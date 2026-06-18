Forsal logo

Przełomowa współpraca Kijowa i Berlina. Chodzi o obronę przeciwrakietową

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 16:41
Zełenski
Zełenski: Ukraina i Niemcy podpisały umowę w sprawie systemów do zwalczania pocisków balistycznych/Shutterstock
Ukraina i Niemcy zawarły porozumienie o wspólnym rozwoju systemów przeciwrakietowych służących do zwalczania pocisków balistycznych – przekazał w czwartek w Brukseli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Ukraina i Niemcy dokonują bardzo ważnego, moim zdaniem, wspólnego kroku. My mamy pewne technologie, pewne technologie mają Niemcy. Dziś nasi ministrowie obrony podpisali już umowę o połączeniu tych zdolności” – oświadczył Zełenski podczas otwarcia posiedzenia Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w tzw. formacie Ramstein.

Umowę podpisali ministrowie obrony Ukrainy i Niemiec, Mychajło Fedorow i Boris Pistorius.

„W Ukrainie działa firma, która jest zdolna do produkcji pocisków balistycznych - Fire Point zmierza w tym kierunku. Także u was są firmy posiadające odpowiednie możliwości. Rozmawialiśmy o tym” – powiedział Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Zaznaczył, że w wojnie przeciwko jego państwu Rosja opiera się obecnie „na jednej ostatniej rzeczy – nieustannych uderzeniach rakietowych”.

„On (przywódca Rosji Władimir Putin – PAP) ma pociski balistyczne, dlatego potrzebujemy zdolności do ich przechwytywania. (...) Bronimy się przed pociskami manewrującymi, ale rosyjskie pociski balistyczne pozostają problemem i potrzebujemy odpowiedzi na ten problem” – podkreślił prezydent Ukrainy. (PAP)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPorozumienie USA–Iran. Rekordowy przepływ ropy przez cieśninę Ormuz »
Tematy: NiemcyUkrainaumowa
Powiązane
Ukraina, Unia Europejska
Ukraina i Mołdawia bliżej UE. Ruszył klaster negocjacyjny
Polskie MiG-29 miały lecieć na wojnę. Ukraina nie wywiązała się z umowy
Polskie MiG-29 miały lecieć na wojnę. Ukraina nie wywiązała się z umowy
Ukraina ma nowy dron myśliwski MaXon oparty o sztuczną inteligencję. Już zestrzeliwuje rosyjskie drony Shahedy
Ukraina wdraża dron oparty na AI, który autonomicznie zestrzeliwuje rosyjskie Shahedy. Kosztuje grosze w porównaniu z systemem "Patriot"
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
To ostateczny koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
To już koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
sejm, emerytury, przedsiębiorcy, rodzice, dziecko, świadczenie
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
Dopłacą do urlopu nawet 600 złotych. Startuje nowy, rządowy program
Bon turystyczny po nowemu. Nawet 600 złotych dopłaty do wakacji. Czy trzeba składać wniosek?
Ukrainian drones hit Moscow
Atak na Moskwę zmienia przebieg wojny? Mocne słowa prezydenta Litwy
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj