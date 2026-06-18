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Nocna prohibicja w całej Polsce? Polacy zabrali głos w nowym sondażu

oprac. Anna Rymkiewicz
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dzisiaj, 09:20
Nocna prohibicja w całej Polsce? Polacy zabrali głos w nowym sondażu
Nocna prohibicja w całej Polsce? Polacy zabrali głos w nowym sondażu/Materiały prasowe
55 proc. ankietowanych jest za ogólnopolskim zakazem sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych; 36 proc. zwolenników obozu rządzącego sprzeciwia się nocnej prohibicji zaś w przypadku zwolenników opozycji odsetek ten wynosi 47 procent - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu IBRiS.

IBRiS zapytała ankietowanych: „Czy powinien zostać wprowadzony ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych?”.

Większość za ogólnopolskim zakazem sprzedaży alkoholu w nocy

Nie odpowiedziało – 42,9 proc badanych. 32,6 proc. wskazało, że zakaz powinien obowiązywać od godz. 22 do 6 rano, 16,9 proc. – od godz. 23 do 7, a 5,5 proc. – w innych godzinach niż wcześniej wymienione. Oznacza to, że aż 54,9 proc. ankietowanych opowiada się za nocną prohibicją na terenie całego kraju. To o 12 pkt proc. więcej niż odsetek przeciwników tego rozwiązania - pisze czwartkowa „Rz”.

Różnice w wynikach – kobiety i mężczyźni

Gazeta zwraca uwagę na dysproporcje w podziale na płcie.

Pisze, że „zakazu nocnej sprzedaży nie chce 25 proc. kobiet i 62 proc. mężczyzn”. Z kolei „przeciw prohibicji wypowiada się 26 proc. mieszkańców największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców), co odpowiadałoby intuicyjnemu przekonaniu, że burdy po spożyciu alkoholu właśnie w nich są największym problemem”. W małych miastach ten odsetek wynosi 47 proc. – wynika z sondażu.

Według badania IBRiS „36 proc. zwolenników obozu rządzącego sprzeciwia się nocnej prohibicji zaś w przypadku zwolenników opozycji odsetek ten wynosi 47 procent”.

Biorąc pod uwagę kryterium wieku, to najmniej zwolenników prohibicji jest w najmłodszej grupie wiekowej (18-29 lat) oraz w grupie 40-49 lat. Z kolei najwięcej zwolenników prohibicji było wśród osób w wieku 50-59 lat.

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 1068 osób w dniach 12-13 czerwca br.

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Źródło: PAP
oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

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Tematy: sondażnocna prohibicja
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