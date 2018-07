Work Service wydłużył okres wyłączności ws. sprzedaży Exact Systems do 20 lipca



Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Work Service wydłużył okres wyłączności w sprawie sprzedaży akcji Exact Systems do 20 lipca, podała spółka.

"Okres wyłączności został wydłużony do dnia 20 lipca 2018 roku. Aneks został zawarty pomiędzy emitentem, Pawłem Gosem, Lesławem Walaszczykiem oraz CVI Dom Maklerski. Intencją stron jest podpisanie do 20 lipca 2018 roku przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Exact Systems posiadanych przez emitenta" - czytamy w komunikacie.

W maju podawano, że cena nabycia akcji posiadanych przez Work Service wyniesie 162,6 mln zł, spośród których płatność 13 mln zł zostanie odroczona do 9 miesięcy po zamknięciu transakcji.

Exact Systems jest wiodącym dostawcą usług w sektorze kontroli jakości dla firm operujących w sektorze motoryzacyjnym. Grupa jest obecna w 11 krajach w Europie oraz w Chinach, a od 2007 roku jej współwłaścicielem jest grupa Work Service, która w tamtym czasie nabyła 68% udziałów za cenę 9,52 mln zł.

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)