Google rozwija działalność w Polsce

Dyrektorka krakowskiego oddziału Google Magda Rabiej poinformowała we wtorkowym komunikacie, że najnowsze biuro firmy zlokalizowane na czterech piętrach kompleksu Tertium posiada 300 stanowisk pracy, a także laboratoria, sale konferencyjne, przestrzenie wspólne, stołówkę i kawiarnię.

Według niej krakowski zespół Google liczy obecnie ponad 400 specjalistów i stale rośnie, odgrywając kluczową rolę w tworzeniu globalnych innowacji dla chmury obliczeniowej oraz systemów mobilnych.

Dwa krakowskie biura Google

W dwóch krakowskich biurach zlokalizowanych przy Rynku Głównym oraz w kompleksie Tertium – zaznaczyła Rabiej - rozwijane są projekty inżynieryjne o globalnym zasięgu. Oprócz infrastruktury dla usług Google Cloud i systemów przetwarzania danych, z których korzystają największe światowe przedsiębiorstwa, krakowscy inżynierowie rozwijają produkty w ramach działu Platforms & Devices. Należą do nich innowacje w systemie Android (w tym rozwiązania na laptopy, tablety, komunikację biznesową oraz Android Auto), rozwój przeglądarki Chrome i całego ekosystemu webowego, prace nad urządzeniami Pixel, a także budowa zaawansowanej infrastruktury inżynieryjnej (PDEIO), która wspiera te procesy.

20 lat obecności Google w Polsce

Koncern w Polsce jest obecny od 20 lat. W biurach w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu pracuje 3 tys. osób, a 80 proc. polskiego zespołu stanowią programistki i programiści. Według przedstawicieli firmy czyni to polski oddział jednym z kluczowych na świecie hubów inżynieryjnych i największym takim centrum w Unii Europejskiej.