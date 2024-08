W sprawach o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej w zakresie profilu narządu ruchu orzeczenia będą wydawane przez fizjoterapeutów, a w sprawach, w których ustala się niezdolność do samodzielnej egzystencji, przez pielęgniarki i pielęgniarzy. Rząd planuje więc wprowadzenie możliwości wydawania orzeczeń w określonych rodzajach spraw przez specjalistów wykonujących samodzielne zawody medyczne.

Gdzie można znaleźć szczegółowy opis nowelizacji? W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Tu link.

Dla kogo jest ważna nowelizacja ustawy ?

Rząd zapowiedział nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. To pierwszy krok w reformie orzecznictwa lekarskiego dla m.in. rencistów. Prace nad projektem toczą się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cytat z ww. dokumentu rządowego:

Wydawanie orzeczeń dla celów ustalania praw do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz dla innych celów stanowi jedno z podstawowych zadań ZUS. Orzeczenia lekarskie wydawane w ZUS (przez lekarzy orzeczników, komisje lekarskie) stanowią podstawę do ustalania szeregu uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych (np. do renty z tytułu niezdolności do pracy, do renty szkoleniowej, do dodatku pielęgnacyjnego), z zabezpieczenia społecznego o charakterze pozaubezpieczeniowym (np. renta socjalna, świadczenie uzupełniające do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji).

Lekarze orzecznicy w ZUS wykonują kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Jak będzie po reformie systemu orzekania dla rencistów?

1) Nie będzie zmian w zasadach orzekania - definicje niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji nie będą zmieniane. oznacza to, że na razie rząd nie zmienia warunków ustalania prawa do świadczeń.

2) Od pierwszego dnia niezdolności do pracy z powodu choroby zasiłek chorobowy wypłacany będzie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

3) Nowe zasady zatrudniania, wynagradzania oraz kwalifikacji wymaganych od lekarzy orzekających w ZUS - lekarze orzecznicy będą mogli wybrać, czy chcą wykonywać pracę na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej.

4) Wynagrodzenie zasadnicze lekarzy orzeczników było ustalane na podobnych zasadach jak najniższe wynagrodzenia zasadnicze niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

5) Będzie wydawanie orzeczeń w określonych rodzajach spraw przez specjalistów wykonujących samodzielne zawody medyczne. W sprawach o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej w zakresie profilu narządu ruchu orzeczenia mogły być wydawane przez fizjoterapeutów, a w sprawach, w których ustala się niezdolność do samodzielnej egzystencji, przez pielęgniarki i pielęgniarzy.

6) Zarówno w pierwszej instancji, jak i w drugiej instancji, wskutek złożenia zarzutu wadliwości lub sprzeciwu, orzeczenia były wydawane jednoosobowo. Aktualnie w pierwszej instancji orzeczenie wydawane jest jednoosobowo przez lekarza orzecznika, a w drugiej – przez komisję lekarską w składzie trzyosobowym. Zmiany mają umożliwić efektywne wykorzystanie kadr medycznych przy jednoczesnym zagwarantowaniu, tak jak obecnie, możliwości ponownego rozpatrzenia sprawy w ramach postępowania prowadzonego przed ZUS z niezbędnymi gwarancjami bezstronności, czyli wyłączenia lekarza orzekającego w pierwszej instancji w danej sprawie od orzekania w tej sprawie w drugiej instancji.