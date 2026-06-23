Przedawnienie prawa do nagrody jubileuszowej po uzupełnieniu stażu pracy. Resort pracy zabrał głos

Choć od rozpoczęcia stosowania w jednostkach budżetowych znowelizowanych regulacji dotyczących pracowniczego stażu pracy lada dzień minie pół roku, to na ich tle wciąż powstają nowe wątpliwości. Najwięcej było tych związanych z prawem pracowników do nagród jubileuszowych kolejnego stopnia, a niektórzy pracodawcy do dziś niewłaściwie stosują obowiązujące w tym zakresie przepisy i nie chcą wypłacać pracownikom należnych im pieniędzy narażając się w ten sposób na spory sądowe. Pisaliśmy o tym tutaj.

Problematyczne przedawnienie roszczeń

Jednak na tle prawa do nagród jubileuszowych powstał jeszcze jeden problem – dotyczący przedawnienia roszczenia. Zgodnie z ogólnymi zasadami roszczenie pracownika o nagrodę jubileuszową staje się wymagalne od dnia nabycia do niej prawa. To ten dzień jest również początkiem biegu terminu przedawnienia. Jednak czy tak samo jest w przypadku nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, do której pracownik uzyskał wymagany staż pracy przed 1 stycznia 2026 r., ale na podstawie przepisów, które weszły w życie dopiero w tym dniu? O wyjaśnienia w tej sprawie poprosili resort pracy posłowie.

Kluczowe znaczenie ma wejście w życie przepisów

W udzielonej odpowiedzi wskazano, że kluczowe znaczenie ma w tej sytuacji użyte w art. 6 ustawy stażowej sformułowanie odnoszące się do dnia nabycia uprawnień pracowniczych. Wynika z niego, że aby ustalić prawo pracownika do określonego świadczenia, np. nagrody jubileuszowej należy wskazać, w którym dniu nabył do niego prawo. I choć przepisy jasno przewidują, że prawo do nagrody jubileuszowej danego stopnia nabywa się w dniu uzyskania wymaganego stażu pracy, to jednak nie ulega wątpliwości, że przed dniem wejścia ustawy nowelizującej, gdy przepisy nie przewidywały możliwości zaliczenia do niego określonych w niej okresów aktywności zawodowej, pracownik nie mógł nabyć takiego prawa. Wymagany staż zaczął posiadać w dniu, w którym przepis ustawy pozwolił na zaliczenie go do stażu, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W przypadku pracowników zatrudnionych przez pracodawców sektora budżetowego było to więc 1 stycznia 2026 roku. To w tym dniu roszczenie pracownika stało się wymagalne i ten dzień należy uznać za początek biegu terminu przedawnienia.

Decyduje pracodawca, jednak musi brać pod uwagę możliwość sporu sądowego

W udzielonej odpowiedzi resort pracy odniósł się też do problemów, które powstały w praktyce w związku ze stosowaniem znowelizowanych regulacji. Wskazano, że to pracodawca licząc się z możliwością ewentualnego sporu sądowego między nim a pracownikiem decyduje o zaliczeniu danego okresu rozstrzygając, czy przedstawione przez pracownika dokumenty potwierdzają w jego ocenie w sposób wystarczający okres wykonywania pracy wymagany do uzyskania danych uprawnień.