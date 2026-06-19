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Amerykański wywiad alarmuje. Działania Izraela mogą zagrozić rozmowom z Iranem

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 19:54
Trump
Amerykański wywiad ostrzegł administrację Trumpa, że Izrael może sabotować układ z Iranem/PAP/EPA
Amerykańskie służby wywiadowcze miały ostrzec administrację Donalda Trumpa, że premier Izraela Benjamin Netanjahu może podejmować działania utrudniające osiągnięcie trwałego porozumienia pokojowego z Iranem. Takie informacje przekazał w piątek dziennik „Washington Post”, powołując się na obecnych i byłych przedstawicieli administracji USA.

Według dziennika, który powołuje się na obecnych i byłych urzędników, agencje wywiadowcze ostrzegły administrację Trumpa, że Netanjahu „prawdopodobnie podejmie kroki, które podważą starania prezydenta Donalda Trumpa o osiągnięcie trwałego porozumienia pokojowego z Iranem”.

Raport wywiadu USA: Netanjahu może utrudnić porozumienie z Iranem

Raporty wywiadowcze, w tym z tego tygodnia, mają mówić o tym, że premier Izraela stoi w obliczu silnej presji politycznej, by kontynuować wojnę w Libanie z proirańskim Hezbollahem. Izrael ma zamiar prowadzić dalsze ataki przeciwko Hezbollahowi mimo ogłoszonego zawieszenia broni.

Jak komentuje „Washington Post”, jeśli Netanjahu wznowi swoją kampanię w Libanie, może doprowadzić do pęknięcia w relacjach z USA. W ostatnich dniach Trump wielokrotnie wyrażał swoją frustrację z powodu działań Izraela w Libanie, które zagrażały zawarciu wstępnej umowy z Iranem. Mimo to, jak twierdził, tworzy z Netanjahu świetne partnerstwo, zaznaczając jednak, że to USA są większym partnerem, a Izrael „bardzo małym”.

Krytyczne pod adresem Izraela komentarze wygłaszał też wiceprezydent USA J.D. Vance, który w czwartek ostrzegał ministrów krytykujących administrację USA, że Trump „jest jedyną głową państwa na świecie, która w tym momencie sympatyzuje z narodem izraelskim” i wypomniał, że większość broni używanej przez Izrael pochodzi z USA.

Izrael, Hezbollah i napięcia w relacjach z administracją Trumpa

Ataki Izraela na Hezbollah już po zawarciu porozumienia przez Iran przyczyniły się do opóźnienia rozpoczęcia technicznych negocjacji USA i Iranu na temat ostatecznego układu pokojowego. W piątek jednak Izrael i Hezbollah miały ogłosić kolejny rozejm.

Wstępne porozumienie USA i Iran mówi o zobowiązaniu wszystkich stron konfliktu i ich sojuszników do zawieszenia broni, a także poszanowania suwerenności Libanu, częściowo okupowanego przez izraelskie wojska.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ ap/

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: USAIzraelporozumienie z Iranem
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