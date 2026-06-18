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USA przychylne stałej bazie w Polsce. Szef MON przekazał szczegóły

oprac. Anna Rymkiewicz
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dzisiaj, 15:02
USA przychylne stałej bazie w Polsce. Szef MON przekazał szczegóły
USA przychylne stałej bazie w Polsce. Szef MON przekazał szczegóły/Shutterstock
Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce - powiedział w czwartek, po spotkaniu z szefem Pentagonu, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz

Szef MON wziął udział w Brukseli w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed zaplanowanym na 7 i 8 lipca szczytem Sojuszu w stolicy Turcji – Ankarze.

Rozmowy Polski z USA o współpracy i kolektywnej obronie

Kosiniak-Kamysz powiedział na konferencji prasowej, że rozmawiał z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem o współdziałaniu i kolektywnej obronie oraz o sprawach związanych z bezpieczeństwem Polski i współpracy z USA. Poinformował, że otrzymał oficjalną odpowiedź na list z 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich.

- I miło jest mi poinformować, że sekretarz wojny wraz z całym swoim zespołem, Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszej ojczyzny - powiedział szef MON.

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Źródło: PAP
oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

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Tematy: USAWładysław Kosiniak-Kamyszbezpieczeństwobaza USA
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