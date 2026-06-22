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Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. Premier Starmer zapowiedział rezygnację

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:12
Trzęsienie ziemi na Wyspach. Premier Starmer zapowiedział rezygnację
Trzęsienie ziemi na Wyspach. Premier Starmer zapowiedział rezygnację/Shutterstock
Szef brytyjskiego rządu Keir Starmer ustąpi ze stanowiska. W wystąpieniu przed siedzibą premiera przy Downing Street zapowiedział, że pozostanie u steru państwa do czasu zakończenia procedury wyboru nowego lidera Partii Pracy..

"Usłyszałem odpowiedź mojej partii i akceptuję ją z godnością"

- Moje ugrupowanie pyta teraz, czy jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do następnych wyborów. Usłyszałem odpowiedź mojej partii i akceptuję ją z godnością - powiedział Starmer. Zapewnił, że wszystkie jego decyzje były podyktowane przede wszystkim dobrem kraju. - To dlatego zrezygnuję z bycia liderem Partii Pracy. Rozmawiałem dziś rano z Jego Królewską Mością (Karolem III), by poinformować go o tej decyzji – dodał.

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Polityk przekazał, że pozostanie na stanowiskach szefa rządu i partii do czasu, aż partia wybierze jego następcę. Jak powiedział, powinno to stać się najpóźniej we wrześniu, po letnich wakacjach parlamentarnych.

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Mówiąc łamiącym się głosem, Starmer podkreślił, że zamierza teraz poświęcić czas rodzinie.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: Wielka BrytaniapolitykaKeir Starmer
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