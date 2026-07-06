Forsal logo

Tymi banknotami już nie zapłacisz. Stanowisko NBP jest jasne: trzeba je wymienić

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 19:00
Kasjer, sklep, zakupy
Kasjer może odmówić przyjęcia gotówki? W tym przypadku tak/Shutterstock
Zniszczone, podarte banknoty czy wyszczerbione monety warto wymienić. Można to zrobić w dowolnej placówce banku i lepiej nie zwlekać: im bardziej zniszczony banknot, tym niższa jego wartość, bo gdy zachowane zostało mniej niż 75 proc. powierzchni banknotu, bank nie wypłaci całej wartości nominalnej.

Bezgotówkowe formy płatności zyskują na popularności, jednak nie wszyscy chcą płacić kartą: większość Polaków uważa, że gotówka powinna pozostać powszechnie dostępna. Część osób - nie tylko seniorów - konsekwentnie płaci więc gotówką, w obawie przed tym, że w przeciwnym razie w przyszłości fizyczny pieniądz zniknie.

Choć nie ma podstaw, by tak sądzić, zdecydowana większość transakcji w sklepach odbywa się bezgotówkowo. Wciąż wiele osób gotówkę traktuje jednak jako zabezpieczenie na wypadek awarii terminali, przerw w dostawie prądu lub internetu czy jako sposób lepszej kontroli domowego budżetu.

Tych pieniędzy kasjer może nie przyjąć. NBP radzi, by je wymienić

Nie zawsze płatność gotówką dojdzie do skutku. Mowa o zniszczonych, podartych, popisanych czy niekompletnych banknotach. Wyraźnie zniszczone pieniądze przestają być prawnym środkiem płatniczym i choć zachowują swoją wartość nominalną, w przypadku dużego zniszczenia klient musi liczyć się z tym, że kasjer odmówi ich przyjęcia.

Zużyte i uszkodzone polskie banknoty oraz monety można wymienić w oddziałach Narodowego Banku Polskiego, a także w bankach komercyjnych. Wymiana jest możliwa również wtedy, gdy banknot jest rozdarty. "Wymianie podlegają banknoty postrzępione, naddarte, podklejone, przerwane, nadmiernie zabrudzone, zaplamione, odbarwione lub uszkodzone w inny sposób, w tym również wskutek umieszczenia na nich trwałego napisu, nadruku, rysunku lub innego znaku" - wynika z treści zarządzenia nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych.

Chcesz wymienić zniszczone banknoty? Nie zawsze odzyskasz 100 proc. wartości

Bank nie musi oddawać równowartości zniszczonego banknotu ani wydawać pieniędzy w takich samych nominałach:

  • jeśli zachowało się więcej niż 75% powierzchni banknotu - co do zasady przysługuje wymiana na pełną wartość,
  • przy zachowaniu od 45% do 75% - zwykle wypłacana jest połowa wartości nominalnej,
  • jeśli zachowało się mniej niż 45% - wymiana zasadniczo nie przysługuje.

Przykład

W przypadku monet zwracana jest równowartość wartości nominalnej. Jeśli - w przypadku monet dwu- lub 5-złotowych, jeśli zachował się jedynie rdzeń lub pierścień, zwraca się połowę wartości nominału.

Zła wiadomość dla rodziców. Część z nich nie dostanie wyrównania 800 plus
Zła wiadomość dla rodziców. Część z nich nie dostanie wyrównania 800 plus

Czy sklep może odmówić przyjęcia gotówki?

Co do zasady nie. Sama okoliczność, że kasjer nie ma drobnych, nie oznacza automatycznie prawa do odmowy przyjęcia gotówki. W praktyce sklep powinien zorganizować wydanie reszty, np.:

  • skorzystać z zapasu gotówki,
  • poprosić kierownika o rozmianę,
  • wymienić pieniądze w kasie.

