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Nie tylko pensja decyduje o wyborze pracy. Ten czynnik odstrasza kandydatów

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:52
Nie tylko pensja decyduje o wyborze pracy. Ten czynnik odstrasza kandydatów
Nie tylko pensja decyduje o wyborze pracy. Ten czynnik odstrasza kandydatów/Shutterstock
Długi dojazd do pracy coraz częściej staje się powodem, dla którego kandydaci rezygnują z udziału w rekrutacjach. Jak wynika z raportu Pracuj.pl, aż 59 proc. osób przyznało, że wycofało się z procesu rekrutacyjnego ze względu na zbyt czasochłonne dojazdy. Lokalizacja miejsca pracy i czas spędzony w drodze mają dziś istotny wpływ na decyzje zawodowe Polaków.

59 proc. osób odrzuciło ofertę pracy z tego powodu

Blisko 60 proc. respondentów zrezygnowało ze starań o posadę przez zbyt długi dojazd. Taką decyzję najczęściej podejmowały kobiety (64 proc. wobec 55 proc. mężczyzn) oraz najmłodsi kandydaci w wieku 18-24 lata, wśród których odsetek ten wynosi aż 71 proc.” - wskazano w informacji prasowej.

Z raportu wynika też, że 58 proc. respondentów wskazuje czas przejazdu jako jeden z kluczowych elementów oceny atrakcyjności lokalizacji nowej pracy. Odległość wyrażoną w kilometrach bierze pod uwagę jedynie 28 proc. Wśród ważnych czynników badani wskazali także koszty transportu (49 proc.) oraz możliwość elastycznego dopasowania godzin pracy w taki sposób, aby ominąć godziny szczytu (30 proc.).

Jednocześnie 79 proc. wszystkich respondentów - 86 proc. w najmłodszej grupie - zadeklarowało, że byliby skłonni wybrać firmę położoną w większej odległości od domu, pod warunkiem, że dojazd do niej byłby sprawniejszy i bardziej komfortowy - podano.

Codzienny dojazd do pracy ma znaczenie

„Z perspektywy pracodawcy warto zadbać o transparentność już na etapie ogłoszenia. Dzięki temu kandydat może od razu ocenić, czy codzienny dojazd będzie dla niego realny i komfortowy. Coraz większą rolę odgrywają tu rozwiązania pozwalające sprawdzić czas dojazdu i dostępne środki transportu jeszcze przed wysłaniem aplikacji. Znacznie lepiej, by od początku wiedział, dokąd i w jaki sposób będzie codziennie podróżować, niż rezygnował z procesu dopiero na późniejszym etapie” - skomentowała wyniki badania Jolanta Lewandowska-Bitkowska, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Pracuj.pl.

Dane ilościowe przedstawione w raporcie Pracuj.pl pochodzą z badania opinii przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na przełomie kwietnia i maja 2026 roku wśród 1009 Polaków w wieku 18–65 lat. Część danych pochodzi z analogicznego badania z września 2025.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: pracarekrutacjarynek pracy
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