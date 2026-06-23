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Gigant technologiczny inwestuje w Polsce. Setki nowych stanowisk pracy

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 08:59
Gigant technologiczny inwestuje w Polsce. Setki nowych stanowisk pracy
Gigant technologiczny inwestuje w Polsce. Setki nowych stanowisk pracy/Shutterstock
Google uruchomiło we wtorek swoje drugie biuro w Krakowie, w którym znalazło się 300 stanowisk pracy. Według przedstawicieli koncernu rozbudowa krakowskiego centrum inżynieryjnego, liczącego obecnie ponad 400 pracowników, pozwoli na dalszy rozwój firmy w Polsce.

Google rozwija działalność w Polsce

Dyrektorka krakowskiego oddziału Google Magda Rabiej poinformowała we wtorkowym komunikacie, że najnowsze biuro firmy zlokalizowane na czterech piętrach kompleksu Tertium posiada 300 stanowisk pracy, a także laboratoria, sale konferencyjne, przestrzenie wspólne, stołówkę i kawiarnię.

Według niej krakowski zespół Google liczy obecnie ponad 400 specjalistów i stale rośnie, odgrywając kluczową rolę w tworzeniu globalnych innowacji dla chmury obliczeniowej oraz systemów mobilnych.

Dwa krakowskie biura Google

W dwóch krakowskich biurach zlokalizowanych przy Rynku Głównym oraz w kompleksie Tertium – zaznaczyła Rabiej - rozwijane są projekty inżynieryjne o globalnym zasięgu. Oprócz infrastruktury dla usług Google Cloud i systemów przetwarzania danych, z których korzystają największe światowe przedsiębiorstwa, krakowscy inżynierowie rozwijają produkty w ramach działu Platforms & Devices. Należą do nich innowacje w systemie Android (w tym rozwiązania na laptopy, tablety, komunikację biznesową oraz Android Auto), rozwój przeglądarki Chrome i całego ekosystemu webowego, prace nad urządzeniami Pixel, a także budowa zaawansowanej infrastruktury inżynieryjnej (PDEIO), która wspiera te procesy.

20 lat obecności Google w Polsce

Koncern w Polsce jest obecny od 20 lat. W biurach w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu pracuje 3 tys. osób, a 80 proc. polskiego zespołu stanowią programistki i programiści. Według przedstawicieli firmy czyni to polski oddział jednym z kluczowych na świecie hubów inżynieryjnych i największym takim centrum w Unii Europejskiej.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: pracatechnologiaGoogle
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