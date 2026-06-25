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Polacy mówią "nie" dla Ukrainy w UE? Wyniki najnowszego sondażu

oprac. Anna Rymkiewicz
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dzisiaj, 08:33
Polacy mówią "nie" dla Ukrainy w UE? Wyniki najnowszego sondażu
Polacy mówią "nie" dla Ukrainy w UE? Wyniki najnowszego sondażu/Shutterstock
35,3 proc. ankietowanych w sondażu IBRiS na zlecenie Radia Zet opowiada się za wejściem Ukrainy do UE, 59,7 proc. jest temu przeciwna, a 5 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Uczestnikom badania, którego wyniki opublikowano w czwartek zadano pytanie „czy Pana/Pani zdaniem Ukraina powinna wejść do Unii Europejskiej?”.

8,4 proc. badanych odpowiedziało, że Ukraina „zdecydowanie” powinna dołączyć do UE, a 26,9 proc. było zdania, że „raczej tak”.

Polacy mówią "nie" dla Ukrainy w UE

Według 32,3 proc. respondentów, Ukraina „zdecydowanie nie” powinna wejść do Unii. 27,4 proc. badanych oceniło, że „raczej nie” powinna.

5 proc. uczestników sondażu nie miało zdania w tej kwestii.

Sondaż dla Radia ZET zrealizował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), 12 i 13 czerwca br., na reprezentatywnej próbie 1068 osób.

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Źródło: PAP
oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

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Tematy: sondażUkraina w UE
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