Polacy mówią "nie" dla Ukrainy w UE? Wyniki najnowszego sondażu

Uczestnikom badania, którego wyniki opublikowano w czwartek zadano pytanie „czy Pana/Pani zdaniem Ukraina powinna wejść do Unii Europejskiej?”.

8,4 proc. badanych odpowiedziało, że Ukraina „zdecydowanie” powinna dołączyć do UE, a 26,9 proc. było zdania, że „raczej tak”.

Polacy mówią "nie" dla Ukrainy w UE

Według 32,3 proc. respondentów, Ukraina „zdecydowanie nie” powinna wejść do Unii. 27,4 proc. badanych oceniło, że „raczej nie” powinna.

5 proc. uczestników sondażu nie miało zdania w tej kwestii.

Sondaż dla Radia ZET zrealizował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), 12 i 13 czerwca br., na reprezentatywnej próbie 1068 osób.