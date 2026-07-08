Euro bez czekania. Jak banki odpowiadają na nowe tempo biznesu

W panelu poświęconym tej rywalizacji prezes PKO Banku Polskiego Szymon Midera podkreślał, że banki nie zamierzają oddawać pola nowym graczom i muszą odpowiadać na zmieniające się oczekiwania klientów szybciej, prościej i bardziej elastycznie.

Przelewy w EURO

Jednym z przykładów takiego podejścia jest rozwój natychmiastowych płatności w euro dla firm. PKO Bank Polski jako pierwszy bank w Polsce udostępnił klientom korporacyjnym i firmowym pełny zakres przelewów natychmiastowych w euro w ramach usługi Euro Express Elixir od KIR. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą już nie tylko odbierać, ale także wysyłać przelewy w tej walucie przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, również w weekendy i dni wolne.

Z perspektywy firm to rozwiązanie ma znaczenie przede wszystkim operacyjne. W wielu branżach czas rozliczenia wpływa bezpośrednio na ciągłość procesów biznesowych - od wydania towaru, przez organizację transportu, po zamknięcie transakcji z kontrahentem. W praktyce oznacza to większą elastyczność w zarządzaniu płynnością i możliwość reagowania wtedy, gdy wymaga tego rytm działalności, a nie godziny pracy systemu bankowego.

Nowa usługa uzupełnia standardowe przelewy SEPA i daje przedsiębiorcom dodatkowy wybór. W zależności od sytuacji firma może skorzystać z tradycyjnego modelu rozliczeń albo zdecydować się na przelew natychmiastowy, gdy liczy się czas. Rozwiązanie jest dostępne w systemie iPKO biznes oraz w zagranicznych oddziałach korporacyjnych PKO Banku Polskiego w Niemczech, Czechach, Rumunii i na Słowacji.

Szybsze płatności

Znaczenie takich rozwiązań rośnie wraz z przyspieszeniem obrotu gospodarczego. W transporcie i logistyce szybkie zaksięgowanie płatności może przyspieszyć wydanie towaru lub rozpoczęcie kolejnego etapu realizacji zlecenia. W handlu pozwala sprawniej potwierdzić zapłatę, a w rozliczeniach wewnątrz grup kapitałowych czy przy obsłudze kontraktorów w euro zwiększa kontrolę nad przepływami finansowymi.

Natychmiastowe przelewy w euro odpowiadają na potrzeby firm, które prowadzą działalność międzynarodową i oczekują rozliczeń dostępnych w takim samym tempie jak ich biznes. Możliwość wysyłania i odbierania płatności przez całą dobę daje przedsiębiorcom większą swobodę w zarządzaniu zobowiązaniami, należnościami i płynnością finansową - mówi Mariusz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Produktów Transakcyjnych w PKO Banku Polskim.

W tym sensie nowe usługi płatnicze wpisują się w szerszą debatę, która wybrzmiała podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego: o tym, czy banki będą jedynie reagować na zmiany wywoływane przez fintechy i bigtechy, czy same pozostaną aktywnymi uczestnikami technologicznej transformacji rynku. Jak pokazywały głosy z debaty, przewaga nie będzie dziś wynikać wyłącznie ze skali czy zaufania, ale także ze zdolności do projektowania usług, które nadążają za realnym tempem gospodarki.

Dane pokazują, że takie potrzeby już rosną. Od uruchomienia możliwości odbierania przelewów w euro w grudniu 2025 roku liczba przelewów przychodzących w tej walucie w PKO Banku Polskim wzrosła w ciągu sześciu miesięcy o 42 proc. To sygnał, że dla coraz większej liczby firm szybkość rozliczeń przestaje być dodatkiem, a staje się jednym z podstawowych narzędzi prowadzenia biznesu.

Publikacja zrealizowana w ramach patronatu nad Polskim Kongresem Gospodarczym