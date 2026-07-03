Wojsko znów czyści magazyny. Ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych, ale jest jeden haczyk

Wojskowe przetargi ruszają już 8, 9 i 14 lipca 2026 roku w trzech dużych miastach Polski.

w trzech dużych miastach Polski. Od kultowych elementów umundurowania (ceny wywoławcze od 90 zł!), przez profesjonalny sprzęt warsztatowy i elektronikę, aż po hurtowe partie surowców wtórnych.

Oferta jest dostępna zarówno dla firm, jak i dla osób prywatnych szukających unikalnych okazji.

Wojsko wystawia kolejne rzeczy na sprzedaż. Są nowe terminy w lipcu

To nie koniec wyprzedaży wojskowych magazynów. Agencja Mienia Wojskowego ma w harmonogramie kolejne przetargi na mienie niekoncesjonowane. Najbliższe terminy to 8 lipca 2026 r. w Poznaniu, 9 lipca 2026 r. w Szczecinie oraz 14 lipca 2026 r. we Wrocławiu.

Dla osób, które polują na wojskowy demobil, to ważna informacja. Czerwcowe oferty w dużej części są już nieaktualne, ale AMW regularnie wystawia następne pozycje. W lipcowych ogłoszeniach nie chodzi wyłącznie o pojazdy. Tym razem uwagę przyciągają sprzęt techniczny, warsztatowy, elektroniczny, mundurowy oraz ogromne partie odpadów i złomu.

I właśnie tu pojawia się największy haczyk. Ceny wywoławcze bywają niskie, ale kupujący musi liczyć się z formalnościami, wadium, odbiorem we wskazanym miejscu i często z tym, że sprzęt jest używany, zużyty albo niesprawny.

Namiot wojskowy, agregat i myjka Karcher. Co można kupić w Poznaniu?

W przetargu Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu pojawiły się rzeczy, które mogą zainteresować majsterkowiczów, przedsiębiorców, kolekcjonerów i osoby szukające nietypowego wyposażenia.

Na liście znalazły się m.in. elementy namiotu N-78/2011 TECH. Pakiet obejmuje czaszę namiotu i stelaż, a cena wywoławcza wynosi 4000 zł netto. To jedna z pozycji, które mogą przyciągnąć uwagę osób szukających dużych, odpornych konstrukcji terenowych.

Są też sprzęty techniczne. AMW wystawia m.in. agregat sprężarkowy WAN-AW z 1977 r. z ceną wywoławczą 3000 zł netto, myjkę Karcher HDS 698 C z 2003 r. za 2500 zł netto, a także sprężarki, w tym model 3JW60 za 700 zł netto i sprężarkę tłokową HK 600-270 za 800 zł netto.

Brzmi jak okazja? Może nią być, ale tylko dla kogoś, kto wie, co kupuje. W przypadku takiego sprzętu najważniejsze jest obejrzenie go przed przetargiem. AMW wskazuje konkretne miejsca i terminy oględzin. Kupowanie w ciemno może skończyć się rozczarowaniem, bo sprzęt z wojskowych magazynów często wymaga przeglądu, transportu, naprawy albo części zamiennych.

Szczecin: tu nie chodzi o gadżety. Na sprzedaż idą odpady, złom, kable i elektronika

Inny charakter ma przetarg w Szczecinie. Tu oferta skierowana jest przede wszystkim do firm, które zajmują się gospodarką odpadami, recyklingiem albo surowcami wtórnymi.

Na liście znalazły się m.in. przepracowane oleje hydrauliczne i silnikowe, płyny eksploatacyjne, złom metali żelaznych, złom aluminiowy, kable, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyte opony, odpadowe drewno oraz opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych.

Największe liczby robią wrażenie. AMW wskazuje m.in. ponad 448 ton złomu żelaza i stali oraz ponad 409 ton złomu zanieczyszczonego gruzem betonowym. Są też kable, zużyte komputery i laptopy bez nośników pamięci, drukarki, sprzęt kuchenny i inne urządzenia elektryczne.

