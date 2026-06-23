Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS Liwiusz Laska poinformował PAP, że zgodnie z dokumentem podpisanym przez premiera Donalda Tuska, Zbigniew Derdziuk zostanie oficjalnie odwołany z dniem 24 czerwca.

- Minister występuje, a właściwie już wystąpił, do Rady Nadzorczej ZUS-u o zaopiniowanie nowego kandydata (na prezesa). Rada Nadzorcza wydaje opinię, a jak to zrobi, to Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej występuje do premiera o powołanie nowego prezesa - wyjaśnił Liwiusz Laska.

Potwierdził też, że we wniosku do RN wskazano jego kandydaturę na nowego prezesa Zakładu.

Liwiusz Laska jest ekspertem z zakresu prawa pracy, administracyjnego i wyborczego. W latach 2016-2018 był Zastępcą Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Przez 12 lat pełnił funkcję członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego. Od stycznia 2020 r. do grudnia 2023 r. był też członkiem Państwowej Komisji Wyborczej.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Biuro Dyrektora Generalnego, Departament Prawny, Biuro Kontroli i Audytu, Biuro Obsługi Ministerstwa i Departament Informatyki.

Jako pierwszy informację o odwołaniu prezesa ZUS podał Business Insider Polska. (PAP)