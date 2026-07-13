Granica szczelna, służby szkolą się z AI, a Akademia OLiOC rusza w Polskę. Co wydarzyło się w MSWiA w drugim tygodniu lipca?

Straż Graniczna podsumowuje pierwsze półrocze ochrony granicy z Białorusią

Podsumowanie drugiego tygodnia lipca w MSWiA Pierwsze półrocze 2026 r. potwierdza skuteczność funkcjonariuszy Straży Granicznej Straż Graniczna każdego dnia, siłą ponad 17,2 tysiąca funkcjonariuszy, potwierdza skuteczność w realizacji swoich ustawowych zadań. Kluczowym sukcesem pierwszego półrocza 2026 r. jest całkowite uszczelnienie granicy polsko-białoruskiej, gdzie dzięki inwestycjom o wartości 3 miliardów złotych skuteczność ochrony osiągnęła 100-procentowy poziom, a liczba udanych, nielegalnych prób przekroczenia spadła do zera. Skuteczność funkcjonariuszy i Wojska Polskiego zniechęca migrantów do podejmowania ryzyka - odnotowaliśmy 65-krotny spadek prób nielegalnego przejścia naszej granicy z Białorusią.

Cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja w centrum szkoleń służb

Zaawansowane szkolenia z nowych technologii i cyberzagrożeń dedykowane dla służb MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji intensyfikuje działania w obszarze walki z cyberprzestępczością oraz dezinformacją, stawiając na rozwój technologiczny i wyposażenie służb w zaawansowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. W ramach nowej edycji programu realizowanego we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz NASK, szef MSWiA Marcin Kierwiński spotkał się z funkcjonariuszami rozpoczynającymi specjalistyczne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa i praktycznego wykorzystania AI. W projekcie, na którego realizację w 2026 roku przeznaczono z budżetu państwa 3 miliony złotych, weźmie udział aż 1750 mundurowych - do Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej po raz pierwszy dołączyli w tym roku również funkcjonariusze Straży Granicznej. Podnoszenie kompetencji cyfrowych podległych MSWiA formacji stanowi kluczowy element modernizacji resortu, bezpośrednio przekładający się na skuteczniejsze zapewnianie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom w dobie coraz to nowszych metod działania przestępców w cyberprzestrzeni.

Akademia OLiOC promuje wiedzę o bezpieczeństwie w całej Polsce

W ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowany jest cykl pikników edukacyjnych, które do końca wakacji będą odbywać się w każdą sobotę w miastach i miejscowościach na terenie całej Polski. Inicjatywa ta ma na celu podnoszenie świadomości obywatelskiej w zakresie bezpieczeństwa poprzez praktyczne warsztaty i spotkania z ekspertami. W specjalnie przygotowanych strefach MSWiA uczestnicy mogą zdobyć cenną wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego kompletowania plecaka ewakuacyjnego oraz ochrony przeciwpożarowej. W realizację przedsięwzięcia aktywnie angażują się lokalne służby, w tym funkcjonariusze Policji, strażacy z Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, a także harcerze i uczniowie klas mundurowych, wspólnie udowadniając, że odpowiedzialność i bezpieczeństwo zaczynają się od edukacji.