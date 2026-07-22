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Ludzie ruszyli po dodatkowe pieniądze do ZUS. Poszło już na to 1,4 miliarda złotych. Bardzo ważny jest termin złożenia wniosku

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
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56 minut temu
Ludzie ruszyli po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych
Ludzie ruszyli po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych/Materiały prasowe
Nie ma jeszcze półmetku wakacji, a już teraz zapobiegliwi rodzice ruszyli do ZUS po 300 plus na wyprawki szkolne. O pieniądze można się ubiegać od pierwszego lipca, a już urząd został zalany falą wniosków. Polacy złożyli ich już ponad milion. Pierwsze przelewy już trafiły na konto.

Co bardziej zapobiegliwi rodzice już teraz pamiętają o rządowych pieniądzach na szkolną wyprawkę. Podobnie jak w przypadku 800 plus nie obowiązuje próg dochodowy. Kto tylko złoży wniosek, 300 plus otrzyma. Można to robić od pierwszego lipca. Zainteresowanie jest rekordowe. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już blisko 1,4 mln wniosków o wyprawkę szkolną Dobry Start dla ponad 2 mln dzieci. Na konta rodzin trafiło prawie 173 mln zł.

Zainteresowanie programem Dobry Start jest rekordowe

To jeden z tych rządowych programów, który cieszy się rekordowym zainteresowaniem. – W ubiegłym roku do ZUS wpłynęło łącznie ponad 3,3 mln wniosków o świadczenie na niemal 4,9 mln dzieci. Kwota wypłat przekroczyła 1,4 mld zł – mówi Anna Szaniawska, rzeczniczka małopolskiego oddziału ZUS.

300 zł na wyprawkę szkolną, czyli świadczenie „Dobry Start”, przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością granica wieku wynosi 24 lata.

Komu przysługują pieniądze i do kiedy można złożyć wniosek?

O wsparcie na nowy okres świadczeniowy można ubiegać się od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli rodzic złoży wniosek do końca sierpnia, ZUS wypłaci pieniądze najpóźniej do 30 września.

Świadczenie przysługuje raz w roku i nie jest uzależnione od dochodów. Otrzymane 300 zł można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów oraz innych artykułów potrzebnych do nauki.

Pieniądze nie przysługują dzieciom uczęszczającym do tzw. zerówek ani studentom. Wiek 20 i 24 lat liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że ze świadczenia mogą skorzystać również uczniowie ostatnich klas liceów, techników i szkół policealnych, jeśli odpowiedni wiek ukończyli jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Jak dobrze złożyć wniosek o 300 plus

Wniosek można przesłać za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu eZUS, serwisu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Przed jego wysłaniem warto sprawdzić numer PESEL dziecka, dane szkoły oraz numer rachunku bankowego. Świadczenie jest wypłacane wyłącznie na konto.

Są rodzice, którzy pieniędzy już nie dostaną

Rząd zabrał się za przykręcenie kurka z pieniędzmi dla Ukraińców. Teraz świadczenie Dobry Start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkołach należących do polskiego systemu oświaty.

Obywatele Ukrainy ze statusem UKR, którzy mieszkają z dzieckiem na terenie Polski, uzyskają prawo do świadczenia, jeśli byli aktywni zawodowo w miesiącu, który poprzedza miesiąc złożenia wniosku. We wnioskach obcokrajowcy wskazują dodatkowo dane dotyczące dokumentu przekroczenia granicy i dokumentu, który potwierdza legalność pobytu w Polsce. Dotyczy to opiekuna i dziecka.

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Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na  Uniwersytecie Jagiellońskim, także PR-owiec.  Przez blisko dziesięć lat jej pasją było radio, gdzie prowadziła audycje i robiła reportaże,  ostatecznie zwyciężyła magia mediów  internetowych. Bliskie są jej tematy związane z rynkiem pracy i przedsiębiorczością. Lubi rozmawiać z ludźmi i opisywać ich historie, także  te biznesowe, prowadzące do sukcesu. Prywatnie wielbicielka psów i kotów, górskich wędrówek, jazdy na nartach i podróży w miejsca nieoczywiste. 

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Tematy: terminywniosekDobry Start300 plus
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