Forsal logo

Czy w wieku 53 lat będzie można przejść na emeryturę? Jest decyzja w sprawie emerytur stażowych. Już wiadomo, kiedy Sejm wróci do projektu ustawy

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 16:51
Jest decyzja w sprawie emerytur stażowych. Już wiadomo, kiedy Sejm wróci do projektu ustawy
Jest decyzja w sprawie emerytur stażowych. Już wiadomo, kiedy Sejm wróci do projektu ustawy/shutterstock
Po wielu miesiącach oczekiwania pojawiła się ważna informacja dla osób liczących na emerytury stażowe. Z planu prac sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wynika, że jeszcze w tym roku posłowie mają ponownie zająć się dwoma projektami ustaw dotyczącymi emerytur stażowych. Choć nie oznacza to jeszcze uchwalenia nowych przepisów, wyznaczenie terminu dalszych prac jest pierwszym wyraźnym sygnałem od wielu miesięcy, że temat wraca na parlamentarną agendę.

Sejm ma wrócić do projektów w grudniu

Po długim okresie bez większych postępów wiadomo już, kiedy sprawa emerytur stażowych ponownie trafi pod obrady posłów. Dwa projekty ustaw dotyczące emerytur stażowych mają być ponownie procedowane w grudniu. Informacja o powrocie do prac pojawiła się podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która 1 lipca przyjmowała plan pracy na drugie półrocze 2026. W trakcie obrad poseł Włodzimierz Tomaszewski poinformował, że w grudniu komisja ma wrócić do tematu emerytur stażowych.

„W grudniu jest temat, który mieliśmy zaplanowany w pierwszym półroczu tego roku i nie udało nam się go zrealizować, mianowicie informacja rządu na temat przygotowania stanowiska Rady Ministrów dotyczącego dwóch projektów ustaw, które są w Sejmie w sprawie emerytur stażowych. Mam nadzieję, że tym razem uda się je zrealizować.”

Emerytury stażowe - w Sejmie są dwa projekty

Przypomnijmy, że w Sejmie nadal znajdują się dwa projekty dotyczące emerytur stażowych. Jeden projekt obywatelski wspierany przez NSZZ "Solidarność" (2021), drugi jest projektem poselskim (2024). Oba przewidują możliwość przejścia na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego stażu pracy, bez konieczności czekania do ustawowego wieku emerytalnego.

Emerytury stażowe miałyby być przeznaczone dla osób, które przez wiele lat pracowały, opłacały składki, ale nie osiągnęły jeszcze ustawowego wieku emerytalnego. Głównym założeniem projektów jest możliwe zakończenie pracy wcześniej na podstawie odpowiednio długiego stażu pracy. W projektach ustaw pojawiają się następujące warunki:

  • kobiety co najmniej 35 lat stażu pracy,
  • mężczyźni co najmniej 40 lat stażu pracy.

Chodzi oczywiście o okresy składkowe i nieskładkowe uwzględniane przez ZUS. Dodatkowo proponowane przepisy zakładają, że osoba ubiegająca się o emeryturę stażową musiałaby mieć zgromadzony odpowiedni kapitał emerytalny. Wyliczenia średnie nie mogłyby być niższe od minimalnej emerytury, która aktualnie wynosi 1978,49 zł brutto.

Emerytura nawet kilka lat wcześniej?

To oznaczałoby, że osoby, które zaczęły pracę bardzo wcześnie, mogłyby uzyskać świadczenie nawet około 5-7 lat przed osiągnięciem obecnego wieku emerytalnego. W przypadku kobiet wcześniejsze przejście na emeryturę byłoby możliwe nawet około 53-55 roku życia zamiast obecnych 60 lat, jeśli rozpoczęły pracę zaraz po szkole i bez większych przerw opłacały składki. Mężczyźni podobnie, mogliby kończyć aktywność zawodową, nawet około 58-60 roku życia, zamiast obecnych 65 lat.

