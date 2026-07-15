Forsal logo

Jak zwiększyć emeryturę w 2026? ZUS przyjmuje wnioski o ponowne przeliczenie emerytury. Komu przysługuje wyższa emerytura?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 10:13
Ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia 2026
Ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia 2026/Shutterstock
Wysokość emerytury nie zawsze jest ostateczna. W niektórych przypadkach ZUS może ponownie obliczyć świadczenie, a to dla części seniorów oznacza wyższą wypłatę. Nie każdy jednak ma do tego prawo. Sprawdzamy, kto i kiedy może skorzystać z ponownego przeliczenia emerytury i zyskać więcej pieniędzy z ZUS.

Od czego zależy wysokość emerytury?

W polskim systemie emerytalnym wysokość świadczenia zależy od sumy zgromadzonych składek oraz przewidywanej długości życia po przejściu na emeryturę. Im krótszy ten prognozowany okres, tym wyższa miesięczna emerytura, ponieważ ZUS dzieli zgromadzone środki na mniejszą liczbę miesięcy.

Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury w 2026 roku?

Nie wszyscy emeryci mogą skorzystać z możliwości przeliczenia emerytury. Dotyczy to osób, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  • Osoby, które kontynuowały pracę po przejściu na emeryturę – jeśli emeryt nadal pracował i odprowadzał składki na ubezpieczenie emerytalne, może ubiegać się o ich doliczenie, co zwiększy podstawę obliczenia świadczenia.
  • Emeryci, którzy uzyskali nowe dokumenty potwierdzające okresy składkowe lub nieskładkowe – może to dotyczyć np. osób, które odnalazły brakujące świadectwa pracy lub inne dowody zatrudnienia, co wpływa na ponowną kalkulację kapitału początkowego.
  • Kobiety, które przed 1999 rokiem przebywały na urlopie wychowawczym – w części przypadków mogą wystąpić o ponowne przeliczenie kapitału początkowego, jeśli okres ten nie został wcześniej uwzględniony na korzystniejszych zasadach.

W niektórych przypadkach ZUS może jednocześnie zastosować korzystniejsze tablice dalszego trwania życia.

GUS tabela dalszego trwania życia 2026

GUS corocznie publikuje tablice średniego dalszego trwania życia, określające przewidywaną długość życia osób w różnym wieku. Jeśli nowe dane wskazują na krótszy czas dalszego życia niż w momencie przyznania emerytury, ponowne przeliczenie świadczenia może prowadzić do jego podwyższenia. Aktualne tablice obowiązują od 1 kwietnia 2026 do 31 marca 2027 i są dostępne na oficjalnej stronie GUS.

Gdzie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Aby ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • Osobiście – w najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Online – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
  • Pocztą – wysyłając wniosek na adres właściwego oddziału ZUS.

Do wniosku warto dołączyć dokumenty, które mogą wpłynąć na ponowne przeliczenie emerytury, np. zaświadczenia o dodatkowych dochodach lub okresach składkowych.

Wzór wniosku o ponowne przeliczenie emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia wzory wniosków o ponowne przeliczenie emerytury, które można pobrać na stronie ZUS lub w placówkach stacjonarnych. Wniosek powinien zawierać:

