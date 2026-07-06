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Zakaz parkowania samochodu na własnej działce. Sąsiad może kazać usunąć auto sprzed domu

Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybakredaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
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dzisiaj, 14:31
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Zakaz parkowania samochodu na własnej działce. Sąsiad może kazać usunąć auto sprzed domu/Materiały prasowe
Parkowanie samochodu przed własnym domem nie zawsze oznacza pełną swobodę. W niektórych sytuacjach nawet właściciel działki może usłyszeć od sąsiada, że auto musi zniknąć, jeśli utrudnia wjazd, zawęża drogę albo narusza zasady korzystania ze wspólnego dojazdu. Najwięcej takich sporów pojawia się na nowych osiedlach, gdzie droga wygląda jak zwykła ulica, ale w rzeczywistości może być współwłasnością, częścią prywatnej działki, drogą służebną albo terenem objętym strefą zamieszkania.

Parkowanie samochodu przy domu. Najpierw trzeba sprawdzić, czy droga należy do właściciela, wspólnoty czy gminy

W sporach o parkowanie samochodu kluczowe jest nie to, kto „od zawsze” stawiał auto w danym miejscu, ale jaki status ma teren. Inne zasady obowiązują na drodze publicznej, inne na drodze wewnętrznej, inne na terenie wspólnym, a jeszcze inne wtedy, gdy samochód stoi na prywatnej działce właściciela.

Jeżeli droga znajduje się w strefie zamieszkania, oznaczonej znakiem D-40, parkowanie jest dozwolone wyłącznie w miejscach wyznaczonych. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli przed domem jest szeroko i „wszyscy tak stoją”, brak wyznaczonego miejsca postojowego może przesądzać o tym, że pozostawienie samochodu narusza przepisy.

Ważne

Straż miejska może wystawiać mandaty za nieprawidłowe parkowanie na osiedlu, jeśli teren jest oznakowany jako strefa zamieszkania tablicą D-40 albo strefa ruchu tablicą D-52. W takich miejscach obowiązują przepisy ruchu drogowego, co daje straży miejskiej podstawę do interwencji w sprawach parkowania.

Inaczej wygląda sytuacja na drodze, która jest współwłasnością mieszkańców. Jeżeli nie ma regulaminu wspólnoty ani odrębnych ustaleń, zastosowanie mają ogólne zasady współwłasności. Zgodnie z art. 206 kodeksu cywilnego każdy współwłaściciel może korzystać z rzeczy wspólnej, ale tylko w takim zakresie, jaki da się pogodzić z takim samym prawem pozostałych współwłaścicieli.

Samochód na wspólnej drodze. Sąsiad nie może blokować właścicielowi wjazdu na działkę

Wspólna droga dojazdowa nie jest prywatnym parkingiem jednego z mieszkańców. Właściciel może z niej korzystać, przejeżdżać, zatrzymać się na chwilę albo pozwolić gościom dojechać do domu, ale nie może robić tego w sposób, który odbiera sąsiadowi możliwość normalnego wjazdu na działkę.

Droga dojazdowa powinna pozostać przejezdna. To podstawowa zasada. Jeżeli samochód stoi tak, że drugi właściciel musi wykonywać ryzykowne manewry, nie może swobodnie wjechać na posesję albo w praktyce ma zablokowany dojazd, argument „to też moja droga” nie wystarczy.

Nie oznacza to jednak, że każde zatrzymanie auta na wspólnej drodze jest zakazane. Granica przebiega tam, gdzie zwykłe korzystanie z drogi zaczyna realnie utrudniać korzystanie z niej innym współwłaścicielom.

Wspólna działka i parkowanie samochodu. Właściciel nie może sam wydzielić sobie miejsca

W przypadku gdy droga osiedlowa albo podjazd znajduje się na działce wspólnej, z której korzysta kilku właścicieli lokali, zasady korzystania z terenu powinny być ustalane wspólnie.

Dotyczy to nie tylko parkowania samochodów, ale również budowy podjazdów, ustawiania szop, donic, ogrodzeń czy innych elementów, które zmieniają sposób korzystania z gruntu. Właściciel jednego lokalu nie może samodzielnie zdecydować, że część wspólnej działki będzie służyła wyłącznie jemu jako miejsce postojowe.

W praktyce na wielu osiedlach funkcjonuje jednak umowny podział do korzystania z nieruchomości. Często wynika on z aktu notarialnego albo załącznika do umowy. Wtedy mimo formalnej współwłasności każdy właściciel korzysta z przypisanej mu części. Taki podział nie znosi współwłasności, ale porządkuje codzienne korzystanie z działki.

Samochód stoi na własnej działce, ale sąsiad może zażądać przeparkowania

Najwięcej emocji budzi sytuacja, w której droga dojazdowa nie stanowi części wspólnej, lecz formalną granicę dwóch odrębnych działek. W takiej sytuacji samochód nie stoi na wspólnej drodze, lecz na prywatnej działce właściciela - oczywiście pod warunkiem, że rzeczywiście mieści się w jej granicach. Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się prosta: skoro auto stoi na moim gruncie, sąsiad nie ma nic do powiedzenia. W praktyce nie zawsze jest to jednak takie oczywiste.

Co do zasady właściciel decyduje o tym, gdzie parkuje samochód na swojej działce. Sąsiad nie może żądać przeparkowania tylko dlatego, że widok auta mu przeszkadza albo uważa, że właściciel powinien korzystać z innego miejsca. Sam dyskomfort sąsiada to za mało.

Inaczej będzie jednak wtedy, gdy samochód stojący na prywatnej działce faktycznie utrudnia wyjazd z sąsiedniej posesji, zawęża dojazd albo narusza ustanowioną służebność. Wtedy spór przestaje być wyłącznie kwestią wygody, a zaczyna dotyczyć prawa do normalnego korzystania z nieruchomości.

Sąsiad żąda przeparkowania samochodu. Właściciel może odpowiadać za utrudnianie korzystania z działki

Jeżeli sposób parkowania samochodu realnie utrudnia korzystanie z sąsiedniej nieruchomości, sprawa może trafić do sądu. Podstawą może być art. 144 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel powinien powstrzymywać się od działań zakłócających korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę.

Nie oznacza to jednak, że każde źle zaparkowane auto automatycznie staje się naruszeniem prawa. Nie wystarczy samo twierdzenie, że samochód „stoi za blisko” albo „utrudnia życie”. Chodzi o sytuacje, w których utrudnienia są rzeczywiste i przekraczają zwykłe sąsiedzkie niedogodności. Jeżeli samochód stoi tak, że sąsiad nie może normalnie korzystać z wjazdu, sąd może nakazać zaprzestanie takich działań.

Jeżeli przez utrudniony dojazd doszło dodatkowo do szkody, np. uszkodzenia albo zarysowania auta podczas manewrowania, w grę może wejść również żądanie zadośćuczynienia oraz odszkodowania. W razie przegranej trzeba liczyć się także z kosztami procesu.

W razie sporu znaczenie mogą mieć dokumenty: akt notarialny, mapa geodezyjna, zapisy dotyczące drogi, ewentualny regulamin wspólnoty oraz treść służebności, jeśli została ustanowiona.

Samochód na drodze służebnej. Służebność przejazdu nie daje prawa do parkowania

Osobnym problemem jest parkowanie na drodze objętej służebnością. Wielu właścicieli zakłada, że skoro mają prawo przejazdu i przechodu, mogą również zostawiać tam samochód. To błąd.

Jeżeli w akcie notarialnym, ugodzie albo wyroku sądu wskazano tylko prawo przechodu i przejazdu, uprawniony może przechodzić i przejeżdżać przez cudzą nieruchomość w zakresie potrzebnym do korzystania ze swojej działki. Taka służebnośc nie daje automatycznie prawa do postoju ani do traktowania cudzej drogi jako dodatkowego parkingu.

W praktyce oznacza to, że sąsiad może przejechać drogą służebną, ale nie powinien zostawiać na niej auta tylko dlatego, że jest mu wygodniej albo brakuje mu miejsca na własnej posesji. Problem jest szczególnie poważny wtedy, gdy droga jest wąska, przebiega pod oknami właściciela działki obciążonej, blokuje bramę albo utrudnia dojazd innym osobom.

Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo. W wyroku z 14 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wskazał, że parkowanie, rozumiane jako pozostawienie pojazdu w bezruchu przez dłuższy czas, nie mieści się w treści służebności przejazdu i przechodu.

Samochód pod płotem sąsiada. Parkowanie przed cudzym domem nie zawsze jest nielegalne

Częsty konflikt wygląda jeszcze inaczej: samochód stoi nie na prywatnej działce, ale na drodze publicznej, tuż przy płocie albo przed domem sąsiada. Właściciel posesji uważa wtedy, że skoro auto stoi „pod jego domem”, może żądać usunięcia pojazdu. Nie zawsze ma rację.

Jeżeli miejsce znajduje się na drodze publicznej, co do zasady każdy kierowca może tam zaparkować, o ile robi to zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Sam fakt, że samochód stoi przed cudzym ogrodzeniem, nie oznacza naruszenia prawa.

Prawo o ruchu drogowym wymaga jednak, aby pojazd był pozostawiony w miejscu, w którym nie powoduje zagrożenia i nie utrudnia ruchu. Jeżeli nie ma zakazu postoju, auto nie blokuje bramy i nie utrudnia przejazdu, samo niezadowolenie właściciela domu zwykle nie wystarczy, by domagać się usunięcia samochodu.

Parkowanie samochodu przy bramie. Sąsiad nie może utrudniać wjazdu na działkę

Inaczej wygląda sytuacja, gdy samochód zastawia bramę, garaż albo podjazd. To jeden z najczęstszych powodów sąsiedzkich sporów i jednocześnie jeden z przypadków, w których przepisy są dość jednoznaczne.

Ważne

Nie wolno zatrzymywać ani parkować pojazdu w miejscu, które utrudnia wjazd lub wyjazd z posesji. Nie chodzi wyłącznie o całkowite zablokowanie bramy. Wystarczy, że auto ustawione jest tak, że realnie utrudnia wykonanie manewru.

W takiej sytuacji kierowca może zostać ukarany mandatem. W poważniejszych przypadkach, gdy pojazd blokuje ruch albo stwarza problemy komunikacyjne, może dojść również do odholowania samochodu.

Pas zieleni przy działce. Właściciel domu nie zawsze może zakazać parkowania

Osobny problem dotyczy pasa zieleni przylegającego do posesji. Wielu właścicieli traktuje taki teren jak przedłużenie własnej działki. Sadzą krzewy, ustawiają donice albo kamienie i w ten sposób próbują uniemożliwić parkowanie innym kierowcom.

W wielu przypadkach taki pas zieleni nie należy jednak do właściciela domu, lecz stanowi część pasa drogowego. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych pas drogowy obejmuje nie tylko jezdnię, ale również pobocza, chodniki, rowy odwadniające, ścieżki rowerowe czy pasy zieleni.

To oznacza, że właściciel sąsiedniej działki nie może automatycznie decydować o takim terenie jak o własnym gruncie. Samodzielne sadzenie roślin, ustawianie donic albo innych przeszkód może wymagać zgody zarządcy drogi, zwłaszcza jeśli takie działania wpływają na bezpieczeństwo ruchu albo sposób korzystania z pasa drogowego.

Nie oznacza to jednak, że każdy pas zieleni przy drodze publicznej jest miejscem, na którym można dowolnie parkować. O legalności postoju decydują przepisy ruchu drogowego, organizacja ruchu, status terenu i to, czy postój nie powoduje zagrożenia albo uszkodzenia zieleni lub infrastruktury.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2026 poz. 795)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 889)

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Źródło: forsal.pl
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak

Krzysztof Rybak – prawnik, redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuję się tematyką podatków, nieruchomości oraz prawa cywilnego i gospodarczego. W swoich tekstach wyjaśniam zmiany w przepisach i ich praktyczne skutki. Przez lata byłem związany z branżą naukową i rolniczą. Zostałem wyróżniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w obszarze rynku konopnego. 

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Tematy: zakazdziałkawłaścicielparkowanie
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