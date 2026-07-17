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Czy 1 sierpnia 2026 roku jest dniem ustawowo wolnym od pracy? Można już anulować wnioski urlopowe? Zapadła decyzja w sejmie

Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybakredaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
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dzisiaj, 18:27
dni wolne od pracy, urlop, decyzja, sejm, 1 sierpnia
1 sierpnia 2026 roku dniem ustawowo wolnym od pracy – zapadła decyzja w sejmie. Można już anulować wnioski urlopowe?/Materiały prasowe
1 sierpnia to data wyjątkowa i głęboko zakorzeniona w pamięci narodowej Polaków. Tego dnia w 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie – jedno z najważniejszych i najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii naszego kraju. Coroczne obchody przyciągają tysiące osób pragnących oddać hołd powstańcom, dlatego od lat pojawiają się postulaty, by rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego została ustanowiona dniem ustawowo wolnym od pracy. Czy w 2026 roku coś się zmieni i czy osoby, które z wyprzedzeniem zaplanowały urlop na 1 sierpnia, mogą już wycofać swoje wnioski?

Lista dni ustawowo wolnych od pracy w 2026 r., zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (tj. ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy) – kiedy najlepiej planować urlop w pracy?

Katalog dni wolnych od pracy określa ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Przepisy zawierają zamkniętą listę świąt ustawowo wolnych od pracy. Są to:

  • 1 stycznia – Nowy Rok,
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
  • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 maja – Święto Państwowe,
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
  • Boże Ciało,
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
  • 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Od ubiegłego roku katalog dni ustawowo wolnych od pracy został rozszerzony o Wigilię Bożego Narodzenia, która obecnie również jest dniem wolnym od pracy.

Nie każde święto państwowe automatycznie oznacza dzień wolny od pracy

W polskim prawie nie istnieje jedna definicja święta państwowego, a samo pojęcie pojawia się m.in. w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przykładem jest Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego obchodzony 1 sierpnia. Mimo że ma rangę święta państwowego, nie znajduje się (obecnie) w katalogu dni ustawowo wolnych od pracy. Podobnie jest w przypadku Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja) czy Dnia Edukacji Narodowej (14 października).

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego ma być dniem ustawowo wolnym od pracy. Pomysł ponownie trafił do Sejmu

Od 2010 r., na mocy ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia jest świętem państwowym. Zostało ono ustanowione z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego jako hołd dla uczestników Powstania Warszawskiego. Mimo to dzień ten nadal nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Zmienić miała to petycja złożona do Sejmu 14 listopada 2024 r. przez Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek.

Zdaniem autorów petycji dodatkowy dzień wolny pozwoliłby większej liczbie Polaków uczestniczyć w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i sprzyjałby popularyzowaniu wiedzy o tym wydarzeniu. Argumentowano również, że byłaby to okazja do szerszej refleksji nad jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.

Sprawą zajęła się sejmowa Komisja do Spraw Petycji. W opinii przygotowanej na potrzeby prac komisji przypomniano, że podobne postulaty były już wcześniej rozpatrywane i nie uzyskiwały poparcia. Tym razem jednak komisja nie zdecydowała się na odrzucenie petycji.

Podczas posiedzenia 2 kwietnia 2025 r. zwrócono uwagę, że 1 sierpnia mógłby stanowić ważne świeckie święto państwowe upamiętniające Powstanie Warszawskie. Ostatecznie komisja postanowiła zwrócić się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Decyzja w sprawie upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Ministerstwo nie pozostawiło złudzeń. W odpowiedzi z 19 stycznia 2026 r. resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że obecnie nie prowadzi prac nad zmianą ustawy o dniach wolnych od pracy.

Resort zaznaczył, że wprowadzenie kolejnego dnia wolnego od pracy wymagałoby wcześniejszej analizy skutków dla gospodarki i konsultacji z partnerami społecznymi. Ministerstwo zwróciło również uwagę, że brak statusu dnia wolnego od pracy nie wpływa na rangę obchodów Powstania Warszawskiego. Jak podkreślono, kolejne rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego są licznie obchodzone zarówno przez instytucje państwowe, jak i samych obywateli.

Jest decyzja. Co z urlopami?

Odpowiedź resortu została rozpatrzona przez Komisję do Spraw Petycji podczas posiedzenia 27 maja 2026 r. Posłowie przyjęli stanowisko ministerstwa i nie zdecydowali się na dalsze działania legislacyjne. W praktyce oznacza to, że 1 sierpnia 2026 r. nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Na razie nic też nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miały ruszyć prace nad zmianą przepisów.

W tym roku 1 sierpnia 2026 r. przypada w sobotę, zatem część osób, którym zależy na uczczeniu pamięci uczestników Powstania Warszawskiego, nie będzie musiała brać z tej okazji urlopu. Ci, którzy tego dnia pracują, mogą czuć się jednak rozczarowani. Na ten moment 1 sierpnia pozostaje wyłącznie świętem państwowym, a za święto państwowe przypadające w sobotę nie przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 296)

Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 299)

Ustawa z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

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Źródło: forsal.pl
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak

Krzysztof Rybak – prawnik, redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuję się tematyką podatków, nieruchomości oraz prawa cywilnego i gospodarczego. W swoich tekstach wyjaśniam zmiany w przepisach i ich praktyczne skutki. Przez lata byłem związany z branżą naukową i rolniczą. Zostałem wyróżniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w obszarze rynku konopnego. 

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Tematy: sejmdni wolne od pracydecyzjaurlop
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