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa mazowieckiego 15 200 000,00 16 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa pomorskiego 10 200 000,00

Źródła:

NFOŚGW

1,6 Karolina Lewandowska Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

2 Eksperci UPWr: Dlaczego warto zbierać deszczówkę?

3 Taryfy dla Klienta Puk Bytkowo 2025/2026

4 Dane Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

5 Porozumienie między ministrami Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z roku 1995

7 www.sadyogrody.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2025 poz. 960)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 757)

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418)