Analizy pokazują jednak, że wcześniejsza emerytura oznaczałaby również niższe świadczenia dla części osób. Wynika to z zasad działania systemu emerytalnego w Polsce. Krótszy okres pracy to mniej odprowadzanych składek i mniej czasu na gromadzenie kapitału emerytalnego. Ponadto, zgromadzony przez lata kapitał emerytalny jest dzielony przez prognozowaną dalszą długość życia podawaną przez GUS. Im wcześniej ktoś przechodzi na emeryturę, tym statystycznie więcej miesięcy ZUS musi wypłacać świadczenie.

Nowy wiek emerytalny dla kobiet w Polsce - od kiedy? Ekspert nie ma wątpliwości. Wiek emerytalny kobiet będzie wyższy?
Nowy wiek emerytalny dla kobiet w Polsce - od kiedy? Ekspert nie ma wątpliwości. Wiek emerytalny kobiet będzie wyższy?

Dlaczego prace nad ustawą utknęły?

Mimo że projekty od dawna znajdują się w Sejmie, do tej pory nie udało się doprowadzić do zakończenia prac. Główną przeszkodą pozostaje brak oficjalnego stanowiska rządu, bez którego procedowanie ustaw praktycznie nie może ruszyć dalej.

Od prawie dwóch lat trwają uzgodnienia międzyresortowe, jednak wciąż nie zakończyły się wypracowaniem wspólnego stanowiska. Nie wszystkie resorty jednakowo oceniają proponowane rozwiązania. Ministerstwo Rodziny deklaruje, że co do zasady popiera ideę emerytur stażowych, choć uważa, że oba projekty wymagają jeszcze zmian i dopracowania. Aktualnie trwa analiza uwag zgłoszonych podczas uzgodnień międzyresortowych.

Znacznie większe wątpliwości ma natomiast Ministerstwo Finansów. Według nieoficjalnych informacji to właśnie kwestie kosztów są obecnie największą przeszkodą dla reformy. Związkowcy wskazują, że resort finansów obawia się dodatkowego obciążenia budżetu państwa i dlatego z rezerwą podchodzi do proponowanych zmian.

Szacunki przywoływane przez ZUS oraz Ministerstwo Finansów pokazują, że wprowadzenie emerytur stażowych mogłoby kosztować budżet około 13–14 mld zł rocznie. To właśnie wysokość tych wydatków pozostaje jednym z głównych punktów sporu.

