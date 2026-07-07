Forsal logo

USA otwierają drzwi do F-35 dla Turcji? Trump z ważną deklaracją po spotkaniu z Erdoganem

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 17:21
Donald Trump
Trump zasygnalizował, że sprzeda F-35 Turcji mimo zakupu rosyjskich systemów/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump podczas wtorkowego spotkania z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem w Ankarze zasugerował, że Waszyngton może rozważyć sprzedaż Turcji myśliwców F-35. Zapewnił jednocześnie, że nie widzi „żadnych obaw” w związku z posiadaniem przez Ankarę rosyjskiego systemu obrony powietrznej S-400.

Podczas rozmowy z Erdoganem w pałacu prezydenckim w Ankarze przed rozpoczęciem szczytu NATO, Trump sygnalizował, że zamierza znieść restrykcje, nałożone na Turcję w związku z zakupem S-400.

Zapytany na wspólnym briefingu, czy sprzeda F-35 Turcji i jak ocenia ograniczenia prawne w tej sprawie, Trump odpowiedział:

- To decyzja, którą podejmiemy. Mamy bardzo dobre relacje. Sądzę, że wielu ludzi (...) myśli sobie: dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić? Mamy lepsze relacje z Turcją, a Turcja pod wieloma względami okazała się o wiele bardziej lojalna niż inne kraje, po których lojalności byśmy się spodziewali. Więc na pewno to coś, co rozważymy.

Erdogan wyznał, że ma nadzieję na pozytywną decyzję prezydenta USA.

F-35 dla Turcji? Trump rozważa sprzedaż myśliwców i zmianę stanowiska USA

W poniedziałek o niesprzedawanie Turcji zaawansowanej broni, w tym myśliwców F-35, do USA apelował premier Izraela Benjamin Netanjahu. Izraelski przywódca podkreślił, że sprzedanie F-35 Turcji „zachwiałoby równowagę sił na Bliskim Wschodzie”, która teraz utrzymuje się dzięki izraelskiej przewadze w powietrzu i amerykańskiej obecności militarnej w regionie.

Na pytanie, czy niepokoi go posiadanie przez Turcję rosyjskiego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, Trump powiedział, że „nie ma absolutnie żadnych obaw w żadnej sprawie”.

Zakup rosyjskiego systemu S-400 przez Turcję w 2019 r. pogorszył stosunki Ankary z Waszyngtonem. Trump, który wówczas rządził, nałożył sankcje i wycofał Turcję z programu myśliwców F-35, mimo że Turcja była jednym z krajów zaangażowanych w produkcję tych maszyn. Aby móc sprzedać samoloty, Trump musiałby obejść przepisy ustawy Kongresu.

Pytany o wcześniejsze obejście zgody Kongresu na sprzedaż silników odrzutowych GE F110, prezydent USA argumentował, że USA mają „obowiązek" serwisowania sprzedanych Turcji samolotów. - Kiedy kupuje się samolot ze Stanów Zjednoczonych, dochodzi do remontów silników i innych prac serwisowych. Uważam, że mamy obowiązek pomagać w utrzymaniu silników. Co mielibyśmy powiedzieć? »Nie zrobimy tego«? — mówił prezydent. Podkreślał przy tym, że Turcja „mogła włączyć się” w konflikt z Iranem po drugiej stronie, ale tego nie zrobiła.

- Może dlatego, że jestem prezydentem - dodał.

Trump chwali Erdogana. „Dobra chemia” między przywódcami USA i Turcji

Trump chwalił Erdogana jako „silnego, szanowanego na całym świecie lidera”, twierdził, że łączy ich „dobra chemia” i spekulował, że być może ich stosunki są takie dobre, bo Erdogan jest silnym przywódcą.

- Z niektórymi ludźmi się dogadujesz, z innymi nie. Czasami dogadujesz się z najtwardszymi, takimi jak on, a czasami nie dogadujesz się z najsłabszymi, najbardziej żałosnymi - mówił.

Trump został we wtorek przyjęty przez Erdogana z wielkimi honorami, w tym salwą honorową i inspekcją wojsk. Turecki prezydent chwalił też Trumpa, że jego przyjazd na szczyt NATO do Ankary wzmocnił Sojusz, zaś Trump mówił, że gdyby szczyt odbywał się gdzieś indziej, prawdopodobnie by na niego nie przyjechał.

