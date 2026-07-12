Tam kawa jest najtańsza. Gdzie w Europie kupisz najwięcej filiżanek małej czarnej, za swoją pensję - ranking

Z analizy Przyjaciół Kawy wynika, że drugie i trzecie miejsce pod względem dostępności kawy zajmują Londyn i Paryż, Warszawa znalazła się na 17. miejscu.

Chociaż w stolicach Europy Wschodniej i Południowej kawa jest tańsza, to paradoksalnie mieszkańcy tych miast rzadziej mogą sobie na nią pozwolić.

Dla porównania, chociaż Amsterdam zajmuje wśród 28 europejskich stolic wysokie, 7. miejsce pod względem cen kawy „na mieście”, to jednocześnie jest ona tam najbardziej dostępna.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto w stolicy Holandii pozwala bowiem na zakup 1467 filiżanek espresso.

Kawa i jej cena a wynagrodzenie

Dane pochodzą z najnowszej analizy przygotowanej przez Przyjaciół Kawy, europejskiej sieci sklepów oferujących ponad 2,5 tysiąca produktów ze świata kawy. W swoim raporcie sieć uwzględniła wyłącznie miasta z co najmniej 100 lokalami serwującymi espresso, cappuccino i latte.

Drugie miejsce w rankingu, pod względem dostępności kawy zajmuje Londyn, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie przekłada się na 1437 filiżanek espresso. Średni koszt jednej filiżanki tego napoju w tym mieście to 12,7 zł (2,94 euro), co daje mu 9. miejsce wśród badanych stolic.

Paryż zajmuje trzecie miejsce, jeśli chodzi o dostępność kawy (1238 filiżanek za przeciętne miesięczne wynagrodzenie) i 11. jeśli chodzi o jej cenę (11,7 zł, czyli 2,71 euro za filiżankę). Warszawa pod względem cen kawy zajmuje 14. miejsce, natomiast pod względem jej dostępności plasuje się na miejscu 17. – za jedną przeciętną pensję w stolicy Polski kupimy 791 filiżanek espresso.

Kawa najmniej dostępna cenowo w stolicy Mołdawii

Koszt kawy „na mieście” dobrze pokazuje rozbieżności między cenami nominalnymi, a realnymi kosztami życia.

- Dlatego w naszej analizie nie chodziło wyłącznie o sprawdzenie, ile kosztuje kawa w poszczególnych miastach, ale o pokazanie, gdzie mieszkańcy mogą pozwolić sobie na nią stosunkowo swobodnie – mówi Dawid Potrząsaj, Kierownik Operacyjny w Przyjaciele Kawy.

Kto był kiedykolwiek na Bałkanach, odwiedził Włochy, Paryż to wie, że „wyjście na kawę” w wielu europejskich kulturach pełni ważną funkcję społeczną. I jest tak ważnym elementem, że aż może konkurować z bardziej niezbędnymi wydatkami.

- Paradoksalnie tam, gdzie kawa jest najtańsza, często najtrudniej sobie na nią na co dzień pozwolić. (w stosunku do zarobków) – dodaje ekspert.

Chociaż w stolicach Europy Wschodniej i Południowej ceny kawy są najniższe, to często właśnie w tych miastach jej zakup pochłania zauważalnie większą część miesięcznych dochodów niż w teoretycznie droższych stolicach zachodnich i północnych.

W mniej zamożnych stolicach, np. w Kiszyniowie, Sarajewie i Sofii, ceny kawy w lokalach na tle innych miast są niskie – odpowiednio 5,9 zł (1,38 euro), 6,1 zł (1,42 euro) i 7,8 zł (1,85 euro) za filiżankę espresso ale jej regularne kupowanie może pochłaniać znacznie większą część miesięcznego wynagrodzenia.

W Kiszyniowie przeciętna miesięczna pensja pozwala na zakup tylko 523 porcji espresso – najmniej spośród wszystkich badanych stolic. W Sarajewie jest to 608 porcji, a w Sofii – 773.

Kawa i jej cena zależą od wielu zmiennych

Podsumowując, z zebranych danych wynika, że koszt kawy w badanych stolicach kształtuje się raczej pod wpływem kilku wymiernych czynników, a nie jednej reguły ustalania cen.

Dopiero po uwzględnieniu lokalnych wynagrodzeń dostrzegamy paradoks przystępności cenowej. Według danych najniższe ceny w menu w Europie Wschodniej i Południowej często pochłaniają większą część miesięcznych dochodów mieszkańców w porównaniu z najwyższymi cenami w bardziej zamożnych miastach Zachodu.

W ostatecznym rozrachunku ceny kawy w stolicach uwzględnionych w zbiorze danych są kształtowane przez dobór napoju, kategorię lokalu, specyficzną dynamikę regionu i lokalną siłę nabywczą, a to sprawia, że rzeczywisty koszt kawy jest czymś więcej niż tylko kwotą podaną w menu.