Powrót do prac nad emeryturami stażowymi nie oznacza jeszcze nowych przepisów

Wyznaczenie grudniowego terminu nie oznacza jeszcze, że emerytury stażowe zostaną szybko wprowadzone. Oznacza jednak, że po wielu miesiącach bez większych postępów temat ponownie znajdzie się w harmonogramie prac Sejmu. Dopiero dalsze procedowanie projektów oraz stanowisko rządu pokażą, czy długo zapowiadana reforma ma szansę wejść w życie. Na razie nie ma jeszcze decyzji o przyjęciu nowych przepisów ani terminu ich ewentualnego obowiązywania.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Tematy: sejmnowe przepisyemerytury stażowetwoje finanse
Nie przegap
Czołg Abrams w "przebraniu"
Australia "przebiera" Abramsy za Typ 99. Tak przygotowuje się do wojny z Chinami
Przekazywanie kluczy do mieszkania
W tych dzielnicach ceny mieszkań są znacznie niższe, niż średnia. Sprawdziliśmy Warszawę, Kraków, Wrocław i Gdańsk
Aplikacje w smartfonie to codzienność w dbaniu o finanse osobiste. Jakie typowe i dodatkowe usługi znajdą klienci w aplikacji, którą oferuje bank.
Bankowość mobilna stała się naszą codziennością. Jak w aplikacji możemy efektywnie prowadzić finanse osobiste
Nagranie rosyjskiego drona i okrętu z bezzałogowca Stormborn X-Wave
Bliskie spotkanie trzeciego stopnia na Bałtyku. Rosyjski okręt wysłał drona, zawisł nad duńską maszyną
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię
Donald Tusk
Premier zapowiada zmiany w zarobkach lekarzy. Lekarze będą mogli zarobić tylko do tej kwoty
Dron Thunder
Tak mogą walczyć polskie Apache. Anduril pokazał lojalnego skrzydłowego Thunder
ZUS zmienia terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego w sierpniu. Oto nowy harmonogram
ZUS zmienia terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego w sierpniu. Oto nowy harmonogram
Polecamy
oki oszczędności pieniądze
Nowa ulga dla inwestujących. Osobiste Konta Inwestycyjne coraz bliżej
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
Nowe limity przyjęć na kierunki medyczne w roku akademickim 2026/2027. Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę miejsc
Zwiększone limity przyjęć na kierunki medyczne w roku akademickim 2026/2027. Na tych uczelniach Ministerstwo Zdrowia planuje najwięcej miejsc
Najem krótkoterminowy bije rekordy. Warszawa i Łódź wyróżniają się na tle kraju
Najem krótkoterminowy bije rekordy. Warszawa i Łódź wyróżniają się na tle kraju
NBP znów zwiększył rezerwy złota. Polska jest coraz bliżej celu 700 ton kruszcu
NBP znów zwiększył rezerwy złota. Polska jest coraz bliżej celu 700 ton kruszcu
Deficyt Polski wyraźnie powyżej unijnej średniej. Nowe dane Eurostatu nie pozostawiają złudzeń
Deficyt Polski wyraźnie powyżej unijnej średniej. Nowe dane Eurostatu nie pozostawiają złudzeń
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
podatek oki premier donald tusk
Donald Tusk nie mógł się powstrzymać. Pochwalił się „Rokiem Przyspieszenia”
Kraj
Donald Tusk
Premier zapowiada zmiany w zarobkach lekarzy. Lekarze będą mogli zarobić tylko do tej kwoty
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię
Marcin Kierwiński, Andrius Kubilius
Polska dołącza do programu IRIS2. To europejski program budowy satelitarnego systemu łączności
podatek od spadków i darowizn, Ministerstwo Finansów, RPO, fiskus, podatek
Fiskus wzywa do zapłaty osoby, które otrzymały spadek lub darowiznę. Były przekonane, że przysługuje im zwolnienie dla najbliższej rodziny
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
Polski dron na wojnie w Iranie. Skąd się tam wziął?
Polski dron na wojnie w Iranie. Skąd się tam wziął?
Rząd obniży jednak PIT przed wyborami, by nie stracić władzy: ile nowa kwota wolna, jakie nowe progi podatkowe
Będzie podwyżka kwoty wolnej w PIT czy wyższy drugi próg podatkowy- rząd obniży jednak podatki przed wyborami?
uokik, firma, reklamacje, kara, mandat
Mandaty za parkowanie przed marketami bez mocy prawnej. UOKiK nałożył na firmę gigantyczną karę
Świat
Media społecznościowe
Francja jako pierwsza w UE wprowadza zakaz social mediów dla dzieci
Iran przygotowuje się do wojny z USA. Teheran nie zrezygnuje ze wzbogacania uranu
Donald Trump grozi Iranowi kolejnym atakiem. Mówi o obiektach związanych z uranem
Nagranie rosyjskiego drona i okrętu z bezzałogowca Stormborn X-Wave
Bliskie spotkanie trzeciego stopnia na Bałtyku. Rosyjski okręt wysłał drona, zawisł nad duńską maszyną
Czołg Abrams w "przebraniu"
Australia "przebiera" Abramsy za Typ 99. Tak przygotowuje się do wojny z Chinami
Dron Thunder
Tak mogą walczyć polskie Apache. Anduril pokazał lojalnego skrzydłowego Thunder
USA gotowe na historyczną decyzję? Ekspert: Polska może dołączyć do Nuclear Sharing
USA gotowe na historyczną decyzję? Ekspert: Polska może dołączyć do Nuclear Sharing
Łukaszenka wydał rozkaz. Dzieci na Białorusi ruszyły do koszar
Łukaszenka wydał rozkaz. Dzieci na Białorusi ruszyły do koszar
Desant drona na Mierzei Kinburnskiej
Dronowy desant Ukrainy to żadna "nowa era wojny". Niemiecki ekspert studzi entuzjazm
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj