Rosyjskie ostrzały obwodu dniepropietrowskiego. Są zabici i ranni

Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Ukrainy przekazała, że w obwodzie dniepropietrowskim w wyniku rosyjskich ostrzałów, przeprowadzonych w ciągu dnia, zginęło trzech cywilów, a 12 osób, w tym dwoje dzieci, doznało obrażeń.

DSNS powiadomiła, że rosyjska armia zaatakowała w piątek ponad 50 razy cztery rejony (powiaty) obwodu dniepropietrowskiego.

Rosja uderzyła także w obwody zaporoski i sumski

Szef władz obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow powiadomił, że na skutek rosyjskich ostrzałów dwie osoby zginęły, a siedem, w tym dziecko, zostało rannych.

79-letnia kobieta poniosła śmierć w wyniku uderzeń rosyjskich bomb lotniczych w obwodzie sumskim - napisał szef władz tego regionu Ołeh Hryhorow. DSNS dodała, że cztery osoby doznały tam obrażeń.

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP)