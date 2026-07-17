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Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:07
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”/INFOR
Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy - stwierdził w piątek premier Donald Tusk, pytany o ewentualny powrót rządowego programu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Podkreślił, że wytrzymałość budżetu „też ma swoje granice”. Program CPN był finansowany z tego źródła.

CPN wróci czy zniknie na dobre?

- Z budżetu państwa nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice - powiedział w Sejmie dziennikarzom Tusk.

Podkreślił, że rząd z góry zapowiadał, że program CPN będzie tymczasowy. - I tak wydłużyliśmy ten okres. (...) I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie - dodał.

Niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie

- My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa (Donalda Trumpa). Sami wiecie jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, popojutrze bombardowania i to wpływa na ceny (paliw - PAP) - podkreślił szef rządu.

Program CPN kosztował ok. 4,7 mld zł

Z końcem czerwca zakończył się rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa - przede wszystkim benzyny i oleje napędowe - oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej, w połowie czerwca, wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa. Resort finansów informował, że koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł.

Wprowadzenie pakietu CPN wynikało z gwałtownie rosnących cen ropy w związku z wybuchem pod koniec lutego konfliktu USA i Izraela z Iranem.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: ceny paliwmotoryzacjaprogram CPN
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