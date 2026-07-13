59 proc. osób odrzuciło ofertę pracy z tego powodu

„Blisko 60 proc. respondentów zrezygnowało ze starań o posadę przez zbyt długi dojazd. Taką decyzję najczęściej podejmowały kobiety (64 proc. wobec 55 proc. mężczyzn) oraz najmłodsi kandydaci w wieku 18-24 lata, wśród których odsetek ten wynosi aż 71 proc.” - wskazano w informacji prasowej.

Z raportu wynika też, że 58 proc. respondentów wskazuje czas przejazdu jako jeden z kluczowych elementów oceny atrakcyjności lokalizacji nowej pracy. Odległość wyrażoną w kilometrach bierze pod uwagę jedynie 28 proc. Wśród ważnych czynników badani wskazali także koszty transportu (49 proc.) oraz możliwość elastycznego dopasowania godzin pracy w taki sposób, aby ominąć godziny szczytu (30 proc.).

Jednocześnie 79 proc. wszystkich respondentów - 86 proc. w najmłodszej grupie - zadeklarowało, że byliby skłonni wybrać firmę położoną w większej odległości od domu, pod warunkiem, że dojazd do niej byłby sprawniejszy i bardziej komfortowy - podano.

Codzienny dojazd do pracy ma znaczenie

„Z perspektywy pracodawcy warto zadbać o transparentność już na etapie ogłoszenia. Dzięki temu kandydat może od razu ocenić, czy codzienny dojazd będzie dla niego realny i komfortowy. Coraz większą rolę odgrywają tu rozwiązania pozwalające sprawdzić czas dojazdu i dostępne środki transportu jeszcze przed wysłaniem aplikacji. Znacznie lepiej, by od początku wiedział, dokąd i w jaki sposób będzie codziennie podróżować, niż rezygnował z procesu dopiero na późniejszym etapie” - skomentowała wyniki badania Jolanta Lewandowska-Bitkowska, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Pracuj.pl.

Dane ilościowe przedstawione w raporcie Pracuj.pl pochodzą z badania opinii przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na przełomie kwietnia i maja 2026 roku wśród 1009 Polaków w wieku 18–65 lat. Część danych pochodzi z analogicznego badania z września 2025.