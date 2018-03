Hawe Telekom uruchomiło specjalną ofertę dla SSE dot. cyberbezpieczeństwa



Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Hawe Telekom uruchomiło ofertę dla specjalnych stref ekonomicznych (SSE), która ma wspomóc firmy działające w SSE w zakresie cyberbezpieczeństwa, poinformowała spółka.

"Hawe Telekom uruchomiła specjalną ofertę swoich usług dla specjalnych stref ekonomicznych. Polska spółka chce wspomóc firmy inwestujące na tych terenach w zakresie transferu danych z wykorzystaniem ogólnopolskiej sieci światłowodowej także za granicę, przyśpieszeniem dostępu do internetu oraz usług związanych z serwisem lokalnych sieci telekomunikacyjnych. Oferta została skierowana do wszystkich 14 SSE. W opinii zarządu Hawe Telekom, oferowane usługi w znaczący sposób mogą zwiększyć bezpieczeństwo telekomunikacyjne przedsiębiorstw i firm działających na terenie SSE" - czytamy w komunikacie.

W portfolio usług oferowanych przez Hawe Telekom znajdują się usługi dzierżawy transmisji danych, w tym między innymi łącza nx10G oraz nx100G, usługi dedykowanych sieci VPN w oparciu o sieć IP MPLS, usługi szerokopasmowego dostępu do zasobów sieci Internet, usługi dzierżawy i sprzedaży kabli, włókien światłowodowych i kolokacji wzdłuż Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE (OSŚ HAWE) oraz usługi wyspecjalizowanego serwisu światłowodowych sieci telekomunikacyjnych, podano również.

"Do wszystkich 14 specjalnych stref ekonomicznych wystosowaliśmy propozycję współpracy na preferencyjnych warunkach. Liczymy szczególnie na kontrakty z firmami działającymi w strefach zlokalizowanych we wschodniej Polsce, gdzie zapowiadane są liczne inwestycje w rozbudowę m.in. infrastruktury telekomunikacyjnej. Mamy nadzieję, że nasze usługi zwiększą atrakcyjność tych stref dla biznesu. Oferujemy wykorzystanie naszej ogólnopolskiej sieci światłowodowej zarówno w zakresie transferu danych u nas w kraju, ale także poza granice Polski. Jednym z podstawowych celów naszej oferty jest zwiększenie bezpieczeństwa telekomunikacyjnego samych stref, ale przede wszystkim firm tam działających. To jeden z najważniejszych aspektów działania nowoczesnych przedsiębiorstw w dobie coraz częstszych ataków cyberprzestępców" - powiedział prezes Paweł Paluchowski, cytowany w materiale.

Hawe Telekom jest właścicielem jednej z najnowocześniejszych ogólnopolskiej sieci światłowodowej o długości blisko 4 tys. km. Firma jest tzw. "operatorem dla operatorów" - świadczy hurtowe usługi transmisji danych, dostępu do internetu, IPTV oraz dzierżawy włókien światłowodowych licznym krajowym oraz międzynarodowym operatorom telekomunikacyjnym.

(ISBnews)