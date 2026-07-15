Jak zwiększyć emeryturę w 2026? ZUS przyjmuje wnioski o ponowne przeliczenie emerytury. Komu przysługuje wyższa emerytura?

Od czego zależy wysokość emerytury?

W polskim systemie emerytalnym wysokość świadczenia zależy od sumy zgromadzonych składek oraz przewidywanej długości życia po przejściu na emeryturę. Im krótszy ten prognozowany okres, tym wyższa miesięczna emerytura, ponieważ ZUS dzieli zgromadzone środki na mniejszą liczbę miesięcy.

Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury w 2026 roku?

Nie wszyscy emeryci mogą skorzystać z możliwości przeliczenia emerytury. Dotyczy to osób, które spełniają jeden z poniższych warunków:

Osoby, które kontynuowały pracę po przejściu na emeryturę – jeśli emeryt nadal pracował i odprowadzał składki na ubezpieczenie emerytalne, może ubiegać się o ich doliczenie, co zwiększy podstawę obliczenia świadczenia.

– jeśli emeryt nadal pracował i odprowadzał składki na ubezpieczenie emerytalne, może ubiegać się o ich doliczenie, co zwiększy podstawę obliczenia świadczenia. Emeryci, którzy uzyskali nowe dokumenty potwierdzające okresy składkowe lub nieskładkowe – może to dotyczyć np. osób, które odnalazły brakujące świadectwa pracy lub inne dowody zatrudnienia, co wpływa na ponowną kalkulację kapitału początkowego.

– może to dotyczyć np. osób, które odnalazły brakujące świadectwa pracy lub inne dowody zatrudnienia, co wpływa na ponowną kalkulację kapitału początkowego. Kobiety, które przed 1999 rokiem przebywały na urlopie wychowawczym – w części przypadków mogą wystąpić o ponowne przeliczenie kapitału początkowego, jeśli okres ten nie został wcześniej uwzględniony na korzystniejszych zasadach.

W niektórych przypadkach ZUS może jednocześnie zastosować korzystniejsze tablice dalszego trwania życia.

GUS tabela dalszego trwania życia 2026

GUS corocznie publikuje tablice średniego dalszego trwania życia, określające przewidywaną długość życia osób w różnym wieku. Jeśli nowe dane wskazują na krótszy czas dalszego życia niż w momencie przyznania emerytury, ponowne przeliczenie świadczenia może prowadzić do jego podwyższenia. Aktualne tablice obowiązują od 1 kwietnia 2026 do 31 marca 2027 i są dostępne na oficjalnej stronie GUS.

Gdzie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Aby ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Można to zrobić na kilka sposobów:

Osobiście – w najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– w najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Online – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

– przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Pocztą – wysyłając wniosek na adres właściwego oddziału ZUS.

Do wniosku warto dołączyć dokumenty, które mogą wpłynąć na ponowne przeliczenie emerytury, np. zaświadczenia o dodatkowych dochodach lub okresach składkowych.

Wzór wniosku o ponowne przeliczenie emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia wzory wniosków o ponowne przeliczenie emerytury, które można pobrać na stronie ZUS lub w placówkach stacjonarnych. Wniosek powinien zawierać: