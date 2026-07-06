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Netanjahu apeluje do USA: Turcja nie powinna otrzymać myśliwców F-35

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 17:57
Premier Benjamin Netanjahu
Netanjahu: USA nie powinny sprzedawać Turcji myśliwców F-35/shutterstock
Premier Izraela Benjamin Netanjahu zaapelował w poniedziałek do Stanów Zjednoczonych, aby wstrzymały się ze sprzedażą Turcji zaawansowanego uzbrojenia, w tym myśliwców F-35. Wcześniej prezydent Donald Trump sygnalizował możliwość przekazania Ankarze tych samolotów. Amerykański prezydent ma wziąć udział w rozpoczynającym się we wtorek szczycie NATO w Ankarze.

- Uważam, że (Turcja-PAP) nie powinna dostawać F-35 czy silników do myśliwców - powiedział Netanjahu w wywiadzie dla amerykańskiej stacji FOX News.

Izraelski przywódca podkreślił, że sprzedanie F-35 Turcji „zachwiałoby równowagę sił na Bliskim Wschodzie”, która teraz utrzymuje się dzięki izraelskiej przewadze w powietrzu i amerykańskiej obecności militarnej w regionie.

F-35 i F-110: amerykańskie decyzje i tureckie plany zbrojeniowe

USA planują sprzedać Turcji kilkadziesiąt silników odrzutowych F-110, które mają napędzać konstruowany przez ten kraj nowy myśliwiec Kaan - poinformowała pod koniec czerwca agencja Reutera.

Turcja była też członkiem programu budowy myśliwca F-35, ale została z niego wykluczona przez USA w 2019 r. po zakupie od Rosji system obrony powietrznej S-400.

Waszyngton obawia się, że gdyby Turcja otrzymała F-35 i jednocześnie dysponowała rosyjskimi systemami zdolnymi do zbierania informacji wywiadowczych, zaawansowana technologia stealth, w jakiej wykonano myśliwce, mogłaby wpaść w ręce Kremla.

Trump, Kongres i napięcia na linii Izrael–Turcja

Turcja nadal zabiega jednak o sprzedaż F-35.

Trump zapytany w czerwcu o tę sprawę odpowiedział, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, będzie wkrótce „bardzo zadowolony” z decyzji amerykańskiej administracji. By sprzedać F-35 Turcji amerykański przywódca potrzebowałby zgody Kongresu.

F-35 są produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin od 2006 r. W amerykańskich siłach zbrojnych służą setki takich maszyn. Dysponuje nimi również lotnictwo Izraela, który w maju podpisał kontrakt na kolejną eskadrę. Polska zamówiła 32 F-35, pierwsze z nich przyleciały do kraju w maju.

W ostatnich latach relacje między Izraelem a Turcją wyraźnie się pogorszyły. Netanjahu zarzuca Erdoganowi prowadzenie antyizraelskiej polityki i wspieranie palestyńskiego Hamasu. Erdogan jest jednym z najzagorzalszych krytyków Izraela i jego władz, które oskarża o prowadzenie ludobójstwa Palestyńczyków i prowokowanie napięć w regionie. (PAP)

adj/ mal/

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: Turcjasamoloty F-35Benjamin Netanjahu
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