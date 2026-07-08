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Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:46
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż/Shutterstock
Kłopoty Koalicji Obywatelskiej nie oznaczają automatycznych zysków dla Prawa i Sprawiedliwości. Jak wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, partia Jarosława Kaczyńskiego nie przyciąga nowych wyborców.

Poparcie dla KO

Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska prowadzi w badaniu z poparciem 29,1 proc., co w przyszłym Sejmie dawałoby jej 168 mandatów. To minimalnie mniej niż w badaniu przeprowadzonym pod koniec maja - czytamy w "Rz".

Wynik Prawa i Sprawiedliwości (PiS)

Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 23,2 proc. respondentów. W poprzednim badaniu zadeklarowało to 25,4 proc. pytanych. Taki wynik zapewniłby PiS-owi 136 mandatów.

Konfederacja na podium

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja, na którą zagłosowałoby 13,3 proc. badanych (pod koniec maja 12,5 proc.), co dawałoby jej 72 mandaty.

Konfederacja Korony Polskiej i Lewica

Nieznacznie słabszy wynik w sondażu dla "Rz" odnotowała Konfederacja Korony Polskiej, na którą zagłosowałoby 11 proc. respondentów, czyli o 2,2 proc. więcej niż w maju. To dawałoby jej 54 mandaty.

Skłonność do oddania głosu na Lewicę zadeklarowało tyle samo pytanych, co w poprzednim sondażu – 8,4 proc. Ekwiwalentem takiego poparcia byłoby 30 mandatów.

Badanie przeprowadzono 2 i 3 lipca na grupie ponad tysiąca respondentów.

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Źródło: Rzeczpospolita
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: sondażwyborysejm
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