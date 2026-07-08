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Szara strefa najmniejsza od lat. Wiadomo, kto najczęściej pracuje bez umowy

oprac. Łucja Orzeł
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dzisiaj, 10:46
Szara strefa najmniejsza od lat. Wiadomo, kto najczęściej pracuje bez umowy
Szara strefa najmniejsza od lat. Wiadomo, kto najczęściej pracuje bez umowy/Shutterstock
Szara strefa w zatrudnieniu systematycznie maleje, w 2025 r. osiągnęła najniższą wartość od ponad dekady - podano w raporcie PARP „Nowe czy stare zasady gry na rynku pracy”. Badanie pokazuje, że największe różnice w skali nieformalnego zatrudnienia dotyczą wieku pracowników – najczęściej bez umowy pracują osoby młode.

Szara strefa zatrudnienia na rekordowo niskim poziomie

W latach 2010–2014 obserwuje się powolny spadek wartości wskaźnika osób pracujących bez formalnej umowy z 4,7 proc. do 3,9 proc., co sugeruje poprawę formalizacji rynku pracy. Najniższy poziom odnotowano w 2012 r. Później wskaźnik wyraźnie wzrósł, osiągając najwyższą wartość w 2017 r. Od tego czasu stopniowo malał i w 2025 r. osiągnął najniższy poziom w całej historii badania” - napisano.

W 2025 roku wskaźnik wyniósł 2,36 proc.

Z badania wynika, że wiek jest głównym czynnikiem różnicującym wskaźnik pracy w szarej strefie.

Młodzi najczęściej pracują bez umów

Osoby najmłodsze (18–29 lat) najczęściej pracują bez umowy formalnej.

W 2017 r. sytuacja taka dotyczyła co siódmej osoby w tej grupie wiekowej. Osoby najmłodsze – jak uczniowie i studenci – często dorabiają prostymi pracami, np. korepetycjami, czy podejmują pracę sezonową w wakacje – stąd prawdopodobny wysoki poziom udziału tych osób we wskaźniku, który jednak w ostatnim pomiarze wyraźnie zmalał” - napisano.

PARP podaje, że w 2025 r. widać wyraźny spadek wskaźnika we wszystkich grupach wiekowych.

Wykształcenie wpływa na skalę nieformalnej pracy

Osoby z wyższym wykształceniem najrzadziej pracują bez formalnej umowy, najczęściej zaś osoby z wykształceniem podstawowym/zawodowym.

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Źródło: PAP
oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

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Tematy: pracownikumowy o pracę
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