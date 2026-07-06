- Uważam, że (Turcja-PAP) nie powinna dostawać F-35 czy silników do myśliwców - powiedział Netanjahu w wywiadzie dla amerykańskiej stacji FOX News.
Izraelski przywódca podkreślił, że sprzedanie F-35 Turcji „zachwiałoby równowagę sił na Bliskim Wschodzie”, która teraz utrzymuje się dzięki izraelskiej przewadze w powietrzu i amerykańskiej obecności militarnej w regionie.
F-35 i F-110: amerykańskie decyzje i tureckie plany zbrojeniowe
USA planują sprzedać Turcji kilkadziesiąt silników odrzutowych F-110, które mają napędzać konstruowany przez ten kraj nowy myśliwiec Kaan - poinformowała pod koniec czerwca agencja Reutera.
Turcja była też członkiem programu budowy myśliwca F-35, ale została z niego wykluczona przez USA w 2019 r. po zakupie od Rosji system obrony powietrznej S-400.
Waszyngton obawia się, że gdyby Turcja otrzymała F-35 i jednocześnie dysponowała rosyjskimi systemami zdolnymi do zbierania informacji wywiadowczych, zaawansowana technologia stealth, w jakiej wykonano myśliwce, mogłaby wpaść w ręce Kremla.
Trump, Kongres i napięcia na linii Izrael–Turcja
Turcja nadal zabiega jednak o sprzedaż F-35.
Trump zapytany w czerwcu o tę sprawę odpowiedział, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, będzie wkrótce „bardzo zadowolony” z decyzji amerykańskiej administracji. By sprzedać F-35 Turcji amerykański przywódca potrzebowałby zgody Kongresu.
F-35 są produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin od 2006 r. W amerykańskich siłach zbrojnych służą setki takich maszyn. Dysponuje nimi również lotnictwo Izraela, który w maju podpisał kontrakt na kolejną eskadrę. Polska zamówiła 32 F-35, pierwsze z nich przyleciały do kraju w maju.
W ostatnich latach relacje między Izraelem a Turcją wyraźnie się pogorszyły. Netanjahu zarzuca Erdoganowi prowadzenie antyizraelskiej polityki i wspieranie palestyńskiego Hamasu. Erdogan jest jednym z najzagorzalszych krytyków Izraela i jego władz, które oskarża o prowadzenie ludobójstwa Palestyńczyków i prowokowanie napięć w regionie. (PAP)
adj/ mal/
Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania.