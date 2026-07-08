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Podwyżka akcyzy na alkohol pod ostrzałem. MRiRW apeluje do MF

oprac. Łucja Orzeł
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44 minut temu
Podwyżka akcyzy na alkohol pod ostrzałem. MRiRW apeluje do MF
Podwyżka akcyzy na alkohol pod ostrzałem. MRiRW apeluje do MF/Shutterstock
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprzeciwia się planowanym podwyżkom akcyzy na alkohol i chce, by resort finansów wycofał się z proponowanych zmian. Opinię w tej sprawie MRiRW przekazało do projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

MRiRW chce wycofania zmian w akcyzowej mapie drogowej

Proponuję wycofanie się z propozycji aktualizacji tzw. akcyzowej mapy drogowej w zakresie stawek akcyzy na napoje alkoholowe” - podkreśliło MRiRW.

MF pod koniec czerwca skierował do konsultacji aktualizację obecnej mapy drogowej poprzez podwyżkę stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie w 2027 r.

MF planuje podwyżki akcyzy na alkohol od 2027 roku

MF podaje, że w odniesieniu do obecnie uregulowanych stawek akcyzy na 2027 r. na napoje alkoholowe, przewiduje się ich wzrost o około 15 proc.

Resort rolnictwa napisał w opinii, że przedłożony projekt ustawy zwiększa na nienotowaną dotąd skalę stawkę podatku akcyzowego na wszystkie grupy napojów alkoholowych. Bazując na obecnie obowiązujących stawkach podatku akcyzowego w 2026 r. wzrost stawek akcyzy w 2027 r. wyniesie 20,5 proc. dla wszystkich napojów alkoholowych.

Tak duże wzrosty stawek podatku akcyzowego powinny być analizowane pod kątem wzrostu cen produktów końcowych, który przełoży się na dalszy spadek spożycia napojów alkoholowych z legalnych źródeł odnotowywany w ostatnich latach. Spadek ten wpłynie natomiast na obniżenie produkcji napojów alkoholowych, obniżając wykorzystanie płodów rolnych od polskich rolników do produkcji napojów alkoholowych, w szczególności zbóż, ziemniaków, chmielu oraz owoców” - napisało MRiRW.

Wyższa akcyza może uderzyć w rolników i producentów alkoholu

Dodał, że zmniejszenie zapotrzebowania na te surowce może w efekcie uderzyć w cały łańcuch dostaw tych wyrobów, tym samym, z czasem uszczuplając wpływy do budżetu w kolejnych latach.

Drastyczne zmiany wysokości stawek podatku akcyzowego na rok 2027 przed zakończeniem funkcjonowania ww. akcyzowej mapy drogowej (zaplanowanej do końca 2027 r.) niewątpliwie przyczyniają się do zmniejszenia zaufania przedsiębiorców w zakresie pewności prawa” - oceniło MRiRW.

Resort rolnictwa alarmuje, że wzrost obciążeń fiskalnych przy jednoczesnym spadku sprzedaży napojów alkoholowych, może doprowadzić do poważnego kryzysu w branżach alkoholowych.

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Źródło: PAP
oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

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Tematy: MFakcyza na alkoholMRiRW
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