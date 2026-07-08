Szara strefa najmniejsza od lat. Wiadomo, kto najczęściej pracuje bez umowy

Szara strefa zatrudnienia na rekordowo niskim poziomie

„W latach 2010–2014 obserwuje się powolny spadek wartości wskaźnika osób pracujących bez formalnej umowy z 4,7 proc. do 3,9 proc., co sugeruje poprawę formalizacji rynku pracy. Najniższy poziom odnotowano w 2012 r. Później wskaźnik wyraźnie wzrósł, osiągając najwyższą wartość w 2017 r. Od tego czasu stopniowo malał i w 2025 r. osiągnął najniższy poziom w całej historii badania” - napisano.

W 2025 roku wskaźnik wyniósł 2,36 proc.

Z badania wynika, że wiek jest głównym czynnikiem różnicującym wskaźnik pracy w szarej strefie.

Młodzi najczęściej pracują bez umów

Osoby najmłodsze (18–29 lat) najczęściej pracują bez umowy formalnej.

„W 2017 r. sytuacja taka dotyczyła co siódmej osoby w tej grupie wiekowej. Osoby najmłodsze – jak uczniowie i studenci – często dorabiają prostymi pracami, np. korepetycjami, czy podejmują pracę sezonową w wakacje – stąd prawdopodobny wysoki poziom udziału tych osób we wskaźniku, który jednak w ostatnim pomiarze wyraźnie zmalał” - napisano.

PARP podaje, że w 2025 r. widać wyraźny spadek wskaźnika we wszystkich grupach wiekowych.

Wykształcenie wpływa na skalę nieformalnej pracy

Osoby z wyższym wykształceniem najrzadziej pracują bez formalnej umowy, najczęściej zaś osoby z wykształceniem podstawowym/zawodowym.