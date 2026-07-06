Forsal logo

Ceny drewna w lipcu 2026. Lasy Państwowe kontra prywatne składy. Eksperci ostrzegają przed jesiennym skokiem stawek

Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Ten tekst przeczytasz w 6 minut
dzisiaj, 15:30
drewno prawo
Ceny drewna w lipcu 2026. Lasy Państwowe kontra prywatne składy. Eksperci ostrzegają przed jesiennym skokiem stawek/Infor
Ceny drewna w lipcu 2026 roku ustabilizowały się po dynamicznym i pełnym podwyżek początku roku. Choć na rynku widać chwilowy oddech, eksperci branżowi ostrzegają, że to cisza przed burzą. Zbliżający się sezon grzewczy oraz rosnące koszty transportu nieuchronnie doprowadzą do jesiennych podwyżek.

Letnia stabilizacja na rynku surowca

Środek lata na rynku drzewnym w Polsce przynosi upragniony spokój, ale jest to spokój pozorny. Po burzliwym pierwszym kwartale 2026 roku, kiedy ceny drewna sosnowego na aukcjach systemowych e-drewno przekraczały barierę 415 zł za metr sześcienny, rynek znalazł punkt równowagi. Podatek leśny na 2026 rok, skalkulowany na podstawie wysokiej średniej ceny GUS wynoszącej 281,37 zł za metr sześcienny, mocno wyśrubował koszty bazowe dla przedsiębiorstw, co widać w obecnych cennikach detalicznych. Krajową podaż ustabilizowało jednak ograniczenie wywozu drewna nieprzetworzonego przez polskie porty, dzięki czemu surowiec w pierwszej kolejności trafia do rodzimych odbiorców.

Ile kosztuje drewno prosto z Lasu Państwowego?

Zakup surowca bezpośrednio w państwowych nadleśnictwach niezmiennie pozostaje najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych. W lipcu 2026 roku za najpopularniejszy sortyment opałowy S4 trzeba zapłacić od 140 do 280 zł za metr sześcienny, w zależności od gatunku i regionu kraju. Najwięcej zapłacimy za twarde gatunki liściaste, takie jak buk, dąb, grab czy jesion - tutaj stawki oscylują w granicach od 250 do 280 zł za metr sześcienny. Nieco tańsze są gatunki liściaste miękkie, do których zaliczamy brzozę, olszę czy klon, kosztujące obecnie od 230 do 240 zł za metr sześcienny. Za drewno iglaste (sosna, modrzew, świerk) nadleśnictwa żądają od 160 do 185 zł za metr sześcienny. Najtańszą opcją pozostają małowartościowe gatunki, jak topola czy wierzba, wyceniane na 140 do 170 zł za metr sześcienny. Najwięksi łowcy okazji mogą zdecydować się na tzw. samowyręb, czyli samodzielne zbieranie drobnicy gałęziowej, gdzie koszt metra sześciennego wynosi symboliczne 40 do 70 zł.

Drożyzna w prywatnych składach i marketach budowlanych

Z zupełnie inną rzeczywistością cenową mierzą się klienci, którzy szukają drewna gotowego do natychmiastowego wrzucenia do kominka. Prywatne składy oraz markety budowlane nakładają na surowiec potężne marże, uzasadniając to kosztami suszenia komorowego, mechanicznego łupania, magazynowania oraz transportu. Za metr przestrzenny (mp) wyselekcjonowanego, suchego dębu lub buka klasy Premium trzeba zapłacić w lipcu od 750 do nawet 850 zł. Sezonowana brzoza lub olcha to wydatek rzędu 600 do 700 zł za metr przestrzenny. Najmniej zapłacimy za wysuszone drewno sosnowe i świerkowe, którego ceny wahają się od 450 do 550 zł za metr przestrzenny. Kupując w prywatnych składach, należy zachować czujność. Metr przestrzenny (mp) uwzględnia wolne przestrzenie między ułożonymi polanami i w praktyce oznacza zaledwie około 0,6 metra sześciennego (kubika) czystego drewna, co drastycznie podnosi realny koszt zakupu.

Nowe trendy i rynek przemysłowy

Równolegle do rynku opałowego rozwija się segment przemysłowy oraz nowoczesne nisze botaniczne. Dynamicznie rosnącym trendem w lipcu 2026 roku jest obrót krajowym drewnem paulowni. Za świeże kłody klasy stolarskiej B/C płaci się obecnie od 900 do 1500 zł za metr sześcienny. Surowiec klasy premium przygotowany pod rygorystyczne normy eksportowe bez problemu przekracza barierę 2000 zł za metr sześcienny. To pokazuje, że polski rynek coraz mocniej stawia na alternatywne i szybkorosnące gatunki drzew, które mają załatać lukę podażową w przemyśle meblarskim.

Dlaczego lipiec to idealny moment na zakupy?

Eksperci są zgodni: taniej w tym roku już nie będzie. Lipiec to logistyczne okienko pogodowe i rynkowe, które warto wykorzystać z trzech kluczowych powodów. Po pierwsze, składy opału od sierpnia zaczną sukcesywnie podnosić marże w reakcji na nadchodzący, przedsezonowy boom zakupowy. Po drugie, świeże drewno zakupione w nadleśnictwie w lipcu zdąży oddać pierwszą, najgroźniejszą wilgoć powierzchowną podczas upalnych letnich tygodni. Po trzecie, stabilne zapasy w lokalnych leśnictwach gwarantują płynność transakcji bez konieczności zapisywania się na wielotygodniowe listy oczekujących, co staje się normą w okolicach października.

Często zadawane pytania (FAQ)

Ile kosztuje kubik drewna w Lasach Państwowych w lipcu 2026 roku? Cena metra sześciennego (kubika) drewna opałowego w nadleśnictwach wynosi od 140 zł za gatunki iglaste do 280 zł za najpopularniejsze i najbardziej kaloryczne gatunki liściaste, takie jak dąb czy buk.

Czym różni się metr przestrzenny od metra sześciennego drewna? Metr sześcienny (kubik) to lita masa czystego drewna. Metr przestrzenny (mp) to drewno ułożone lub nasypane w skrzyni o wymiarach 1x1x1 metra, które zawiera w sobie puste przestrzenie powietrzne. Jeden metr przestrzenny układany to około 0,6 - 0,7 metra sześciennego.

Czy opłaca się kupować świeże drewno z lasu w lipcu? Tak, jest to najbardziej opłacalne ekonomicznie. Drewno jest nawet o połowę tańsze niż w prywatnych składach, jednak wymaga pocięcia, połupania oraz sezonowania (suszenia) przez minimum rok do dwóch lat przed spaleniem.

Kiedy ceny drewna opałowego zaczną znowu rosnąć? Pierwsze wyraźne podwyżki marż w składach prywatnych prognozowane są już na sierpień 2026 roku. Główny skok cenowy nastąpi jesienią - na przełomie września i października - wraz z pierwszymi chłodami i masowym ruszaniem Polaków po zapasy zimowe.

Ile kosztuje drewno opałowe S4 w Lasach Państwowych w lipcu 2026 roku?

W państwowych nadleśnictwach za sortyment opałowy S4 trzeba zapłacić od 140 do 280 zł za metr sześcienny, w zależności od gatunku i regionu kraju. Twarde gatunki liściaste kosztują od 250 do 280 zł za metr sześcienny.

Ile kosztuje suche drewno Premium w prywatnych składach w lipcu 2026 roku?

Za metr przestrzenny wyselekcjonowanego, suchego dębu lub buka klasy Premium trzeba zapłacić od 750 do 850 zł. Sezonowana brzoza lub olcha kosztuje 600 do 700 zł za metr przestrzenny, a sosna i świerk 450 do 550 zł.

Czym różni się metr przestrzenny od metra sześciennego drewna?

Metr sześcienny (kubik) to lita masa czystego drewna. Metr przestrzenny (mp) uwzględnia wolne przestrzenie między ułożonymi polanami i w praktyce oznacza około 0,6 metra sześciennego czystego drewna.

Kiedy ceny drewna opałowego mają wzrosnąć po lipcu 2026 roku?

Składy opału od sierpnia zaczną sukcesywnie podnosić marże. Główny skok cenowy jest prognozowany jesienią, na przełomie września i października, wraz z pierwszymi chłodami i masowym ruszaniem Polaków po zapasy zimowe.

Ile kosztuje krajowe drewno paulowni w lipcu 2026 roku?

Za świeże kłody paulowni klasy stolarskiej B/C płaci się od 900 do 1500 zł za metr sześcienny. Surowiec klasy premium przygotowany pod rygorystyczne normy eksportowe przekracza barierę 2000 zł za metr sześcienny.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCeny drewna w lipcu 2026. Lasy Państwowe kontra prywatne składy. Eksperci ostrzegają przed jesiennym skokiem stawek »
Tematy: drewnoceny drewnaLasy Państwowetwoje finanse
Powiązane
straż
Bezpieczna Polska w praktyce, najważniejsze działania MSWiA na przełomie czerwca i lipca
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
licytacja, egzekucja, komornik, nieruchomości
Elektronizacja postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez naczelników urzędów skarbowych – Portal eLicytacje
Nie przegap
Świadczenie wychowawcze 800 plus
Zła wiadomość dla rodziców. Część z nich nie dostanie wyrównania 800 plus
czternasta emerytura, 14 emerytura
Kiedy wypłaty 14. emerytury? Jest projekt rozporządzenia RM
Rosomak na defiladzie w Międzyrzeczu
Wojsko pokazało Rosomaki z osłonami antydronowymi. Ukraińscy eksperci szybko znaleźli ich wady
Alarmujący raport. Polska gospodarka straciła miliardy przez chińską konkurencję
Alarmujący raport. Polska gospodarka straciła miliardy przez chińską konkurencję
Dwie podwyżki renty wdowiej na horyzoncie. 25 proc. drugiego świadczenia już od stycznia i 50 proc. w 2028 roku. Tak zmienią się wypłaty
Dwie podwyżki renty wdowiej na horyzoncie. 25 proc. drugiego świadczenia już od stycznia i 50 proc. w 2028 roku. Tak zmienią się wypłaty
Będą kolejne zmiany dla firm. Rząd pokazał nowy pakiet deregulacyjny i
Będą kolejne zmiany dla firm. Rząd pokazał nowy pakiet deregulacyjny
zakaz, parkowanie, samochód, działka, właściciel
Zakaz parkowania samochodu na własnej działce. Sąsiad może kazać usunąć auto sprzed domu
Dreamliner lądujący na lotnisko w Radomiu
Nikt nie chciał stąd latać. Teraz to się zmienia. Lotnisko w Radomiu odbija się od dna
Polecamy
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Magazyn gazu ziemnego
Zapasy gazu w UE wyraźnie poniżej normy. Polska wypada na tym tle dobrze
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
ZUS wypłaca dodatkowe 689 zł do renty. Jeśli nie złożysz tego wniosku, pieniądze przepadną
ZUS wypłaca dodatkowe 689 zł do renty. Jeśli nie złożysz tego wniosku, pieniądze przepadną
drewno prawo
Ceny drewna w lipcu 2026. Lasy Państwowe kontra prywatne składy. Eksperci ostrzegają przed jesiennym skokiem stawek
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku
Władysław Kosiniak-Kamysz
Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. „Niezwykle pozytywny sygnał”
Ważna trasa kolejowa z Niemiec do Polski. Berlin nie chce przyspieszyć rozbudowy
Ważna trasa kolejowa z Niemiec do Polski. Berlin nie chce przyspieszyć rozbudowy
Kraj
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
zakaz, parkowanie, samochód, działka, właściciel
Zakaz parkowania samochodu na własnej działce. Sąsiad może kazać usunąć auto sprzed domu
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku
Władysław Kosiniak-Kamysz
Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. „Niezwykle pozytywny sygnał”
Rosomak na defiladzie w Międzyrzeczu
Wojsko pokazało Rosomaki z osłonami antydronowymi. Ukraińscy eksperci szybko znaleźli ich wady
Jak bardzo Polska pomogła Ukrainie? Rząd odtajni dokumenty z ostatnich lat
Jak bardzo Polska pomogła Ukrainie? Rząd odtajni dokumenty z ostatnich lat
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków
Będą dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Są nowe ustalenia
Będą dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Wiadomo, kiedy przylecą
Świat
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
Rosyjskie porty nad Bałtykiem uszkodzone. Powód? Ukraińskie drony
Rosyjskie porty nad Bałtykiem uszkodzone. Powód? Ukraińskie drony
Sztuczna inteligencja dała się oszukać. Ekspert tłumaczy mechanizm
Sztuczna inteligencja dała się oszukać. Ekspert tłumaczy mechanizm
Wizualizacja GCAP
Mają F-35, a już budują myśliwiec VI generacji. GCAP dostał miliardy na rozwój
Astrachański Zakład Przetwórstwa Gazu
Spóźniona reakcja Rosji. Energetyczny gigant tworzy własne siły antydronowe
Aftermath of massive Russian attack on Kyiv
Rosja uderzyła w trzy regiony Ukrainy. Wśród rannych są dzieci
Flag,Of,The,United,States,Of,America,And,The,Flag
Negocjacje USA–Iran zagrożone? Nowe kulisy relacji z Izraelem
Instagram smartfon aplikacja Oxford,,Uk,-,December,5th,2016:,An,Apple,Iphone,Showing
Reklamy na Instagramie pod lupą BBC. Sprawa dotyczy Indii
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj