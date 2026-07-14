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Mołdawia coraz bliżej Unii Europejskiej. Bruksela otworzyła kolejny etap negocjacji

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 18:45
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UE otworzyła negocjacje akcesyjne z Mołdawią w obszarze polityki zagranicznej i obronności/Shutterstock
We wtorek w Brukseli Unia Europejska rozpoczęła z Mołdawią rozmowy akcesyjne dotyczące polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – przekazała irlandzka prezydencja w Radzie UE.

Mołdawia uzyskała status kraju kandydującego do UE w czerwcu 2022 r. Negocjacje akcesyjne zostały formalnie otwarte w czerwcu 2024 r. 15 czerwca 2026 r., podczas drugiej konferencji akcesyjnej, UE i Mołdawia rozpoczęły negocjacje w sprawie tzw. klastra „podstawowego”, który obejmuje podstawowe wartości i zasady, na których zbudowana jest UE.

Obejmuje on dorobek prawny UE w zakresie praworządności i praw podstawowych, sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa oraz innych kwestii. Obejmuje również kluczowe kryteria tematyczne, takie jak funkcjonowanie instytucji demokratycznych, reforma administracji publicznej i funkcjonowanie gospodarki rynkowej. (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: Unia Europejskaakcesja do UEMołdawia
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