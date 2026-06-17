Kryzys paliwowy w Rosji eskaluje. Kreml czeka na tankowce od tajemniczego dostawcy

Rosja sprowadzi paliwo z Azji

O sprawie informuje Reuters, powołując się na cztery źródła w branży. Jak przekazał agencji jeden z rozmówców, benzyna zostanie dostarczona z Azji do jednego z portów w zachodniej części Rosji.

W ubiegłym roku, po letniej fali ataków na rosyjskie rafinerie, władze w Moskwie rozważały już zakupy paliwa w Chinach, Singapurze i Korei Południowej. Źródła Reutersa nie ujawniły jednak, skąd będzie pochodziła sprowadzana benzyna.

Sama Białoruś nie wystarczy

Obecnie Rosja sprowadza benzynę z Białorusi. W okresie od stycznia do maja dostawy z dwóch białoruskich rafinerii wzrosły trzynastokrotnie, osiągając 270 tys. ton. W tym samym czasie import oleju napędowego zwiększył się trzykrotnie i wyniósł 179 tys. ton.

Źródła Reutersa twierdzą również, że rosyjscy urzędnicy zwracali się o dodatkowe dostawy benzyny do Kazachstanu. Ani Białoruś, ani Kazachstan nie dysponują jednak wystarczającymi mocami produkcyjnymi, by znacząco wesprzeć rosyjski rynek paliw.

Ukraińskie ataki wyłączają kolejne rafinerie

Według szacunków amerykańskiej firmy analitycznej Energy Intelligence na początku czerwca przerób ropy w Rosji spadł do najniższego poziomu od 21 lat i wynosił mniej niż 4 mln baryłek dziennie.

Od początku roku ukraińskie drony już ponad 40 razy uderzały w rosyjskie rafinerie. W ich wyniku wyłączonych z eksploatacji było około 30 proc. mocy przerobowych w całym kraju. Z eksploatacji wyłączono instalacje zdolne do przerobu około 2,1 mln baryłek ropy dziennie.

W czerwcu celem ataków stał się m.in. duży kompleks rafineryjny TANECO w Niżniekamsku oraz Moskiewska Rafineria Ropy Naftowej, która odpowiadała za nawet 40 proc. dostaw paliw do rosyjskiej stolicy. Oba zakłady wstrzymały pracę. Wcześniej całkowicie lub częściowo wyłączono również sześć innych rafinerii.

Zelensky vowed to respond after the attack on the Pechersk Lavra. Ukrainian long-range drones struck the Moscow oil refinery early morning, triggering a major fire and heavy smoke at one of Russia’s largest refining sites. The facility processes about 12.8 million tonnes of oil… pic.twitter.com/xw5vywrk0p — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 16, 2026 Rozwiń

Niedobory paliw w 53 regionach Rosji

Jak wyliczył serwis The Bell, niedobory paliw, które początkowo pojawiły się na Krymie, do połowy czerwca objęły już 53 regiony Rosji. W 18 regionach obowiązują ograniczenia sprzedaży – kierowcy mogą kupić maksymalnie 50 litrów paliwa lub zatankować jeden pełny bak. Z kolejnych 11 regionów napływają informacje o brakach paliwa na znacznej części stacji benzynowych.