To jednak nie jest przetarg dla każdego. Przy odpadach nie wystarczy złożyć oferty i zapłacić. W praktyce konieczne mogą być odpowiednie uprawnienia, wpisy i możliwość legalnego odbioru oraz zagospodarowania takich materiałów. Właśnie dlatego osoby prywatne powinny szczególnie uważać na tę część oferty.

Mundury, bluzy polowe i wojskowe pakiety. We Wrocławiu ceny zaczynają się od 90 zł netto

Ciekawie wygląda także przetarg zaplanowany przez Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu. W ofercie pojawiły się pakiety artykułów mundurowych.

Wśród pozycji są m.in. wiatrówki oficerskie wojsk lotniczych, płaszcze letnie wojsk lądowych, bluzy polowe wz. 93, spodnie polowe, bielizna letnia i zimowa, oznaki do kurtek, nici oraz igły.

Ceny wywoławcze są bardzo różne. Jeden z pakietów artykułów mundurowych wystawiono za 1200 zł netto, inny za 600 zł netto, ale są też pozycje za 120 zł netto oraz 90 zł netto. To właśnie takie oferty najmocniej przyciągają uwagę, bo pokazują, że wojskowy demobil nie zawsze oznacza wielkie zakupy za tysiące złotych.

Trzeba jednak pamiętać, że AMW sprzedaje całe pakiety. To oznacza, że kupujący nie zawsze wybiera pojedynczą bluzę, płaszcz czy element wyposażenia. Często bierze zestaw opisany w wykazie.

Jak wziąć udział w przetargu AMW?

Zasada jest prosta, ale wymaga pilnowania szczegółów. AMW publikuje ogłoszenia, wykazy oraz dokumenty przetargowe przy konkretnych ofertach. Kupujący powinien pobrać dokumenty, sprawdzić opis pozycji, cenę wywoławczą, termin składania ofert, wysokość wadium i miejsce oględzin.

W części przetargów oferty są otwierane w siedzibach oddziałów regionalnych. W Poznaniu otwarcie zaplanowano na 8 lipca o godz. 13.00, w Szczecinie na 9 lipca o godz. 12.00, a we Wrocławiu na 14 lipca o godz. 10.00.

FAQ

Czy osoba prywatna może kupić rzeczy z przetargów AMW? Tak, przy mieniu niekoncesjonowanym często mogą startować także osoby prywatne. Trzeba jednak każdorazowo sprawdzić warunki konkretnego przetargu. Czy sprzęt z AMW jest sprawny? Nie zawsze. Sprzęt może być używany, zużyty, niesprawny albo wymagać naprawy. Przed złożeniem oferty warto go obejrzeć. Czy w lipcu 2026 r. AMW sprzedaje pojazdy wojskowe? Aktualne najbliższe oferty z początku lipca dotyczą przede wszystkim sprzętu technicznego, mundurów, elektroniki, odpadów i złomu. Pojazdy pojawiają się w przetargach AMW okresowo, ale trzeba śledzić bieżącą listę. Dlaczego ceny są tak niskie? To ceny wywoławcze netto. Do realnego kosztu trzeba doliczyć m.in. VAT, transport, ewentualne naprawy, odbiór i formalności. Na co uważać przy zakupie wojskowego demobilu? Najważniejsze są stan techniczny, kompletność sprzętu, warunki odbioru, konieczność wpłaty wadium oraz ewentualne wymagania dotyczące uprawnień, zwłaszcza przy odpadach.

Źródła:

Agencja Mienia Wojskowego – aktualna lista przetargów, mienie niekoncesjonowane

Agencja Mienia Wojskowego – przetarg OR AMW Poznań, 8 lipca 2026 r.

Agencja Mienia Wojskowego – przetarg OR AMW Szczecin, 9 lipca 2026 r.

Agencja Mienia Wojskowego – przetarg OR AMW Wrocław, 14 lipca 2026 r.