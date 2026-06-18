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Gospodarka Rosji w "wybuchowym położeniu". Raport wywiadu daje do myślenia

oprac. Anna Rymkiewicz
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dzisiaj, 13:13
Gospodarka Rosji w "wybuchowym położeniu". Raport wywiadu daje do myślenia
Gospodarka Rosji w "wybuchowym położeniu". Raport wywiadu daje do myślenia/Shutterstock
Rosyjskie banki mają sztucznie napompowane bilanse, a sektor znajduje się na skraju kryzysu – głosi europejski raport wywiadowczy, z którym zapoznał się niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Rosyjska gospodarka w „wybuchowym położeniu” według raportu wywiadu

Zgodnie z raportem gospodarka Rosji w wyniku przestawienia na gospodarkę wojenną znalazła się w potencjalnie „wybuchowym położeniu”, w którym „wstrząs gospodarczy, taki jak na przykład ambitny pakiet sankcji wobec banków albo trwały spadek cen ropy” mógłby doprowadzić do szerszego kryzysu.

Problemem rosyjskiej gospodarki ma być masowe udzielanie subsydiowanych przez państwo kredytów hipotecznych, co doprowadziło do wzrostu cen nieruchomości. Przytaczany w czwartek przez „FAZ” raport głosi, że możliwe jest przez to powstanie bańki oraz powszechne niewypłacalności.

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"Ukryte długi" w rosyjskim systemie bankowym

Do tego dochodzą „ukryte długi” wynikające z preferencyjnych kredytów, których banki „pod presją Kremla” udzieliły przedsiębiorstwom zbrojeniowym o „kolosalnych potrzebach finansowych” – czytamy dalej w niemieckiej gazecie.

Raport wywiadu jest zbieżny z tym opublikowanym 11 czerwca przez Instytut Gospodarki Światowej (IfW) w Kilonii. Ekonomiści podkreślili w nim spadające dochody Rosji ze sprzedaży paliw, nikłe inwestycje pozawojskowe i mocno uszczuplone rezerwy finansowe. Ocenili, że rosyjska gospodarka jest w „stadium końcowym” i grozi jej załamanie.

Zdaniem IfW poza obszarami priorytetowymi dla wojska inwestycje w Rosji niemal zupełnie wyhamowały, a sektor cywilny pogrążył się w stagnacji. Prócz tego wolumen handlu zagranicznego spadł do najniższego poziomu od 15 lat.

Z Berlina Mateusz Obremski (PAP)

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Źródło: PAP
oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

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Tematy: Rosjakryzys gospodarczy
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