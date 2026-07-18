Forsal logo

Płacą 26 tysięcy miesięcznie... na rękę. Ani matura, ani studia nie są potrzebne. Pracę dają od zaraz

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
26 minut temu
Płacą 26 tysięcy miesięcznie... netto! Pracę dają od ręki
Płacą 26 tysięcy miesięcznie... netto! Pracę dają od ręki/Shutterstock
Przyszło nowe. Dyplom wyższej uczelni przestaje być jedyną drogą do wysokich zarobków. Coraz większą wartość ma dziś fach w ręku, a rynek pracy wycenia go coraz hojniej. W niektórych zawodach wynagrodzenia sięgają nawet 26 tys. zł netto miesięcznie. To nie tytuły przed nazwiskiem, ale konkretne umiejętności coraz częściej decydują o wysokości pensji.

Dobry fach w ręku lepszy od dyplomu wyższej uczelni?

Jeszcze niedawno wyższe wykształcenie uchodziło za gwarancję dobrych zarobków. Dziś coraz częściej o wysokości wynagrodzenia decydują praktyczne umiejętności i doświadczenie. Z analiz ekspertów Personnel Service, wynika, że wykwalifikowani rzemieślnicy i specjaliści zawodów technicznych należą obecnie do najbardziej poszukiwanych pracowników, a ich miesięczne dochody nierzadko przewyższają pensje osób pracujących w zawodach wymagających ukończenia studiów.

Rosnący deficyt fachowców sprawia, że pracodawcy coraz mocniej rywalizują tych, którzy mają konkretne kwalifikacje. W wielu profesjach miesięczne zarobki przekraczają kilkanaście tysięcy złotych netto, a najlepsi specjaliści mogą liczyć nawet na 25–26 tys. zł. Ostateczna wysokość dochodów zależy oczywiście od doświadczenia, renomy, liczby zleceń czy regionu kraju, jednak trend jest wyraźny. Fach w ręku jeszcze nigdy nie był tak cenny.

Elektryk otwiera ranking najlepiej opłacanych fachowców

Według zestawienia przygotowanego przez ekspertów Personnel Service najwyższe dochody osiągają dziś elektrycy. W zależności od doświadczenia i liczby realizowanych zleceń mogą zarabiać od 8 tys. do nawet 26 tys. zł netto miesięcznie. Tuż za nimi znaleźli się kamieniarze, których miesięczne dochody sięgają 25 tys. zł netto, oraz mechanicy samochodowi z wynagrodzeniem dochodzącym do 23 tys. zł netto.

W ścisłej czołówce są także stolarze, osiągający od 10 tys. do 20 tys. zł netto miesięcznie. To profesje, w których o sukcesie decydują wieloletnia praktyka, precyzja oraz zaufanie klientów. Nic więc dziwnego, że najlepsi specjaliści coraz częściej sami wybierają zlecenia i negocjują warunki współpracy.

Budownictwo nadal gwarantuje zatrudnienie

Duże zapotrzebowanie utrzymuje się również w branży budowlanej. Dekarze mogą liczyć na wynagrodzenia od 7 tys. do 18 tys. zł netto miesięcznie, cieśle od 7 tys. do 15 tys. zł, a brukarze od 8 tys. do 14 tys. zł netto.

Na atrakcyjne zarobki mogą liczyć także zbrojarze, którzy osiągają od 6 tys. do 12 tys. zł netto miesięcznie, oraz kowale z wynagrodzeniami wynoszącymi od 6,5 tys. do 11 tys. zł netto. Choć zawody te nie należą dziś do najpopularniejszych wyborów edukacyjnych, pracodawcy od lat sygnalizują, że znalezienie wykwalifikowanych pracowników staje się coraz większym wyzwaniem.

Mniej popularne zawody też pozwalają dobrze zarobić

Nie tylko najbardziej znane profesje techniczne zapewniają dziś atrakcyjne dochody. W zestawieniu znalazły się również zawody niszowe, których przedstawicieli na rynku jest coraz mniej.

Krawcy mogą zarabiać od 4 tys. do 8,5 tys. zł netto miesięcznie, guwernantki od 4 tys. do 8 tys. zł netto, a rymarze od 4 tys. do 7,5 tys. zł netto. W ich przypadku o wysokości wynagrodzenia decyduje przede wszystkim rosnący popyt na usługi wykonywane indywidualnie oraz wysokiej jakości rzemiosło.

Firmy kuszą już nie tylko wysokością pensji

Konkurencja o wykwalifikowanych pracowników sprawia, że przedsiębiorcy coraz częściej walczą o kandydatów nie tylko wynagrodzeniem. – Deficyt specjalistów wymusza na pracodawcach nie tylko podwyżki płac, ale także oferowanie dodatkowych świadczeń pozapłacowych, takich jak szkolenia, elastyczne godziny pracy czy dopłaty do dojazdów - zauważa Krzysztof Inglot, specjalista rynku pracy z Personnel Service. - To dobry moment, aby młodzi ludzie spojrzeli na te profesje jako na stabilne i opłacalne ścieżki kariery. Szczególnie, że perspektywy płacowe w tych zawodach wciąż się poprawiają – dodaje.

Za granicą fachowcy zarabiają jeszcze więcej

Eksperci Personnel Service zwracają uwagę, że najwyższe stawki na europejskim rynku pracy nadal oferują kraje skandynawskie. Doświadczeni spawacze mogą tam zarobić od 4 tys. do 5,5 tys. euro brutto miesięcznie. Operatorzy CNC i robotów przemysłowych otrzymują od 3,5 tys. do 4,8 tys. euro brutto, natomiast piaskarze od 3 tys. do 4 tys. euro brutto miesięcznie.

W Niemczech wynagrodzenia również pozostają bardzo konkurencyjne. Spawacze zarabiają od 3,5 tys. do 4,8 tys. euro brutto miesięcznie, operatorzy CNC od 3,5 tys. do 4,5 tys. euro brutto, a piaskarze od 3,2 tys. do 4 tys. euro brutto.

Niższe, ale nadal atrakcyjne stawki oferują Czechy. Spawacze otrzymują tam od 1,8 tys. do 2,8 tys. euro brutto miesięcznie, operatorzy CNC do 2,6 tys. euro brutto, a piaskarze do 2,4 tys. euro brutto. Jak podkreślają eksperci, osoby rozpoczynające pracę bez doświadczenia zwykle zarabiają mniej, jednak wraz ze zdobywaniem praktyki i uprawnień wynagrodzenia szybko rosną.

Budowlańcy nie mogą narzekać na brak ofert

Od lat jedną z branż z największym zapotrzebowaniem na pracowników pozostaje budownictwo. Najwyższe pensje ponownie oferują Norwegia i Szwecja. Wykwalifikowani murarze czy tynkarze mogą tam otrzymywać od 3,5 tys. do nawet 5,5 tys. euro brutto miesięcznie, natomiast osoby bez doświadczenia od 3,2 tys. do 4 tys. euro brutto.

W Niemczech doświadczeni pracownicy budowlani zarabiają zazwyczaj od 2,8 tys. do 4 tys. euro brutto miesięcznie, a osoby rozpoczynające pracę od 2,4 tys. do 2,8 tys. euro. W Czechach stawki wynoszą odpowiednio od 1,9 tys. do 2,5 tys. euro brutto dla wykwalifikowanych pracowników oraz od 1,5 tys. do 1,9 tys. euro dla początkujących.

Nie brakuje pracy także w opiece i usługach

Stabilne zapotrzebowanie utrzymuje się również w sektorze opieki i usług. W Niemczech opiekunowie osób starszych oraz opiekunki medyczne mogą liczyć na wynagrodzenia od 2 tys. do 3 tys. euro brutto miesięcznie, natomiast w Szwecji od 2,6 tys. do 3 tys. euro. W Czechach pensje wynoszą od 1,2 tys. do 1,6 tys. euro brutto miesięcznie.

Podobnie wygląda sytuacja w branży usług porządkowych. W Norwegii i Szwecji osoby zajmujące się sprzątaniem otrzymują od 2,6 tys. do 3,9 tys. euro brutto miesięcznie. W Niemczech stawki mieszczą się w przedziale 2,2–2,6 tys. euro, a w Czechach od 1 tys. do 1,5 tys. euro brutto miesięcznie.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na  Uniwersytecie Jagiellońskim, także PR-owiec.  Przez blisko dziesięć lat jej pasją było radio, gdzie prowadziła audycje i robiła reportaże,  ostatecznie zwyciężyła magia mediów  internetowych. Bliskie są jej tematy związane z rynkiem pracy i przedsiębiorczością. Lubi rozmawiać z ludźmi i opisywać ich historie, także  te biznesowe, prowadzące do sukcesu. Prywatnie wielbicielka psów i kotów, górskich wędrówek, jazdy na nartach i podróży w miejsca nieoczywiste. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTrzęsienie ziemi w dziedziczeniu. Już nie tylko rewolucyjna zmiana w spadkach i darowiznach »
Tematy: wynagrodzenierynek pracystawkifachowcy
Powiązane
3500 zł na gospodarstwo domowe. Ruszyło składanie wniosków
Już zatwierdzone. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Ruszyło składanie wniosków. Termin ma znaczenie
Dają nawet 150 tysięcy złotych na domki letniskowe. Jak zdobyć dofinansowanie
Można dostać nawet 150 tysięcy złotych na domek letniskowy. Jak zdobyć to dofinansowanie
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. To nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków od lipca
Nie przegap
urlop, pracownik, pracodawca, Państwowa Inspekcja Pracy, petycja
26 dni urlopu od razu, 29 dni po 10 latach, 32 dni po 20 latach. Zmiany w zasadach urlopów dla nowych i obecnych pracowników. Zapadła decyzja w sprawie
sad, jabłka
Największy producent jabłek w UE zmienia zasady dla cydru. Branża: to uderzy w inwestycje i sadowników
parking, opłata, rachunek, pacjent, szpital
Pacjent jedzie do szpitala, a przy wyjeździe czeka rachunek. Szpital nalicza opłatę za każdą godzinę
Rekrutacyjny rekord na UW. Wiadomo, jakie kierunki wybierano najchętniej
Rekrutacyjny rekord na UW. Wiadomo, jakie kierunki wybierano najchętniej
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
firma, przedsiębiorcy, fuzja, przejęcie, biznes
Dlaczego dziś trudniej sprzedać firmę niż trzy lata temu? Eksperci wskazują, co zmieniło rynek M&A
Bron Bayrakter Akinci
Wojna dronów nad Afryką. Turecki Akinci zmienia reguły gry – poluje na chińskie bezzałogowce
Będzie radykalna zmiana w podatku od mieszkań?
Będzie radykalna zmiana w podatku od mieszkań? Jest już nowa wersja przepisów
Polecamy
Iran
Bliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Dwa tankowce stanęły w ogniu. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
Rosja straciła kolejne obiekty. Ukraina podała listę zaatakowanych celów
Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach
Niemcy coraz bliżej zmian w polityce bezpieczeństwa? Trwają analizy oferty Francji
Deweloperzy mają powody do zmartwień? Tak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce
Deweloperzy mają powody do zmartwień? Tak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce
Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne - tłumy walą tam także w niedziele z zakazem handlu
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 19.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Oto kto skorzysta najbardziej
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Kto skorzysta najbardziej?
Kraj
parking, opłata, rachunek, pacjent, szpital
Pacjent jedzie do szpitala, a przy wyjeździe czeka rachunek. Szpital nalicza opłatę za każdą godzinę
urlop, pracownik, pracodawca, Państwowa Inspekcja Pracy, petycja
26 dni urlopu od razu, 29 dni po 10 latach, 32 dni po 20 latach. Zmiany w zasadach urlopów dla nowych i obecnych pracowników. Zapadła decyzja w sprawie
AI, NSA, pełnomocnik, sąd, odpowiedzialność
NSA ostrzega: pisma sporządzane przez zawodowych pełnomocników z wykorzystaniem AI są niezgodne z etyką zawodową
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
kobieta pieniądze emerytura waloryzacja senior seniorka renta
Waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku. Rząd podjął decyzję, seniorzy poznali ważny szczegół
Dziecko, zdjęcie
Całkowity zakaz publikacji wizerunku dzieci przez podmioty prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub punkt opieki dziennej. Zgoda rodzica nie będzie już miała znaczenia
kwalifikacja wojskowa, wojsko, lekarz, żołnierz
Kwalifikacja wojskowa 2027. MON szykuje wezwania dla 245 tys. Polaków. Kto musi się stawić przed komisją?
Forsal.pl oszacował, jak wyglądałaby populacja Polski w latach: 2035, 2050, 2060 oraz 2100 przy spełnieniau trzech warunków łącznie: współczynnik dzietności kobiet pozostanie na poziomie 1,0, Polska nie przyjmie ani jednego cudzoziemca, obywatele Polski nie będą emigrować.
(De)populacja Polski: demografia rządzi. Są miasta, gdzie miesiącami nie rodzi się żadne dziecko. Forsal.pl policzył, co czeka nas dalej
Świat
Constitutional amendment vote in Hungarian parliament
Duża zmiana na Węgrzech. Premier chce obniżyć wiek wyborczy
Iran
Bliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj
Rosja nie poprzestanie na prowokacjach? Szef MON nie ma wątpliwości, że zmierza do agresji na kraj NATO
Rosja mobilizuje operatorów dronów. Mają zabezpieczyć tankowce omijające sankcje
QUIZ z geografii Ukrainy
Rosjanie zaatakowali obwody doniecki i chersoński. Są ofiary śmiertelne i wielu rannych
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Dwa tankowce stanęły w ogniu. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
Rosja straciła kolejne obiekty. Ukraina podała listę zaatakowanych celów
Aerial,View,Of,Motherland,Monument,With,Large,Ukrainian,Flag,In
Niespodziewana zmiana w ukraińskim rządzie. Nowe nazwiska na kluczowych stanowiskach
Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach
Niemcy coraz bliżej zmian w polityce bezpieczeństwa? Trwają analizy oferty Francji
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj