"Prezydent podkreśla, że ma to być Konstytucja obywatelska, a nie napisana bez udziału Narodu, tylko w gabinetach polityków. Dlatego koniecznie są szerokie konsultacje społeczne, które aktualnie prowadzimy, i potrwają one do wiosny" - mówi Mucha.

Minister dodaje, że po zakończeniu konsultacji społecznych: "do stołu usiądą prawnicy, socjolodzy i inni eksperci, aby na podstawie konsultacji sformułować pytania referendalne, które będą częścią wniosku o zarządzanie referendum". "One będą na tyle konkretnie sformułowane, że będą określać kierunki zmiany Konstytucji" - podkreśla.

Minister Mucha podaje przykładowe pytania jakie mogą pojawić się w referendum. "Czy jesteś za zmianą Konstytucji, czy też jesteś za utrzymaniem obecnej Konstytucji? Czy jesteś za takim czy innym systemem, jeśli chodzi o model władzy wykonawczej, gdyż chodzi o to, aby ta władza była efektywnie sprawowana" - wymienia.

Mucha dopytywany o wnioski po dotychczasowych spotkaniach konsultacyjnych stwierdza, że: "są pewne rzeczy, które się powtarzają we wnioskach formułowanych przez różne środowiska. Takie jak głosy domagające się reformy wymiaru sprawiedliwości czy regulacji kwestii relacji prawo krajowe a prawo europejskie. Pojawiają się ponadto kwestie związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego."

"Pojawiają się też proste pytania i postulaty, jak ten, czy przepis w Konstytucji obroni nas przed likwidacją +500 plus+ czy podniesieniem wieku emerytalnego. Ludzie chcą też, aby Konstytucja lepiej gwarantowała ochronę naszych praw obywatelskich" - dodał minister.

"Jeśli wszystkie przygotowania dobrze przeprowadzimy, to nowa Ustawa Zasadnicza mogłaby powstać, tak jak mówił Pan Prezydent, na stulecie Konstytucji marcowej, czyli w 2021 roku" - ocenił minister.

>> Czytaj też: Rząd sprzedawał waluty pod koniec roku. To jeden z powodów umocnienia złotego