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Całkowity zakaz publikacji wizerunku dzieci przez podmioty prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub punkt opieki dziennej. Zgoda rodzica nie będzie już miała znaczenia

Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 17:58
Dziecko, zdjęcie
Zakaz publikacji zdjęć dzieci przez żłobki i kluby dziecięce. Nowe przepisy wchodzą w życie/Shutterstock
17 lipca 2026 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Nowe przepisy powstały w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa wprowadza obowiązek systematycznych szkoleń dla opiekunów, zakaz publikacji wizerunku podopiecznych, porządkuje kwestie warunków pobytu dzieci na świeżym powietrzu.

Do tej pory wizerunek dziecka był traktowany jako dana osobowa, jeśli tylko zdjęcie pozwalało na jego identyfikację. Publikowanie zdjęć wymagało odpowiedniej podstawy prawnej - w praktyce najczęściej dobrowolnej zgody rodziców lub opiekunów.

Teraz taka zgoda nie wystarczy. Projekt ustawy zakazującej publikacji zdjęć dzieci przez żłobki spotkał się z poparciem połączonych sejmowych Komisje do Spraw Dzieci i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny.

Koniec publikacji zdjęć dzieci przez żłobki

Jeśli tylko projekt ustawy pomyślnie przejdzie dalszą ścieżkę legislacyjną, wkrótce publikowanie zdjęć dzieci przez żłobki stanie się niezgodne z prawem. Wyrażona na piśmie zgoda rodzica nie wystarczy: zniknie możliwość publikacji wizerunku dzieci na stronie www, w mediach społecznościowych czy w celach marketingowych. Na konieczność uregulowania tej kwestii wskazywano od lat. Nowelizacja wprowadza przepis, zgodnie z którym żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie nie będą mogli utrwalać ani rozpowszechniać wizerunku dziecka, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w ustawie (np. gdy jest to niezbędne do realizacji ustawowych zadań lub wynika z odrębnych przepisów). Oznacza to odejście od dotychczasowej praktyki polegającej na publikowaniu zdjęć dzieci na stronach internetowych czy w mediach społecznościowych na podstawie zgody rodziców – celem zmiany jest zwiększenie ochrony prywatności najmłodszych.

Zarówno żłobki, jak i kluby dziecięce oraz punkty opieki dziennej stracą możliwość publikowania wizerunku uczęszczających do nich dzieci. Fotografie maluchów do lat trzech nie będą już zdobić strony społecznościowej placówki ani strony internetowej. Ma to położyć kres sharentingowi, nawet jeśli jest on zjawiskiem incydentalnym.

Co zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3?

To jedna z największych reform systemu opieki żłobkowej od wielu lat. Jej główne cele to podniesienie jakości opieki, zwiększenie dostępności miejsc oraz poprawa warunków pracy opiekunów.

Ustawa zakłada ujednolicenie i doprecyzowanie wymagań kwalifikacyjnych dla opiekunów w żłobkach, klubach dziecięcych i punktach opieki dziennej. Co to oznacza? 30-godzinne szkolenia ze standardów opieki jako obowiązkowy element kwalifikacji wstępnych dla opiekunów z co najmniej 3-letnim doświadczeniem. Do tego dochodzi także ustawowy obowiązek systematycznej aktualizacji wiedzy i umiejętności przez wszystkich opiekunów – finansowanie będzie po stronie podmiotu prowadzącego placówkę.

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To nie wszystko. Nowe przepisy wprowadzają obowiązkowe wymogi ustawowe dotyczące żywienia zbiorowego w żłobkach i klubach dziecięcych, zobowiązując je do stosowania środków spożywczych zgodnych z normami żywienia dla populacji polskiej. W praktyce oznacza to ograniczenie niezdrowej i przetworzonej żywności.

Zmiany obejmą też kwestie warunków pobytu dzieci na świeżym powietrzu. Ustawa wprowadza regulacje dotyczące placów zabaw przy żłobkach i klubach dziecięcych, a także zobowiązuje dziennych opiekunów do zapewnienia dzieciom dostępu do bezpiecznej przestrzeni do zabawy na zewnątrz.

Od kiedy całkowity zakaz publikacji zdjęć dzieci?

O ile tylko nowe przepisy wejdą w życie, taki zakaz już od 1 września 2027 roku może dotyczyć żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Od 1 stycznia 2028 roku mógłby objąć również punkty opieki dziennej (to nowa, zaplanowana w projekcie forma opieki nad dziećmi do lat 3).

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: żłobekSharentingopieka żłobkowa
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