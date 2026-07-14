Mołdawia uzyskała status kraju kandydującego do UE w czerwcu 2022 r. Negocjacje akcesyjne zostały formalnie otwarte w czerwcu 2024 r. 15 czerwca 2026 r., podczas drugiej konferencji akcesyjnej, UE i Mołdawia rozpoczęły negocjacje w sprawie tzw. klastra „podstawowego”, który obejmuje podstawowe wartości i zasady, na których zbudowana jest UE.

Obejmuje on dorobek prawny UE w zakresie praworządności i praw podstawowych, sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa oraz innych kwestii. Obejmuje również kluczowe kryteria tematyczne, takie jak funkcjonowanie instytucji demokratycznych, reforma administracji publicznej i funkcjonowanie gospodarki rynkowej. (PAP)