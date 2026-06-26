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Kijów strzelił sobie w stopę? Niemcy: Konflikt z Polską obciąży stosunki Ukrainy z UE

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:21
Kijów strzelił sobie w stopę? Niemcy: Konflikt z Polską obciąży stosunki Ukrainy z UE
Kijów strzelił sobie w stopę? Niemcy: Konflikt z Polską obciąży stosunki Ukrainy z UE/Shutterstock
Poprawa sytuacji politycznej i militarnej Ukrainy może okazać się przejściowa – ocenia niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Gazeta ostrzega, że nierozwiązany spór historyczny z Polską może negatywnie wpłynąć na relacje Kijowa z Unią Europejską.

Ukraina "na fali"

W ocenie gazety Ukraina jest obecnie „na fali”. Autor komentarza podkreślił, że po raz pierwszy od jesieni 2022 r., dzięki atakom na rosyjskie rafinerie za pomocą dronów, Ukrainie „udało się wpędzić agresora (Rosję - PAP) w tarapaty”. W całej europejskiej części Rosji wystąpiły braki w dostawach paliw i zakłócenia w zaopatrzeniu rosyjskich oddziałów na froncie, co spowodowało zatrzymanie letniej ofensywy Moskwy - pisze dziennik.

Zdaniem „FAZ” także sytuacja polityczna zmieniła się na korzyść Ukrainy. UE rozpoczęła wypłacanie Kijowowi pieniędzy z pożyczki opiewającej na 90 mld euro, nawet prezydent USA Donald Trump wypowiadał się ostatnio pozytywnie o Ukrainie i deklarował gotowość do zwiększenia presji na Rosję. Z tych wszystkich czynników może powstać coś w rodzaju korzystnego momentu dla Ukrainy – uważa komentator dziennika.

„Ta szansa nie będzie trwać bez końca”

„Ta szansa nie będzie trwać bez końca” – zaznacza. Reżimowi w Moskwie nadal daleko do gotowości do kompromisu. Rosyjskie oddziały znajdą odpowiedź na nową taktykę Ukraińców, a humor prezydenta USA może szybko się zmienić. W tej sytuacji „fatalne jest to, że rozpoczęta w czwartek w Gdańsku Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy przebiega w cieniu konfliktu o historię, który ma potencjał do trwałego obciążenia całokształtu relacji między Ukrainą a UE” – pisze w konkluzji komentator „FAZ”.

Kontrowersyjna decyzja Zełenskiego ws. UPA

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki. Negatywnie ocenili ją m.in. premier Donald Tusk, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i resort dyplomacji. Prezydent Karol Nawrocki poinformował 19 czerwca, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy

W czwartek w Gdańsku rozpoczęła się dwudniowa Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC 2026). Głównym tematem jest międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. W Konferencji uczestniczą przedstawiciele KE, rządów, instytucji finansowych i biznesu. Delegacji ukraińskiej przewodniczy premier Julia Swyrydenko. W poprzednich latach URC odbywała się w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.

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Źródło: Frankfurter Allgemeine Zeitung
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: wojna w UkrainieUnia EuropejskaUkraina
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