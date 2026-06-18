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Rynek nowych mieszkań hamuje. Sprzedaż słabnie w większości metropolii, są dwa wyjątki

oprac. Łucja Orzeł
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dzisiaj, 12:26
Rynek nowych mieszkań hamuje. Sprzedaż słabnie w większości metropolii, są dwa wyjątki
Rynek nowych mieszkań hamuje. Sprzedaż słabnie w większości metropolii, są dwa wyjątki/Shutterstock
Po marcowym ożywieniu popytu kolejne miesiące przyniosły osłabienie sprzedaży nowych mieszkań w większości największych miast Polski, a prognozy zakładające wzrost rynku w 2026 r. sprawdzają się na razie w Warszawie i Trójmieście – wynika z raportu portalu RynekPierwotny.

Jak wskazał cytowany w raporcie ekspert portalu Marek Wielgo, część kupujących przyspieszyła decyzje zakupowe po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, obawiając się wzrostu kosztów kredytów hipotecznych. Jednocześnie maj był trzecim z rzędu miesiącem spadku zdolności kredytowej, co mogło skłonić część potencjalnych nabywców do odłożenia zakupu mieszkania.

Warszawa i Trójmiasto jako wyjątki na rynku

W maju Warszawa i Trójmiasto były jedynymi metropoliami, w których deweloperzy zwiększyli sprzedaż mieszkań. W stolicy liczba sprzedanych lokali zwiększyła się o około 3 proc., do 1.488 mieszkań, natomiast w Trójmieście wzrosła o 4 proc., do 566 mieszkań w stosunku do kwietnia. Z kolei w Krakowie sprzedaż spadła o 14 proc., we Wrocławiu o 2 proc., w Poznaniu o 8 proc., a w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii aż o 30 proc.

Mimo słabszego popytu podaż mieszkań pozostaje wysoka. W Warszawie na koniec maja deweloperzy oferowali około 17,3 tys. mieszkań, w Krakowie i Trójmieście po około 11,7 tys., a we Wrocławiu około 11,2 tys. lokali. Zdaniem ekspertów, duża podaż skutecznie ogranicza presję na wzrost cen.

Najdroższe rynki mieszkaniowe w Polsce

Najdroższym rynkiem pozostaje Warszawa, gdzie średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania wynosiła w maju 19,9 tys. zł. W Krakowie było to 17,2 tys. zł, w Trójmieście 17,8 tys. zł, we Wrocławiu 15,4 tys. zł, w Poznaniu 14,2 tys. zł, w Łodzi 11,6 tys. zł, a w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 11,2 tys. zł.

Eksperci zwracają uwagę, że bardziej miarodajnym wskaźnikiem pozostaje mediana cen metra kwadratowego, która w Warszawie wynosiła w maju 17,7 tys. zł, w Trójmieście – 17,2 tys. zł, w Krakowie – 16 tys. zł, we Wrocławiu – 14,4 tys. zł, w Poznaniu – 13,3 tys. zł, w Łodzi – 11,4 tys. zł, a w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 10,9 tys. zł.

Kurcząca się oferta mieszkań w segmencie popularnym

Portal podkreślił jednocześnie, że choć oferta mieszkań jest szeroka, kurczy się liczba lokali w segmencie popularnym, czyli o bardziej przystępnych cenach. Eksperci zaliczyli do tego segmentu w Warszawie, Krakowie i Trójmieście z ceną poniżej 17 tys. zł za metr kwadratowy, we Wrocławiu i Poznaniu – poniżej 14 tys. zł, a w Łodzi i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – poniżej 11 tys. zł za metr.

W Warszawie liczba mieszkań oferowanych poniżej 17 tys. zł za mkw. była w maju o 18 proc. niższa niż na początku roku. Spadek odnotowano także w Krakowie.

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Źródło: PAP
oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

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Tematy: rynek nieruchomościsprzedaż mieszkania
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