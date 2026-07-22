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Białoruś gromadzi wojsko na granicy z Ukrainą. Co planuje Mińsk?

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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dzisiaj, 18:05
Białoruś gromadzi wojsko na granicy z Ukrainą. Co planuje Mińsk?
Białoruś gromadzi wojsko na granicy z Ukrainą. Co planuje Mińsk?/AP/East News
Alaksandr Łukaszenka poinformował, że na jego rozkaz białoruskie siły operacji specjalnych zostały rozmieszczone wzdłuż granicy z Ukrainą. Prezydent Białorusi przekonuje, że działania mają wyłącznie charakter obronny, jednak jego deklaracje zbiegają się z kolejnymi sygnałami o wzroście aktywności wojskowej w kraju i doniesieniami o presji ze strony Kremla.

Białoruskie wojsko przy granicy z Ukrainą. Łukaszenka wydał rozkaz

Podczas telekonferencji Aleksander Łukaszenko oświadczył, że białoruskie siły operacji specjalnych zostały rozmieszczone wzdłuż granicy z Ukrainą na jego bezpośredni rozkaz. Jak podkreślił, celem tych działań ma być "zapewnienie bezpieczeństwa państwa".

– Nie oznacza to, że kogoś atakujemy. Nie atakujemy nikogo, zapewniamy sobie bezpieczeństwo – oświadczył Łukaszenka podczas telekonferencji, jak podaje białoruska państwowa agencja prasowa BelTA.

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Białoruski przywódca odniósł się również do trwających żniw. Zapowiedział, że osoby uchylające się od obowiązków służbowych lub naruszające dyscyplinę pracy mogą zostać skierowane do wojska.

Wszyscy, którzy nie potrafią pracować: do wojska i na południową granicę, do lasu. Tam nasi chłopcy, siły operacji specjalnych, na mój rozkaz są rozlokowani wzdłuż granicy z Ukrainą – powiedział Łukaszenka.

Przegląd rezerw i schronów na Białorusi. Wojsko w stanie gotowości

Wypowiedź Łukaszenki pojawia się w czasie wzmożonej aktywności białoruskich sił zbrojnych. Według organizacji analityczno–monitoringowej BELPOL, działającej w środowisku białoruskich sił demokratycznych, od początku roku odnowiono już 43 schrony przeciwbombowe.

W lutym przeprowadzono sprawdzian gotowości bojowej białoruskiej armii. Z kolei w czerwcu Ministerstwo Obrony Białorusi zorganizowało ćwiczenia wojskowe w obwodzie grodzieńskim. Trenowano mobilizację obywateli i środków transportu, a także zweryfikowano dane kilku tysięcy osób objętych obowiązkiem wojskowym.

Presja Kremla i widmo nowego frontu. Rosja wciągnie Białoruś w wojnę?

Deklaracje białoruskiego przywódcy wpisują się również w szerszy kontekst wojny w Ukrainie. Wcześniej dziennik "The Wall Street Journal" informował, że Władimir Putin miał zwiększyć presję na Mińsk, oczekując bardziej aktywnego zaangażowania Białorusi w działania przeciwko Ukrainie.

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Według tych doniesień Rosja rozważa możliwość wykorzystania terytorium Białorusi do przeprowadzenia kolejnych ataków na Ukrainę i otwarcia nowego kierunku działań wojennych. Gazeta podała również, że w przypadku odmowy Moskwa miała grozić ograniczeniem wsparcia finansowego dla władz w Mińsku.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

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Tematy: Rosjawojna w UkrainieUkrainaBiałoruś
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