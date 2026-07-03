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Rosja uderzyła w trzy regiony Ukrainy. Wśród rannych są dzieci

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 21:12
Aftermath of massive Russian attack on Kyiv
W wyniku rosyjskich ataków zginęło sześć osób, 23 ranne/PAP/EPA
Rosyjskie ostrzały obwodów dniepropietrowskiego, zaporoskiego i sumskiego doprowadziły do śmierci sześciu osób, a co najmniej 23 kolejne zostały ranne – przekazali w piątek w komunikatach opublikowanych w serwisie Telegram przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych Ukrainy.

Rosyjskie ostrzały obwodu dniepropietrowskiego. Są zabici i ranni

Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Ukrainy przekazała, że w obwodzie dniepropietrowskim w wyniku rosyjskich ostrzałów, przeprowadzonych w ciągu dnia, zginęło trzech cywilów, a 12 osób, w tym dwoje dzieci, doznało obrażeń.

DSNS powiadomiła, że rosyjska armia zaatakowała w piątek ponad 50 razy cztery rejony (powiaty) obwodu dniepropietrowskiego.

Rosja uderzyła także w obwody zaporoski i sumski

Szef władz obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow powiadomił, że na skutek rosyjskich ostrzałów dwie osoby zginęły, a siedem, w tym dziecko, zostało rannych.

79-letnia kobieta poniosła śmierć w wyniku uderzeń rosyjskich bomb lotniczych w obwodzie sumskim - napisał szef władz tego regionu Ołeh Hryhorow. DSNS dodała, że cztery osoby doznały tam obrażeń.

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: Rosjawojna w UkrainieUkraina
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