Jeżeli jednak klient chce zapłacić bardzo wysokim nominałem za drobny zakup (np. banknotem 500 zł za produkt za kilka złotych), może dojść do sytuacji, w której transakcja nie będzie mogła zostać zrealizowana z przyczyn faktycznych, bo sklep nie dysponuje odpowiednią ilością gotówki do wydania reszty. Sam brak drobnych nie stanowi jednak ogólnej podstawy do odmowy przyjmowania gotówki.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTymi banknotami już nie zapłacisz. Stanowisko NBP jest jasne: trzeba je wymienić »
Tematy: NBPbanknotytwoje finanse
Powiązane
pieniądze
550 zł co miesiąc zamiast 366 zł. Komu należy się wyższy dodatek pielęgnacyjny?
Pieniądze, ZUS
Nie każdy wie, że może otrzymać pieniądze. ZUS wypłaca takie świadczenie po śmierci bliskiej osoby, jednak tylko na wniosek
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
konto pieniądze skarbówka
Wpłacasz gotówkę na konto? Po przekroczeniu tego limitu bank zgłasza transakcję
Ile złota posiada NBP
Ile złota posiada NBP? Więcej niż Europejski Bank Centralny
Nie przegap
Wiadomo, jaki sprzęt Polska przekazała Ukrainie. Odtajniono informacje
Ponad 16 mld zł donacji dla Ukrainy. Polska przekazała również rakiety do systemu Patriot
Kasjer, sklep, zakupy
Tymi banknotami już nie zapłacisz. Stanowisko NBP jest jasne: trzeba je wymienić
AI ACT
AI Act w prawie pracy: Obowiązki pracodawców i nowe prawa pracowników od sierpnia 2026 roku
czternasta emerytura, 14 emerytura
Kiedy wypłaty 14. emerytury? Jest projekt rozporządzenia RM
Jakie pensum nauczyciela praktycznej nauki zawodu należy wpisać do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2026/2027?
Jakie pensum nauczyciela praktycznej nauki zawodu należy wpisać do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2026/2027?
Świadczenie wychowawcze 800 plus
Zła wiadomość dla rodziców. Część z nich nie dostanie wyrównania 800 plus
Rosomak na defiladzie w Międzyrzeczu
Wojsko pokazało Rosomaki z osłonami antydronowymi. Ukraińscy eksperci szybko znaleźli ich wady
Alarmujący raport. Polska gospodarka straciła miliardy przez chińską konkurencję
Alarmujący raport. Polska gospodarka straciła miliardy przez chińską konkurencję
Polecamy
Premier Benjamin Netanjahu
Netanjahu apeluje do USA: Turcja nie powinna otrzymać myśliwców F-35
Donald Trump
Trump o wojnie w Ukrainie: jesteśmy bliżej porozumienia niż się wydaje
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Magazyn gazu ziemnego
Zapasy gazu w UE wyraźnie poniżej normy. Polska wypada na tym tle dobrze
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
ZUS wypłaca dodatkowe 689 zł do renty. Jeśli nie złożysz tego wniosku, pieniądze przepadną
ZUS wypłaca dodatkowe 689 zł do renty. Jeśli nie złożysz tego wniosku, pieniądze przepadną
drewno prawo
Ceny drewna w lipcu 2026. Lasy Państwowe kontra prywatne składy. Eksperci ostrzegają przed jesiennym skokiem stawek
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku
Kraj
Wiadomo, jaki sprzęt Polska przekazała Ukrainie. Odtajniono informacje
Ponad 16 mld zł donacji dla Ukrainy. Polska przekazała również rakiety do systemu Patriot
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
zakaz, parkowanie, samochód, działka, właściciel
Zakaz parkowania przed własnym domem. Sąsiad może żądać usunięcia auta nawet z prywatnej działki
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku
Władysław Kosiniak-Kamysz
Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. „Niezwykle pozytywny sygnał”
Rosomak na defiladzie w Międzyrzeczu
Wojsko pokazało Rosomaki z osłonami antydronowymi. Ukraińscy eksperci szybko znaleźli ich wady
Jak bardzo Polska pomogła Ukrainie? Rząd odtajni dokumenty z ostatnich lat
Jak bardzo Polska pomogła Ukrainie? Rząd odtajni dokumenty z ostatnich lat
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków
Świat
Europa nie poradzi sobie bez USA
Trump zmienił relacje z Europą? WSJ pisze o „związku bez miłości”
Premier Benjamin Netanjahu
Netanjahu apeluje do USA: Turcja nie powinna otrzymać myśliwców F-35
Donald Trump
Trump o wojnie w Ukrainie: jesteśmy bliżej porozumienia niż się wydaje
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
Rosyjskie porty nad Bałtykiem uszkodzone. Powód? Ukraińskie drony
Rosyjskie porty nad Bałtykiem uszkodzone. Powód? Ukraińskie drony
Sztuczna inteligencja dała się oszukać. Ekspert tłumaczy mechanizm
Sztuczna inteligencja dała się oszukać. Ekspert tłumaczy mechanizm
Wizualizacja GCAP
Mają F-35, a już budują myśliwiec VI generacji. GCAP dostał miliardy na rozwój
Astrachański Zakład Przetwórstwa Gazu
Spóźniona reakcja Rosji. Energetyczny gigant tworzy własne siły antydronowe
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj