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Koniec przepłacania za telefony i AGD? Markowy sprzęt o 40 proc taniej. Europejski gigant wkracza do Polski

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
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dzisiaj, 12:29
Smartfony, tablety oraz sprzęt AGD i RTV taniej nawet o 40 proc.
Smartfony, tablety oraz sprzęt AGD i RTV taniej nawet o 40 proc./Shutterstock
Zakup nowego smartfona, laptopa czy ekspresu do kawy często oznacza wydatek liczony w tysiącach złotych. Teraz na polskim rynku pojawiła się platforma, która chce to zmienić. Europejska firma Refurbed rozpoczęła działalność w Polsce, oferując profesjonalnie odnowione telefony, tablety, komputery oraz sprzęt AGD i RTV w cenach nawet o 40 proc. niższych niż nowe urządzenia.

Smartfony, laptopy i AGD w dużo niższych cenach

Refurbed to austriacka platforma specjalizująca się w sprzedaży profesjonalnie odnowionej elektroniki. Firma działa już w wielu krajach, a teraz oficjalnie weszła także na polski rynek. W ofercie znajdują się nie tylko smartfony i tablety, ale również laptopy, komputery stacjonarne, smartwatche, konsole do gier, telewizory, monitory, drukarki oraz sprzęt AGD, w tym urządzenia kuchenne, odkurzacze, suszarki i prostownice do włosów.

W ofercie nie brakuje produktów renomowanych marek, które w sklepach często kosztują kilka tysięcy złotych. Dotyczy to m.in. smartfonów Apple i Samsunga, laptopów Lenovo czy Dell, a także popularnych urządzeń do pielęgnacji włosów marki Dyson.

To nie jest zwykła sprzedaż używanego sprzętu od prywatnych osób. Platforma współpracuje z profesjonalnymi firmami zajmującymi się odnawianiem elektroniki. Każde urządzenie przechodzi kontrolę techniczną, jest testowane, czyszczone i, jeśli zachodzi taka potrzeba, otrzymuje nowe podzespoły, które nie spełniają wymagań jakościowych. Według firmy proces odnowienia może obejmować nawet kilkadziesiąt etapów kontroli.

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Nawet o 40 proc. taniej niż nowe urządzenia

Największą zachętą mają być ceny. Refurbed podaje, że odnowione urządzenia można kupić nawet o 40 proc. taniej niż ich nowe odpowiedniki. W praktyce wysokość rabatu zależy od modelu, wieku sprzętu i jego stanu wizualnego. Niektóre promocje są jeszcze większe. To rozwiązanie może zainteresować osoby, które chcą kupić markowy telefon, laptop czy sprzęt AGD, ale nie chcą płacić pełnej ceny za fabrycznie nowe urządzenie.

Gwarancja i możliwość zwrotu

Kupujący nie są pozostawieni sami sobie. Wszystkie urządzenia oferowane na platformie objęte są co najmniej 12-miesięczną gwarancją. Klienci mają także 30 dni na bezpłatne przetestowanie sprzętu i jego zwrot, jeśli nie spełni oczekiwań. Koszt dostawy jest wliczony w cenę zamówienia.

Nie tylko oszczędność, ale także drugie życie dla elektroniki

Refurbed podkreśla, że działalność platformy wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Zamiast produkować kolejne urządzenia, firma stawia na wydłużenie życia już istniejącej elektroniki. Dzięki temu ograniczana jest ilość elektroodpadów oraz zużycie surowców potrzebnych do produkcji nowych smartfonów, komputerów czy sprzętu AGD.

Jak kupić markowy sprzęt w niższej cenie?

Zakup odbywa się wyłącznie przez internet. Nie ma stacjonarnych sklepów Refurbed w Polsce. Zamówienie składa się na platformie Refurbed lub w jej aplikacji mobilnej. Schemat jest prosty:

  • Wchodzisz na stronę Refurbed lub do aplikacji.
  • Wybierasz kategorię, np. smartfony, laptopy, tablety, AGD czy RTV.
  • Przy każdym produkcie widzisz jego stan wizualny, np. „jak nowy”, „bardzo dobry” oraz cenę.
  • Kupujesz jak w zwykłym sklepie internetowym.

Sprzęt wysyła profesjonalny partner współpracujący z Refurbed, który wcześniej odnowił i przetestował urządzenie.

Jakie opinie zbiera Refurbed?

Refurbed działa w wielu krajach Europy już od kilku lat i zdążył zebrać ponad 200 tys. opinii użytkowników w serwisie Trustpilot. Średnia ocena platformy wynosi około 4,5–4,6 na 5 gwiazdek, co jest jednym z lepszych wyników wśród internetowych sprzedawców elektroniki.

W pozytywnych recenzjach klienci najczęściej chwalą zgodność sprzętu z opisem, atrakcyjne ceny, szybką dostawę oraz sprawny kontakt z obsługą klienta. Wielu użytkowników podkreśla również, że urządzenia wyglądają niemal jak nowa i działają bez zarzutu. Zdarzają się również krytyczne opinie. Część klientów zgłasza problemy z pojedynczymi urządzeniami, stanem baterii czy przebiegiem reklamacji.

Warto pamiętać, że Refurbed jest platformą współpracującą z wieloma niezależnymi firmami odnawiającymi sprzęt, dlatego doświadczenia mogą się różnić.

Co oferuje Refurbed po wejściu na polski rynek elektroniki?

Refurbed to austriacka platforma sprzedająca profesjonalnie odnowioną elektronikę. W Polsce oferuje m.in. telefony, tablety, komputery oraz sprzęt AGD i RTV w cenach nawet o 40 proc. niższych niż nowe urządzenia.

Jak Refurbed odnawia urządzenia przed sprzedażą?

Refurbed współpracuje z profesjonalnymi firmami odnawiającymi elektronikę. Każde urządzenie przechodzi kontrolę techniczną, jest testowane, czyszczone i w razie potrzeby otrzymuje nowe podzespoły; proces może obejmować nawet kilkadziesiąt etapów kontroli.

Jakie warunki gwarancji, zwrotu i dostawy ma Refurbed?

Wszystkie urządzenia oferowane na Refurbed są objęte co najmniej 12-miesięczną gwarancją. Klienci mają 30 dni na bezpłatne przetestowanie sprzętu i zwrot, a koszt dostawy jest wliczony w cenę zamówienia.

Jak kupić sprzęt przez Refurbed w Polsce?

Zakup przez Refurbed odbywa się wyłącznie przez internet, na platformie Refurbed lub w aplikacji mobilnej. Refurbed nie ma stacjonarnych sklepów w Polsce; przy produkcie widoczny jest stan wizualny, np. „jak nowy” lub „bardzo dobry”.

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Źródło: forsal.pl
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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Tematy: Polskasprzęt AGDsmartfonsmartwatche
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