  • Dane osobowe wnioskodawcy – imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.
  • Numer świadczenia emerytalnego.
  • Powód wniosku – np. doliczenie nowych składek, zmiana tablic GUS.
  • Załączniki – dokumenty potwierdzające nowe okoliczności.
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMalowanie ścian - cena za m² 2026. Ile kosztuje pomalowanie mieszkania 50 m²? Aktualny cennik usług malarskich »
Tematy: GUSZUSemeryturaponowne przeliczenie emerytury
Powiązane
pieniądze, koperta, emerytura
Czy studia wliczają się do emerytury? Jaki przelicznik za studia do emerytury? Czy studia liczą się do stażu pracy?
Licznik energii; pieniądze
Świadczenie energetyczne a bon ciepłowniczy 2026 – czym się różnią i kto dostanie dopłaty?
Nie przegap
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
Osobom, które skończyły 56. lat od 1 marca 2026 r. przysługuje 1993,76 zł brutto co miesiąc
Osobom, które skończyły 56. lat od 1 marca 2026 r. przysługuje 1993,76 zł brutto co miesiąc
Kolejny kraj odwraca się od Ukrainy. Nie wyśle więcej broni
Kolejny kraj odwraca się od Ukrainy. Nie wyśle więcej broni
Myśliwiec F-35
Głośno rozważa zakup Gripenów, po cichu kupuje kolejne F-35. Wyjaśnił grę Kanady
Śmigłowiec Mi-28
Ukraińcy znów to zrobili. Dron "Raroga" dopadł śmigłowiec Mi-28 nad Rosją
szpital południowy
Prywatni pacjenci w czasie dla NFZ i praca po 55 godzin bez przerwy. Raport NIK ws. nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym
Ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia 2026
Jak zwiększyć emeryturę w 2026? ZUS przyjmuje wnioski o ponowne przeliczenie emerytury. Komu przysługuje wyższa emerytura?
System antybalistyczny
Europa buduje własny THAAD. Antyrakietowym projektem kieruje Rosjanin
Polecamy
Samochodowy boom w Polsce? Czerwiec przyniósł najwyższą liczbę rejestracji od początku roku
Samochodowy boom w Polsce? Czerwiec przyniósł najwyższą liczbę rejestracji od początku roku
Tak zmieniały się ceny w czerwcu. GUS wskazał największe podwyżki i spadki
Inflacja mocno w dół. GUS podał najnowsze dane za czerwiec 2026
Geopolityka zagląda do naszych portfeli. Ponad połowa Polaków spodziewa się problemów finansowych
Geopolityka zagląda do naszych portfeli. Ponad połowa Polaków spodziewa się problemów finansowych
Lidl czy Biedronka? Sprawdziliśmy, gdzie w 2026 roku można zarobić więcej
Lidl czy Biedronka? Sprawdziliśmy, gdzie w 2026 roku można zarobić więcej
koalicja chętnych
Polska gospodarzem ćwiczeń ws. bezpieczeństwa Ukrainy. Niemcy nie biorą udziału
ue
Mołdawia coraz bliżej Unii Europejskiej. Bruksela otworzyła kolejny etap negocjacji
kobieta, praca, laptop
Rynek pracy w II kwartale 2025. Zakończeń było więcej niż nowych zatrudnień [DANE GUS]
Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komentarz szefa MON
Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komentarz szefa MON
Kraj
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
Nowy limit przyjęć na uczelniach wojskowych w roku akademickim 2027/2028. Ministerstwo Obrony Narodowej z wiadomością dla kandydatów na żołnierzy
Nowy limit przyjęć na uczelniach wojskowych w roku akademickim 2027/2028. Ministerstwo Obrony Narodowej z wiadomością dla kandydatów na żołnierzy
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
szpital południowy
Prywatni pacjenci w czasie dla NFZ i praca po 55 godzin bez przerwy. Raport NIK ws. nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym
ZUS, emerytury, świadczenie, składki, emerytura
Emerytura wyższa nawet o kilkaset złotych po skorygowaniu częstego błędu formalnego. Trzeba pilnie złożyć wniosek do ZUS
Tak dziś głosowaliby Polacy. Wyniki najnowszego sondażu mogą zaskakiwać
Tak dziś głosowaliby Polacy. Wyniki najnowszego sondażu mogą zaskakiwać
Polskie myśliwce w akcji. Nad Bałtykiem znów zrobiło się gorąco
Polskie myśliwce w akcji. Nad Bałtykiem znów zrobiło się gorąco
Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komentarz szefa MON
Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komentarz szefa MON
Świat
Linia produkcyjna myśliwców F-35
Finlandia dołącza do elitarnego grona. Będzie produkować elementy do F-35 200 km od granicy z Rosją
Śmigłowiec Mi-28
Ukraińcy znów to zrobili. Dron "Raroga" dopadł śmigłowiec Mi-28 nad Rosją
System antybalistyczny
Europa buduje własny THAAD. Antyrakietowym projektem kieruje Rosjanin
Kolejny kraj odwraca się od Ukrainy. Nie wyśle więcej broni
Kolejny kraj odwraca się od Ukrainy. Nie wyśle więcej broni
US President Donald Trump meets with Iraqi PM Ali al-Zaidi at the White House
Trump naciska na Netanjahu. Chce wycofania izraelskich wojsk z Syrii i Libanu
Oil,Production,,Pumpjacks,Operating,At,Sunset,With,Financial,Charts,Showing
Iran grozi zamknięciem kolejnej cieśniny. Ceny ropy mogą gwałtownie wzrosnąć
ue
Mołdawia coraz bliżej Unii Europejskiej. Bruksela otworzyła kolejny etap negocjacji
koalicja chętnych
Polska gospodarzem ćwiczeń ws. bezpieczeństwa Ukrainy. Niemcy nie biorą udziału
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj