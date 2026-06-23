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Alarmujące dane. Z polskich uczelni wyciekło blisko 25 tys. loginów i haseł

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:33
Alarmujące dane. Z polskich uczelni wyciekło blisko 25 tys. loginów i haseł
Alarmujące dane. Z polskich uczelni wyciekło blisko 25 tys. loginów i haseł/ShutterStock
Polskie uczelnie, które powinny być miejscem zdobywania wiedzy i rozwijania nowoczesnych kompetencji, same mają poważny problem z nadążaniem za cyfrowymi zagrożeniami. Najnowsza analiza wskazuje, że w sieci krążą tysiące danych logowania związanych z krajowymi szkołami wyższymi, a w ich systemach informatycznych wykryto dziesiątki tysięcy luk bezpieczeństwa. Eksperci ostrzegają, że cyberprzestępcy mogą wykorzystywać takie słabości do kradzieży danych, ataków ransomware czy przejmowania kont użytkowników.

Polskie uczelnie na celowniku cyberprzestępców

W sieci dostępnych jest blisko 25 tys. danych uwierzytelniających użytkowników, które wyciekły z polskich uczelni, a w ich systemach wykryto 60 tys. luk - wynika z analizy przeprowadzonej przez specjalistów Grant Thornton, do której dotarła „Rzeczpospolita”.

„Niechlubny rekordzista to jedna z dużych publicznych uczelni, której dotyczy aż ponad 1400 zidentyfikowanych wycieków (analitycy celowo nie podają o jaką instytucję chodzi), co może świadczyć o wieloletnich zaniedbaniach w zarządzaniu dostępem i bezpieczeństwem kont” - pisze we wtorkowym wydaniu „Rz”.

70 wycieków o „podwyższonym poziomie ryzyka”

Jak podaje dziennik, w ramach badania przeprowadzonego przez ekspertów Grant Thornton, namierzono ponad 70 wycieków o „podwyższonym poziomie ryzyka”. Ponadto eksperci wykryli 32 przypadki wycieku, powiązane z rektorami polskich uczelni.

Główne źródła ryzyka

„Rz” wskazuje, że według badaczy głównym źródłem ryzyka są systemy sieciowe, serwery, usługi dostępne przez internet oraz środowiska wykorzystywane przez studentów i pracowników uczelni. „Szczególnie narażone są uczelnie przetwarzające dane wrażliwe, w tym te medyczne, które – poza standardowymi danymi studentów i pracowników – posiadają także informacje związane z działalnością kliniczną, badaniami i ochroną zdrowia” - czytamy.

Gazeta przypomina, że testy penetracyjne, które pozwalają wykrywać słabe punkty i luki w systemach chroniących przed cyberatakami, prowadzi 14 proc. polskich ośrodków, a mniej niż połowa instytucji posiada zintegrowane systemy wykrywania i reagowania na incydenty.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: wyciek danychcyberbezpieczeństwouczelnienauka
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