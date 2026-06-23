Zakaz słuchania muzyki po godzinie 18:00. Trzeba będzie wyłączyć odtwarzacz, jeśli zakłóca to spokój sąsiada

W przypadku głośnego imprezowania sąsiad może wezwać policję

Każdy ma prawo do odpoczynku, choć dla każdego oznacza on coś innego. Jedni najlepiej regenerują się w ciszy, inni po całym tygodniu pracy wolą spotkać się ze znajomymi przy grillu, muzyce i rozmowach do późnego wieczora. To całkowicie naturalne. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy sposób wypoczynku jednej osoby staje się uciążliwy dla drugiej.

Współczesna zabudowa szeregowa, bliźniacza czy wielorodzinna nie zawsze zapewnia odpowiednią izolację akustyczną. Dźwięki z jednego lokalu bez większych problemów przedostają się do sąsiednich mieszkań i domów. To właśnie dlatego hałas jest jedną z najczęstszych przyczyn sąsiedzkich konfliktów. Szczególnie dotkliwie odczuwają go osoby, które chcą po prostu odpocząć po pracy lub spędzić spokojny czas we własnym domu.

Najlepszym rozwiązaniem pozostaje rozmowa i próba znalezienia kompromisu. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Jeżeli jedna ze stron ignoruje prośby o ściszenie muzyki albo wręcz demonstracyjnie zwiększa jej głośność, sąsiad ma prawo wezwać policję. Taka interwencja może zakończyć się pouczeniem, mandatem, a przy powtarzających się naruszeniach także znacznie poważniejszymi konsekwencjami.

Zakaz słuchania muzyki po godzinie 18. Polskie prawo nie przewiduje ciszy nocnej

Wiele osób podczas policyjnej interwencji tłumaczy się tym, że nie ma jeszcze godziny 22. Czy taki argument ma znaczenie? Niekoniecznie.

Cisza nocna jest pojęciem powszechnie znanym, jednak nie została wprost uregulowana w ustawach. Najczęściej przyjmuje się, że trwa od godziny 22:00 do 6:00 rano, ale wynika to przede wszystkim z regulaminów spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, akademików, hoteli czy domów seniora.

W przypadku domów jednorodzinnych oraz części zabudowy szeregowej, gdzie takie regulaminy nie obowiązują, formalnie trudno mówić o ustawowej ciszy nocnej. Nie oznacza to jednak, że przed godziną 22:00, ani po tej godzinie, można bezkarnie hałasować.

Przepisy chronią spokój mieszkańców niezależnie od pory dnia. Zgodnie z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń:

„Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Przepis odnosi się więc nie tylko do zakłócania spoczynku nocnego. Odpowiedzialność można ponieść również za hałasowanie w ciągu dnia, jeżeli jego natężenie jest na tyle duże, że zakłóca spokój innych osób. W praktyce oznacza to, że głośna muzyka o godzinie 18 również może stać się podstawą do interwencji.

Za naruszenie spokoju może grozić nawet 5000 zł grzywny

Zakłócanie spokoju nie jest wyłącznie problemem sąsiedzkim. Może prowadzić do odpowiedzialności prawnej. Za wykroczenie określone w art. 51 Kodeksu wykroczeń grozi kara aresztu od 5 do 30 dni, kara ograniczenia wolności albo grzywna do 5000 zł.

Jeżeli sprawca działa w sposób chuligański lub znajduje się pod wpływem alkoholu albo innych środków odurzających, sąd może potraktować takie zachowanie surowiej. Przepisy przewidują bowiem ostrzejszą ocenę sytuacji, w których zakłócanie spokoju ma charakter celowy lub szczególnie uciążliwy.

Głośnych sąsiadów może uciszyć sąd. Walka o spokój w praktyce

Jeżeli policyjne interwencje nie przynoszą efektów albo problem trwa od miesięcy, sprawa może trafić do sądu cywilnego. W takich sytuacjach kluczowe znaczenie mają tzw. immisje, czyli oddziaływanie jednej nieruchomości na drugą. Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego:

„Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

Jak wskazuje dr Kamil Szpyt z Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, radca prawny, hałas może zostać uznany za immisję. Jeżeli jest regularny, intensywny i występuje przez dłuższy czas, istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd uzna go za przekraczający przeciętną miarę.

Ekspert zwraca uwagę, że podstawę prawną stanowi art. 222 § 2 w związku z art. 144 Kodeksu cywilnego. Przepisy te pozwalają właścicielowi nieruchomości domagać się przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz zaniechania dalszych naruszeń. W praktyce przed skierowaniem sprawy do sądu warto jednak wysłać do uciążliwego sąsiada formalne wezwanie do zaprzestania naruszeń.

Można żądać zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych

Osoby narażone na uporczywy hałas mogą rozważyć również dochodzenie swoich praw na podstawie przepisów dotyczących dóbr osobistych. Ustawodawca nie stworzył zamkniętego katalogu takich dóbr, dlatego w określonych przypadkach można powoływać się między innymi na naruszenie prawa do zdrowia, prywatności czy spokoju domowego. Jeżeli ciągły hałas prowadzi do przewlekłego stresu, problemów ze snem lub pogorszenia samopoczucia, może to stanowić dodatkowy argument w sporze.

Jak wyjaśnia dr Szpyt, przepisy zawarte w art. 23, 24 i 448 Kodeksu cywilnego pozwalają nie tylko domagać się zaprzestania naruszeń, ale także żądać zadośćuczynienia finansowego. Zgodnie z treścią art. 448:

„W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę albo zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia”.

Z kolei art. 23 Kodeksu cywilnego zawiera przykładowy katalog dóbr osobistych. Zgodnie z jego treścią:

„Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

Art. 24 Kodeksu cywilnego określa natomiast środki ochrony przysługujące osobie, której dobro osobiste zostało zagrożone lub naruszone:

„Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego albo zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

Trzeba jednak pamiętać, że wysokość roszczenia musi zostać odpowiednio udowodniona przed sądem. Jak podkreśla ekspert, nie należy spodziewać się odszkodowań znanych z amerykańskich filmów i procesów sądowych. W polskich realiach najczęściej mowa o kilku tysiącach złotych.

Głośny sąsiad może stracić mieszkanie. Co mówi prawo?

W niektórych przypadkach zastosowanie może znaleźć także art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli lokator w sposób rażący lub uporczywy narusza porządek domowy i utrudnia korzystanie z innych lokali, możliwe jest wystąpienie do sądu o rozwiązanie stosunku prawnego uprawniającego go do korzystania z mieszkania, a nawet nakazanie jego opuszczenia. Jak zauważa dr Szpyt, jeżeli regularne hałasy przeszkadzają jednej osobie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że problem dotyczy również innych mieszkańców budynku. Warto więc porozmawiać z sąsiadami i wspólnie rozważyć podjęcie dalszych kroków.

Spożywanie alkoholu przy dzieciach a konsekwencje prawne

Zdarza się, że podczas policyjnej kontroli okazuje się, iż wszyscy dorośli domownicy są nietrzeźwi. Niestety takich sytuacji w Polsce jest wiele. Czy policja może w takim przypadku odebrać dzieci?

Samo spożywanie alkoholu przez rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem nie jest w Polsce zabronione. Odpowiedzialność prawna może jednak pojawić się wtedy, gdy stan nietrzeźwości stwarza zagrożenie dla dziecka.

Aby można było mówić o odpowiedzialności karnej rodzica sprawującego opiekę nad małoletnim, konieczne jest zatem wykazanie, że jego stan mógł narazić dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W takich sytuacjach zastosowanie może znaleźć art. 160 Kodeksu karnego.

Źródła:

prawo.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2025 poz. 734)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2026 poz. 795)