Oskar Górzyński (PAP)osk/ mal/

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUkraińskie drony uderzają w rosyjskie rafinerie. Rosja ma problemy z paliwem »
Tematy: USADonald TrumpF-35
Powiązane
Premier Benjamin Netanjahu
Netanjahu apeluje do USA: Turcja nie powinna otrzymać myśliwców F-35
Będą kolejne zmiany dla firm. Rząd pokazał nowy pakiet deregulacyjny i
Będą kolejne zmiany dla firm. Rząd pokazał nowy pakiet deregulacyjny
Wizualizacja GCAP
Mają F-35, a już budują myśliwiec VI generacji. GCAP dostał miliardy na rozwój
Nie przegap
Udany atak Ukrainy na terenie Rosji. Drony trafiły w rafinerię
Ukraińskie drony uderzają w rosyjskie rafinerie. Rosja ma problemy z paliwem
Seniorzy
Na co mogą liczyć polscy emeryci? Ulgi i przywileje dla osób 60+
Warszawa
GUS opublikował najnowsze dane. Już tylu obcokrajowców pracuje w Polsce
Samolot Saab GlobalEye
Samoloty Saab GlobalEye będą nowymi "oczami NATO". Niemcy wyłożą na nie miliardy euro
Budowa metra - M2
Nie jeden, a dziesięć systemów metra w Polsce? Ministerstwo kończy planowanie
Odpalenie pocisku ATACMS
Historyczny przełom. Sąsiad Polski wyprodukuje amerykańskie pociski ATACMS
Turkey prepares to host NATO summit 2026
Szczyt NATO w Ankarze. Rozmowy sojuszników w cieniu ostatnich wyboistych sześciu miesięcy
Burza po zmianie przepisów dla domowej fotowoltaiki
Burza po zmianie przepisów dla domowej fotowoltaiki. Właściciele stracą nad nią kontrolę. Operator zdalnie wyłączy mikroinstalację?
Polecamy
cieśnina Ormuz
Kolejne ataki na statki w cieśninie Ormuz. USA podejrzewają Iran
PE
Spór o UPA w Parlamencie Europejskim. Polska strona apeluje do Ukrainy
Donald Trump
USA otwierają drzwi do F-35 dla Turcji? Trump z ważną deklaracją po spotkaniu z Erdoganem
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
wykład sala wykładowa aula uniwersytet uczelnia wyższa akademia szkoła wyższa wykładowca profesor docent doktor habilitowany adiunkt
Ponad 1,3 mln rezygnacji ze studiów. Ministerstwo ujawnia, dlaczego studenci odchodzą z uczelni
sztuczna inteligencja
Algorytmiczne zarządzanie pracownikami a prawo pracy: Czy szef może sprawdzać wydajność przez AI?
Obronność jako koło zamachowe gospodarki. Bank wskazuje na bilionowy potencjał
Obronność jako koło zamachowe gospodarki. Bank wskazuje na bilionowy potencjał
Polacy coraz częściej podróżują. Polska w europejskiej czołówce wyjazdów
Polacy coraz częściej podróżują. Polska w europejskiej czołówce wyjazdów
Kraj
PE
Spór o UPA w Parlamencie Europejskim. Polska strona apeluje do Ukrainy
Defense Ministers and officials meet in Ankara for the NATO summit Defense Industry Forum
Centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot w Europie. Polska wśród sygnatariuszy porozumienia
smog, zanieczyszczenie powietrza, mieszkańcy, rząd, gmina
Gorzka niespodzianka dla korzystających z kominków i centralnego ogrzewania. Sąsiedzi będą mogli pójść do sądu
Wiadomo, jaki sprzęt Polska przekazała Ukrainie. Odtajniono informacje
Ponad 16 mld zł donacji dla Ukrainy. Polska przekazała również rakiety do systemu Patriot
Psy asystujące i prawa osób z niepełnosprawnościami. RPO: brakuje skutecznych narzędzi
Psy asystujące i prawa osób z niepełnosprawnościami. RPO: brakuje skutecznych narzędzi
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
zakaz, parkowanie, samochód, działka, właściciel
Zakaz parkowania przed własnym domem. Sąsiad może żądać usunięcia auta nawet z prywatnej działki
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku
Świat
Udany atak Ukrainy na terenie Rosji. Drony trafiły w rafinerię
Ukraińskie drony uderzają w rosyjskie rafinerie. Rosja ma problemy z paliwem
cieśnina Ormuz
Kolejne ataki na statki w cieśninie Ormuz. USA podejrzewają Iran
Donald Trump
USA otwierają drzwi do F-35 dla Turcji? Trump z ważną deklaracją po spotkaniu z Erdoganem
Samolot Saab GlobalEye
Samoloty Saab GlobalEye będą nowymi "oczami NATO". Niemcy wyłożą na nie miliardy euro
Odpalenie pocisku ATACMS
Historyczny przełom. Sąsiad Polski wyprodukuje amerykańskie pociski ATACMS
Gen. Ołeksandr Syrski wizytuje pułk "Skała"
Nie cichnie skandal wokół elitarnego pułku Ukrainy. Ujawniono kolejne zagadkowe zgony rekrutów
Turkey prepares to host NATO summit 2026
Szczyt NATO w Ankarze. Rozmowy sojuszników w cieniu ostatnich wyboistych sześciu miesięcy
Płonąca rafineria w Omsku
Mają Rosjan na widelcu. 85 proc. mocy przerobowych rafinerii jest już w zasięgu dronów Ukrainy
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj